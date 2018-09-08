Для инвалида-колясочника из Рязани шесть ступенек превратились в непреодолимое препятствие

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-07T13:56:42+03:00

Со своей проблемой Владимир Трофимович обращался во всевозможные инстанции. Однако в ответ инвалид-колясочник получал только пустые обещания. Фото: Ирина КОВАЛЕВА

В течение пяти лет Владимир Ширков не может добиться установки пандуса в подъезде своего дома

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Доступная среда с каждым годом становится все доступнее. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать, основываясь на сообщениях федеральных и региональных властей. Из года в год все большее количество учреждений оборудуются пандусами и подъемниками, бордюрные камни, как и положено, сравниваются с уровнем асфальтового покрытия на пешеходных переходах, а на улицах города чаще можно увидеть желтые рифленые плиты, которые помогают передвигаться незрячим. Однако практика показывает, что все не так уж радостно. В редакцию «Комсомолки» обратился инвалид-колясочник. Вот уже на протяжении пяти лет он не может добиться установки пандуса в подъезде своего дома.

«МЕНЯ СПУСКАЮТ И ПОДНИМАЮТ ДОБРЫЕ ЛЮДИ»

Улица Бирюзова, дом 29, девятый подъезд. Выехать из него или попасть внутрь с улицы инвалиду-колясочнику не составит труда – сам подъезд ступеньками не оборудован. Однако внутри шесть ступенек, ведущих к лестничной площадке первого этажа и лифту, для Владимира Ширкова каждый день оказываются серьезным препятствием на пути к больнице, магазинам и прогулкам.

Дверь открывает сиделка и помощница по хозяйству Галина – без нее, по словам Владимира Трофимовича, он бы не справился. Сам мужчина сидит на диване – пересаживаться на коляску тяжело, так что без надобности старается этого не делать.

– Я – инвалид с детства, – поясняет Владимир Трофимович. – О том, что у меня мышечная дистрофия, узнал только в 17 лет на призывной комиссии. Но работал я всю жизнь, сначала на заводе в Кустаревке, потом перебрался в Рязань.

Чтобы преодолеть несколько ступенек, инвалиду-колясочнику каждый раз приходится обращаться за помощью к соседям.Фото: Ирина КОВАЛЕВА

Общий стаж Владимира Ширкова составляет порядка сорока лет. По его словам, работать он всегда любил. Именно поэтому у него появилась возможность построить кооперативную квартиру. А вот своей очереди на жилье, как инвалид, он так и не дождался. Правда, с квартирой тоже не очень повезло.

– Вытащил ордер на 9-й этаж, – рассказывает мужчина. – Пока я работал и был на ходу, я не ныл. Часто бывало, что ломался лифт, и я с сумками поднимался сюда пешком. Но в последние годы мое здоровье резко ухудшилось, и сейчас я уже не могу передвигаться без коляски. Сначала коляска и в лифт-то даже не пролезала, пришлось ее переделать – немного сузить. Но с этими шестью ступеньками самостоятельно я справиться не могу. Меня спускают и поднимают добрые люди, если мне нужно выйти в больницу.

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ И ФОРМАЛЬНЫЕ ОТПИСКИ

С этой проблемой Владимир Трофимович обращался во всевозможные инстанции. Однако в ответ инвалид-колясочник получал только пустые обещания. Так, на протяжении нескольких лет он верил, что ему поможет председатель товарищества домовладельцев «Московский» Надежда Гайдай. Однако ей для выполнения обещания и трех лет не хватило. Тогда Владимир Трофимович начал обращаться письменно. Написал он и в прокуратуру, и в администрацию города.

– Из управления энергетики и ЖКХ мне пришел ответ, – показывает на кипу бумаг Владимир Ширков. – В нем сказано, что они прорабатывают вопрос финансирования установки пандусов в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани на 2016-2020 годы». И мой адрес внесен в список адресов этой программы. Но что ж мне, до 2020 года ждать?

И все же Владимиру Трофимовичу удалось добиться того, что 17 мая 2018 года к нему приехала муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Именно эта комиссия должна принимать решение о том, что пандус действительно нужен, и давать заключение, каким он должен быть. Однако в квартиру к инвалиду-колясочнику члены комиссии не поднялись, а потом заявили, что это он не обеспечил доступ.

– Якобы я им не открыл дверь, – почти со слезами на глазах рассказывает Владимир Трофимович. – Да она была открыта, дверь-то. Приехали на шести иномарках шесть чиновников. С ними была Надежда Гайдай. И она потом подтвердила, что они и не пытались подняться.

ПАНДУС ПОЯВИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ?

Обращаться в администрацию за очередной порцией обещаний мы не стали, а напрямую позвонили уполномоченному по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной. Сложившейся ситуацией она была возмущена и пообещала в ближайшее время помочь. Буквально через неделю ей уже было о чем нам рассказать.

– Мои сотрудники туда выезжали, все посмотрели, пообщались с Владимиром Трофимовичем, – рассказала нам Наталья Епихина. – Будем работать по этому вопросу совместно с администрацией города. Первое, что нам нужно, – это получить заключение от комиссии, то есть у нас на руках должен быть акт.

Повторная комиссия приезжала и обследовала квартиру инвалида-колясочника 16 августа. На этот раз все прошло на удивление гладко.

– Сейчас мы ждем акт, – пояснила Наталья Епихина. – После этого можно будет приступить к установке пандуса.

Точных сроков Наталья Леонидовна назвать, конечно, не смогла. Однако, с ее точки зрения, уже в этом году Владимир Трофимович сможет без чьей-либо помощи преодолеть препятствие из шести ступенек.

ВАЖНО!

Проблема оборудования пандусами подъездов жилых домов возникает у многих. Однако далеко не все знают, каким образом стоит себя вести, чтобы добиться исполнения законов.

В первую очередь, следует обратиться в администрацию. Согласно постановлению правительства РФ от 9 июля 2016 года именно органы местного самоуправления обязаны создать комиссии, которые будут проводить обследование муниципального и частного жилья инвалидов и делать необходимые заключения. Правда, в нашем регионе такая комиссия была создана лишь в феврале 2018 года, но на сегодняшний день она работает.

После получения заключения комиссии решается вопрос об установке пандуса: это делается либо за счет администрации, либо за счет управляющей компании, если у них есть средства, либо же за счет благотворителей. В любом случае сам инвалид-колясочник не должен оплачивать установку пандуса.