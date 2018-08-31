Лаборатория с историей: 120 лет качественных исследований

31 Авг. 11:00 2018-09-01T14:01:55+03:00

В Рязанской областной ветеринарной лаборатории не только проводят широкий спектр анализов для предприятий и частных лиц, но и помогают с их расшифровкой

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Производство пищевой продукции, деятельность фермерских хозяйств и даже содержание и кормление домашних животных требуют тщательного контроля и проведения лабораторных исследований. На протяжении многих лет лидером в нашем регионе в этой области является Рязанская областная ветеринарная лаборатория, которая три года назад отпраздновала 120-летие.

Работаем и для частных лиц

В 90-е годы Рязанская ветеринарная лаборатория одной из первых получила аттестат аккредитации, а сегодня сюда обращаются не только из нашего региона, но и из соседних областей.

В месяц сотрудники шести отделов проводят тысячи разнообразных анализов пищевой продукции, кормов, биоматериалов от домашних и сельскохозяйственных животных. Но это далеко не все: специалисты лаборатории оказывают услуги УЗ-диагностики для животных, составляют для предприятий программу производственного контроля и в дальнейшем обеспечивают ее выполнение, проводят исследование на сертификацию и декларирование продукции.

Причем обращаться сюда могут не только организации, но и частные лица. Для них осуществляют исследования пищевой продукции – молочной, мясной, рыбной, хлебобулочной, плодоовощной – на широкий спектр микробиологических показателей, токсические элементы, микотоксины, радиологию и тяжелые металлы. Также сюда обращаются с целью определения качества воды – обширная аккредитация лаборатории позволяет проводить и подобные исследования. А понять, какие показатели важны именно в вашем случае, помогут обученные специалисты.

– Когда человек обращается впервые, ему нужно подсказать, посоветовать, на какие показатели провести исследования, – говорит руководитель испытательной лаборатории ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория» Светлана Евгеньевна Мирошина. – Сейчас к нам обращается много пчеловодов, т.к. сезон медосбора, всех интересует качество меда. Есть также клиенты, которые заказывают исследования для себя, например, по пищевой продукции, по исследованиям материала от мелких домашних животных. Жители нашего региона могут воспользоваться нашими услугами в различных сферах лабораторных анализов.

Кроме того, здесь проводят диагностику более ста видов заболеваний домашних, экзотических и сельскохозяйственных животных. Однако везти любимцев в лабораторию не нужно: при необходимости материал, отобранный специалистами ветеринарных клиник, доставит курьер.

Секрет успеха – в развитии

На сегодняшний день Рязанская облветлаборатория развивается – планирует расширить область аккредитации в рамках исследований на соответствие Технических регламентов Таможенного союза, приобретает новейшее оборудование, которое позволяет охватывать все спектры исследований. Из недавних приобретений – ИК-анализатор фирмы «FOSS», благодаря которому результат по кормам заказчик может получить уже в день обращения. Однако лаборатория уделяет внимание не только модернизации оборудования, но и качеству подготовки сотрудников, отмечает Светлана Мирошина:

– Ежегодно мы выезжаем на курсы подготовки и переподготовки квалификации, участвуем в различных научно-практических семинарах, а также в межлабораторных сличительных испытаниях, посещаем выставки лабораторного оборудования и обмениваемся с нашими коллегами опытом. Только у нас есть такие специалисты как эксперт в области оценки качества молока и молочной продукции, врач-ихтиопатолог.

Так, этим летом Рязанская областная ветеринарная лаборатория приняла участие в межлабораторных сличительных испытаниях группы компаний «Romer Labs». В раунде было заявлено 368 лабораторий-

участников со всего мира. Однако далеко не все они показали положительные результаты. А вот Рязанская лаборатория оказалась на высоте.

– Не ожидали, что будет такое количество участников и узнали о масштабе испытаний уже после того, как получили итоговый результат. Но мы подтвердили правильность работы сотрудников, приборов и всех реагентов, которые при этом используются, и получили удовлетворительный результат.

Случайных людей в лаборатории нет. Все специалисты свою работу любят и выполняют ее качественно, понимая меру лежащей на них ответственности. Сейчас они с радостью готовятся отмечать свой профессиональный праздник – День ветеринарного работника.

Праздник сравнительно молодой – в этом году отмечается в соответствии с его официальным статусом в пятый раз. И это придает ему особую торжественность, подчеркивает, что труд специалистов ценится и, несомненно, будет способствовать повышению и укреплению престижа и авторитета ветеринарной службы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория» Расул Юсупович Джалилов:

– В День ветеринарного работника я поздравляю всех коллег с профессиональным праздником! Вы занимаетесь очень важным делом, от результатов вашего труда зависят здоровье и безопасность людей. От всей души желаю вам процветания, благополучия, и чтобы ваша работа доставляла радость и вызывала гордость!

Директор Рязанской облветлаборатории Расул Джалилов поздравил всех коллег с профессиональным праздником

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