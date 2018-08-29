Не работает терминал – едем бесплатно?

СЕГОДНЯ 17:23 2018-08-29T17:50:10+03:00

«Комсомолка» выяснила, в каких случаях рязанцы вправе не оплачивать проезд, зачем нужен билет и как заставить водителя маршрутки освободить передние сиденья

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Недавно в интернет-пространстве рязанцы активно обсуждали тему проезда в общественном транспорте. Людей заверяли, что если в маршрутке нельзя заплатить картой, значит якобы можно и вовсе не оплачивать проезд. «Комсомолка» разбиралась, в чем здесь подвох?

НЕТ НАКЛЕЙКИ – ПЛАТИ НАЛИЧНЫМИ

Оплату проезда льготными картами в Рязани принимают в 280 муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в 350 маршрутках. Как нам пояснили в управлении транспорта, принудить маршрутчиков установить валидаторы невозможно.

Перевозчики сами решают, перевозить ли им льготников и принимать ли «безнал». Однако если соглашение с оператором автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) заключено, то водители обязаны принимать карты у пассажиров.

– Согласно правилам внедрения, эксплуатации и сопровождения АСОП на маршрутах регулярных перевозок в Рязани, перевозчик обязан поддерживать работоспособность оборудования системы и своевременно выполнять действия, необходимые для устранения выявленных неполадок работы, – говорят специалисты управления.

Если водитель выехал на маршрут с неработающим терминалом или аппарат сломался в пути, то всех пассажиров, готовых оплатить проезд картами, он обязан провезти бесплатно. Об этом говорится в Положении об электронном проездном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования Рязани, утвержденным постановление администрации Рязани от 22.06.2016 № 2694.

В частности, в документе сказано, что «в случае невозможности оплаты проезда с помощью транспортной карты из-за неисправности терминала перевозка пассажира должна быть осуществлена безвозмездно (без взимания за проезд наличными средствами)».

Уважаемые читатели, смело ссылайтесь на этот нормативный акт!

Если водитель станет возражать, то не поленитесь сообщить о нарушении руководству перевозчика (телефоны указаны в салонах), оператору АСОП (тел.: 8 (800) 250-02-62), в управление транспорта (тел.: 8 (4912) 29-78-07).

Мало того, маршрутка с неработающим терминалом считается технически неисправной и обязана вернуться в автопарк.

Соответственно, в автобусах без валидаторов пассажир оплачивает проезд наличными. Как узнать, оборудована ли маршрутка терминалом? Об этом скажет опознавательная наклейка «Плати картой», которую без труда можно разглядеть на подъезжающих к остановке машинах. Нет наклейки – значит, оплата только наличными и качать права бессмысленно.

«ВСЕ ТЕРМИНАЛЫ У НАС ИСПРАВНЫ»

В Рязани расплатиться льготной картой «УмКа» можно только на 12 маршрутах. Это коммерческие автобусы №34, 41, 47, 49, 53, 62, 73, 75, 77, 85, 88 и 98. Они принадлежат «Рязаньтрансавто», ИП Сережин, ИП Пряхина, ИП Глебов.

По словам перевозчиков, каждое утро перед выпуском машин на линию механик их осматривает, проверяет работоспособность терминалов и только после этого выдает путевой лист. Кроме того, у компаний имеется несколько запасных валидаторов. Например, у «Рязаньтрансавто» на всех 134 маршрутках установлены терминалы АСОП, а в резерве – еще 10 валидаторов.

– Больше чем за год работы с терминалами АСОП ни разу не было случая выхода из строя прибора. Все терминалы у нас исправны, – заверил директор «Рязаньтрансавто» Алексей Громов. – А вот люди часто не пополняют карты вовремя и начинают пенять на терминалы. Обычно это бывает в начале месяца. Говорят, что в другом транспорте ехали и расплачивались картой, а у вас, мол, не получается, значит, терминал не работает. Мы заинтересованы в исправности терминалов – не для того работаем, чтобы бесплатно людей возить.

По его словам, АСОП в Рязани работает на отлично, за исключением тех моментов, когда цитируем, «люди забывают пополнить карты и пытаются проехать бесплатно».

«ОДНО МЕСТО» И БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ

Есть еще несколько важных моментов, о которых нам сообщили в управлении транспорта и которые полезно помнить каждому пассажиру.

Во-первых, водитель маршрутки «обязан обеспечить выдачу каждому пассажиру билета или чека после оплаты, независимо от формы оплаты». Сохраняйте билет до конца поездки как в городском, так и в коммерческом транспорте, иначе получить страховку в случае ДТП будет довольно затруднительно.

Во-вторых, что бы вам ни говорил водитель, никаких ограничений по количеству льготников в салоне маршрутки не существует.

В-третьих, водитель обязан обеспечить доступность передних мест, предусмотренных конструкцией автобуса для пассажиров. Не стоит молчать, если водитель нарушает порядок посадки и высадки пассажиров, закрывает или блокирует переднюю дверь, устанавливает таблички «Закрыто», «Одно место» и т. п., ставит личные вещи на передние сидения.

Обращения пассажиров примут в Восточном межрегиональном управлении госавтонадзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по тел.: 8 (4912) 25-97-22.

Им же можно отправить письмо по электронной почте ugadn62@mail.ryazan.ru или оставить отзыв в разделе «Обратная связь» на сайте ugadn62.ru. Фотографии нарушений только приветствуются.

Запомните, что обязанности есть не только у водителей, но и у пассажиров. Так, согласно Правилам пользования городским транспортом, пассажиру не разрешается отвлекать водителя и разговаривать с ним во время движения. Поэтому для общей безопасности водитель автобуса вправе попросить пассажира на переднем сидении прекратить болтать по телефону или выключить громкую музыку в плеере, если ее слышит не только обладатель плеера, но и все окружающие. Впрочем, если из динамиков маршрутки при этом играет громкая музыка, вы можете оспаривать это требование. Также маршрутчик вправе попросить пассажира убрать сумку с колен, если она закрывает ему обзор в зеркале заднего вида. Не забывайте, что на переднем сидении пассажиру следует пристегиваться ремнем безопасности.

Уважайте друг друга и счастливого вам пути!

Кстати

По статистике, доля безналичной оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте Рязани составляет 30%.