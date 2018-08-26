Спасаясь от бывшего уголовника, семья прожила три года в гараже

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-24T17:59:18+03:00

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В очередной раз, жалуясь на громкую музыку за стеной или соседа–жаворонка с перфоратором, мы даже не задумываемся, что бывают ситуации гораздо хуже. Они знакомы тем, кому пришлось жить в коммунальной квартире или же делить свою жилплощадь с абсолютно незнакомыми людьми. Именно в такую неприятную историю с подселением попала семья Рябинкиных из Рязани.

Сосед с пятью судимостями

История Ольги Рябинкиной проста: переехала из Новосибирска в 1989 году, вышла замуж и жила вместе с родителями мужа в их большой четырехкомнатной квартире. Когда родители умерли, квартира досталась мужу Ольги Васильевны и его брату. Брат воспользовался наследством по своему усмотрению: в 2012 году он решил продать принадлежащую ему часть недвижимости.

– Он, как и положено по закону, первым предложил купить эти две комнаты нам за 900 тысяч, – рассказывает Ольга Васильевна. – Но у нас таких денег не было. Мы просили подождать до весны, чтобы продать квартиру целиком. Но он решил вот по–своему. Что ж, это его право.

Новые жильцы символично появились в квартире под новый год. Сначала вселилась пожилая женщина, а уже в январе посреди ночи туда приехал ее сын сожительницей и собакой. Вот тут–то и началось.

– Я поначалу подумала, что это очень хорошо: молодой человек будет работать, выкупит у нас наши комнаты. Как же я ошиблась! Он сразу начал себя безобразно вести: пил, ночами слушал громкую музыку. К нам в один вечер могли по три–четыре бригады полиции приезжать. А однажды он ворвался в мою комнату и начал бить меня по голове, после чего я попала в больницу с сотрясением. Правда, потом прощения попросил. Ну, я подумала, молодой, ошибся, может быть, больше такое не повторится.

Но поведение соседа не изменилось. Нападение с избиением повторилось в ноябре 2013 года. Однако в полиции уголовное дело возбуждать отказались. Зато там Ольга Васильевна узнала, что у нового жильца их квартиры к 29 годам уже имеется пять судимостей.

Из собственных двух комнат – в гараж

Семья Рябинкиных понимала, что в таких условиях они долго не выдержат: пьяные разборки, рукоприкладство, ложные доносы. Однако обращения в различные инстанции эффекта не дали.

– Куда мы только ни писали: и в жилищную инспекцию, и в префектуру, и губернатору Ковалеву, и в отдел администрации города по учету и распределению жилья. Но помочь нам никто не брался, – сетует женщина.

Продать свою долю тоже не получалось – сосед препятствовал осмотру квартиры. А после знакомства с ним у риэлторов пропадала охота работать с этой недвижимостью. Однако нашлись специалисты, которые за определенную сумму пообещали комнаты продать. Они же помогли найти супругам помещение для временного проживания. Правда, им оказался полуподвал, в котором из удобств была только холодная вода и свет.

К весне 2015 года стало ясно, что «помощники» оказались мошенниками, которые просто вытягивали деньги, и комнаты они уже не продадут. Тогда Ольга Васильевна с мужем решили переехать …в гараж.

Участок с уже построенным на нем гаражом супругам помог купить брат Ольги Васильевны. В итоге Рябинкины решили сделать небольшую пристройку и жить там. Таким образом, можно было избежать хотя бы арендной платы.

– Но условий и там никаких не было, – рассказывает Ольга Васильевна. – Над гаражом мы сделали пристройку в полкирпича, которую в итоге пришлось еще утеплять. Воды не было, муж ходил на колонку – это через трассу, а у него грыжа, так что, конечно, здоровье он подорвал. Помыться, постираться ездили к знакомым. Было только электричество. Зимой нам приходилось

отапливаться обогревателями. Мы отдавали 4–6 тысяч только за электричество. А пенсия на тот период у меня была 7800, ну, плюс еще по инвалидности две тысячи.

А тем временем сосед периодически менял двери и замки в квартире, ключи совладельцам при этом не отдавал – добиваться возможности попасть в квартиру за вещами приходилось через суд. Супругам казалось, что ситуация безвыходная…

Выход нашла команда губернатора

По словам Ольги Васильевны, оставалось верить только в высшие силы. Она каждый день молилась, чтобы нашлись люди, которые смогли бы ей помочь. И, когда прошла новость о том, что в области появится новый губернатор, у семьи вновь появилась надежда.

– Все–таки новый губернатор, молодой, перспективный, – вспоминает Ольга Васильевна. – Тем более, он сказал, что наберет новую команду. Поэтому мы решили попробовать еще раз и записались на прием.

– Я, конечно, была в смятении. И до последнего не верила, что в этой ситуации можно что–то сделать. Однако команда Николая Любимова нам действительно помогла продать наши комнаты. Более того, за нас заплатили коммунальный долг, который мы не в силах были потянуть, и помогли с покупкой однокомнатной квартиры.

Документы на новую жилплощадь уже на руках у супругов. Пока они еще не до конца верят в то, что в скором времени съедут из гаража в настоящую квартиру с горячей водой и отоплением. Но самое главное, туда уже никого не смогут подселить – ведь, по мнению Ольги Васильевны, жизни с подселением не существует. Кстати, об этом она хочет написать книгу. Но это уже в новой жизни, которая начнется с переездом в новую квартиру.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Как часто рязанцы продают доли в квартирах сторонним покупателям и насколько сложно совершить подобную сделку, мы узнали у руководителя отдела продаж ООО «Квартиры Рязани» Романа Алханова.

– Действительно, бывают случаи, когда у квартиры несколько собственников, и это необязательно родственники. В нашей практике такие ситуации нечасто, но все же встречаются. Еще реже бывают случаи, когда хотят продать только свою долю. Если говорить о цифрах, то из ста обратившихся это всего лишь 1–2 клиента.

Процесс продажи доли собственности достаточно сложен и регулируется законодательством. Для начала нужно уведомить о своем желании всех содольщиков, где бы они ни находились, потому что именно у них имеется преимущественное право покупки. Делается это обычно с помощью нотариуса в письменном виде. Если совладельцы отказываются от покупки, они также должны уведомить об этом в письменном виде, причем обязательно с указанием предложенной цены. И только в том случае, если будут собраны отказы от всех содольщиков, можно регистрировать сделку у нотариуса. Причем продавать долю можно будет по цене не меньше той, которая была прописана в предложении совладельцам.

Конечно, долю продать всегда очень сложно, да и невыгодно. Бывает, что покупают, например, 1/8 трехкомнатной квартиры, но делают это обычно для того, чтобы получить прописку. Так что мы всегда советуем нашим клиентам договориться между собой и продавать квартиру целиком или же продавать долю сособственникам.

Имена и фамилии героев изменены