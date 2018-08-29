Как рязанцам с катарактой бесплатно вернуть зрение за один день?

СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-29T12:11:20+03:00

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Реально ли вылечить катаракту в условиях дневного стационара? Если раньше услугу предоставляли лишь в частных офтальмологических клиниках, то теперь «быстрые операции» стали доступны рязанцам по полису ОМС. «Комсомолка» выяснила, как записаться на бесплатную плановую операцию одного дня.

С ПЯТИ МЕСЯЦЕВ ДО ТРЕХ НЕДЕЛЬ

Настроение поднимается еще при входе на территорию Рязанской областной больницы имени Семашко – аккуратные дорожки, подстриженные газоны, лавочки, клумбы. Новый корпус №5 поражает не только снаружи, но и внутри - в фойе гостеприимно встречает нетипичный «розово-ванильный» интерьер. В коридорах, палатах, санузлах – идеальная чистота и порядок. Недавно на третьем этаже корпуса открылся дневной стационар микрохирургии глаза – еще одна гордость больницы.

В отделении применяют принципы бережливого производства - каждый ящик подписан.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В отделении впервые в России стали применять принципы бережливого производства в стационарных условиях. Так, для персонала внедрена система 5С, когда все лежит на своих местах, а для пациентов организована доступная навигация по отделению. На посту медсестры указан ее мобильный номер, пациентам раздаются памятки с правилами поведения до и после операции.

В рамках бережливого производства рязанские медики внедрили направление хирургии одного дня по профилю офтальмологии.

- Катаракта - заболевание пожилого возраста, но современные методы позволяют оперировать на любой стадии. На операции по поводу катаракты достаточно большой спрос, и сроки ожидания плановой госпитализации увеличивались. Сейчас ожидание в очереди достигает порядка 4-5 месяцев. Благодаря открытию нашего отделения мы планируем сократить очередь до трех недель, - поделилась замглавного врача Екатерина Бань.

Инициатором внедрения принципов бережливого производства выступил региональный минздрав, а ежемесячные консультации отделению оказывает «Росатом».

70% ЗА РУБЕЖОМ, 2% В РОССИИ

Бережливое производство подразумевает и минимальную маршрутизацию. Пациенту достаточно лишь раз посетить офтальмологическую поликлинику, чтобы попасть в дневной стационар. Но прежде необходимо получить направление в Семашко у специалиста в поликлинике по месту жительства.

В течение часа после операции пациенты отдыхают, а после идут домой.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В консультационно-диагностической поликлинике при больнице Семашко врач проводит отбор - не всех пациентов направляют в отделение одного дня.

- Сложные случаи и тяжелые соматические больные оперируются в условиях круглосуточного стационара. Отбор пациентов проводят врачи нашей поликлиники. Прежде всего, в дневной стационар направляют больных с неосложненной катарактой, а также учитывают желание пациента. В основном у нас оперируются рязанские больные, которые могут переночевать дома. Но есть жители других районов и даже регионов, которые согласны на гостиницу, - говорит Екатерина Викторовна.

За день до плановой операции пациенту необходимо навестить терапевта в офтальмологической поликлинике, чтобы показать результаты анализов и сделать УЗИ глаза. Затем больной приходит на операцию, а на следующий день – на контрольный осмотр. После чего его наблюдают в поликлинике по месту жительства.

Увидеть такую табличку на посту медсестры - большая редкость.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

- Для пожилого пациента хирургическое вмешательство и пребывание в стационаре – большой стресс. Не зря за рубежом в формате одного дня выполняется порядка 70% операций. В России пока доля таких операций составляет 2%, но это направление у нас активно развивается, - отмечает Екатерина Бань.

7 МИНУТ ПОД МЕСТНЫМ НАРКОЗОМ

Со дня открытия отделения, с 20 августа, здесь провели уже несколько операций. Пока их осуществляет только один хирург – завотделением, главный внештатный офтальмолог Рязанской области Александр Колесников. В день он делает порядка 12 операций, но считает, что это не предел – технически возможно оперировать 20 пациентов за одну смену.

- Операция проходит под местной анестезией, и в неосложненной стандартной хирургии длится от 7 до 15 минут. Абсолютной необходимости в наблюдении за пациентом после операции по поводу катаракты нет. Кроме того, в дневном стационаре реабилитация проходит быстрее, потому как снижается риск послеоперационных инфекционных заболеваний, - поясняет Александр Вячеславович.

Александр Колесников провел уже более 10 тысяч операций.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Для пациентов операции проводят бесплатно (по полису ОМС), включая имплантацию хрусталика отечественного производства. В перспективе центр планирует расширить спектр операций.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Жительница села Поляны Валентина Низова, 62 года:

- Вчера мне сделали операцию по поводу катаракты. Я стояла на очереди с февраля, и мне выдали талоны на лечение обоих глаз. Врач в поликлинике предложила обратиться в новое отделение, и я решила попробовать. Очень благодарна всему коллективу и особенно Александру Вячеславовичу. Медсестры здесь такие внимательные, заботливые - просто сказка. А после того как мне сегодня сняли повязку, и я увидела мир в цвете, счастью не было предела, ведь два года я проходила почти слепой.