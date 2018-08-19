В рязанском музее Павлова угощали вареньем, приготовленным по особому старинному рецепту

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-19T17:00:01+03:00

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19 августа в музее-усадьбе академика И.П. Павлова в третий раз прошел Праздник Яблока. Именно этот день для проведения мероприятия сотрудники музея выбрали не случайно. И дело тут не только в Яблочном Спасе: 19 августа 1935 года Иван Петрович Павлов последний раз приезжал на свою малую родину.

В павловском саду до сих пор растут редкие сорта яблокФото: Ирина КОВАЛЕВА

– Идея сделать подобный праздник появилась уже давно, – рассказывает директор музея Наталья Загрина. – Во-первых, Павлов очень любил свой яблоневый сад, и в северной столице очень по нему тосковал. И потом, по его словам, именно в этом саду он получил прививку от праздности и лени. Здесь над разведением сада они вместе с отцом работали. Протоиерей Петр Павлов по книжкам научился выводить особенные сорта яблок, которые пользовались спросом у рязанцев. Поэтому я считаю, что родина многих рязанский садов – наш павловский сад.

В этот день насладиться особенной атмосферой павловского сада все рязанцы смогли абсолютно бесплатно. По традиции, праздник начался с освещения яблок, после чего гостей пригласили принять участие в развлекательной программе, которая включила в себя множество сюрпризов. Так, в саду были организованы веселые конкурсы и мастер классы, все желающие могли угоститься яблоками и сделать снимки на память в атмосферных фотозонах. Кроме того, для гостей был организован концерт, на котором выступили артисты Рязанской областной филармонии.

На Празднике Яблока были организованы атмосферные фотозоныФото: Ирина КОВАЛЕВА

За годы проведения праздника уже постоянной стала площадка, на которой сотрудники музея варят варенье по старинному рецепту матери Ивана Павлова. В это время года она всегда готовила его из сорта бель сахарная, который до сих пор растет в павловском саду. Но в этом была не единственная его особенность.

– Матушка Варвара варила варенье на меду, потому что сахар был очень дорогим – рассказывает главный хранитель музейных предметов Юлия Сидорова. – Однако в этом пункте мы отошли от рецепта, и сегодня готовим варенье с сахаром. Мы же будем угощать гостей, а сейчас у многих на мед аллергия.

Дегустацией варенья гости остались довольны. Впрочем, как и праздником в целом.