Рязанскому путешественнику пришлось грести против течения 27 часов без перерыва

СЕГОДНЯ 18:44 2018-08-16T18:46:31+03:00

В этом году путешественник прошел от Норильска до села Хатанги. Фото: Ирина КОВАЛЕВА

Изменить размер текста: A A

16 августа в Рязанском музее путешественников прошла пресс-конференция Виктора Атласова: известный землепроходец вернулся из очередной экспедиции, проходившей в рамках проекта «Полярная Россия».

Виктор Иванович задался целью пройти без какой-либо технической поддержки от границы России с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. При этом из средств сплава… только надувная лодка.

Ветру вопреки

В июне, непосредственно перед экспедицией, путешественник рассказал журналистам, что планирует пройти 2300 км от Норильска до устья реки Лены. Однако маршрут пришлось сократить из-за непогоды: половину июля шли дожди, был сильный ветер и даже несколько раз выпадал снег.

В начале на пути Виктора Атласова встал лед на озере Пясино, не раз ветром сносило палатку, а однажды чуть не унесло даже лодку. Спасло то, что она была привязана. Но, главное, сильный ветер мешал сплавляться по рекам и озерам.

– Получалось, сидишь и ждешь погоды, а когда погода подходящая – из лодки сутками не вылезаешь, чтобы наверстать упущенное. Например, по реке Дудыпте я плыл почти 200 километров против течения. Три раза о воду ломал весла, а иначе не сдвинешься с места, тебя снесет просто. Я предполагал подобное, поэтому с собой у меня было два запасных комплекта. Ну, а когда сломал в третий раз, пришлось ремонтировать. Когда до Хатанги шел, пришлось вообще грести 27 часов без перерыва, причем три последние – в шторм, рассказал путешественник.

Необычная находка

Преодолев все эти преграды, Виктор Иванович решил не рисковать, и продолжить свой путь уже в следующем году. Экспедиция в общей сложности длилась 44 дня, и пока он дошел лишь до села Хатанга. Самыми яркими впечатлениями за эти дни стала встреча с оленями, которые переплывали реку, и необычная находка: в экспедиции Виктор Атласов наткнулся на настоящий бивень мамонта весом около 20 килограммов. Однако с собой его взять землепроходец, конечно же, не мог.

В следующем году Виктор Атласов планирует отправиться в путешествие в мае. Начнет свой поход он в Усть-Куте, пройдет вдоль реки Лены, а дальше от дельты Лены до Хатанги. А через год планирует закончить маршрут, пройдя от дельты Лены до Калымы.

Бивень мамонта вещь, конечно, ценная, но дюже тяжелая. Даже для Атласова. Фото: Ирина КОВАЛЕВА

Если все сложится благополучно, рязанский путешественник станет первым, кто, задействуя только собственные силы, пройдет российский север.