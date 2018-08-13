Система «Лесной дозор» - надежная защита Рязанской области от пожаров

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-13T14:53:38+03:00

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На огромном экране сменяют друг друга живописные виды лесных массивов. Елатьма, Котелино, Лашма, Сумбулово... – мелькают в титрах названия рязанских населенных пунктов. Такой «онлайн-кинотеатр» работает в ГБУ РО «Пожлес» круглые сутки. Диспетчер выполняет непрерывный мониторинг ситуации, и, если вдруг на картинке покажется слабозаметный дымок, мгновенно принимает меры.

Головное здание "Пожлеса" расположилось в солотчинских лесах.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

30 камер круглосуточного видеонаблюдения

Государственное бюджетное учреждение «Пожлес» в Рязанской области появилось в 2008 году, а в 2012-м открылся региональный пункт диспетчерского управления (РПДУ), который с помощью системы видеомониторинга по обнаружению лесных пожаров на ранней стадии возгорания «Лесной дозор» в режиме реального времени наблюдает ситуацию в лесах даже в самых отдаленных уголках региона.

В настоящее время в лесах по всей Рязанской области установлено 30 камер, 23 из них размещаются на башнях компании «МегаФон». Система работает круглосуточно в автоматическом режиме. В ясную погоду камера обеспечивает обзор в радиусе до 50 километров. Благодаря точному планированию, камеры размещены таким образом, что сектора обзора смежных камер перекрывают друг друга и оператор может точно определить место возгорания. На расстоянии 10-12 км погрешность составляет всего 300 метров.

На большом экране хорошо видно, если где-то началось возгорание.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Вся информация с камер наблюдения через каналы связи передаётся на центральный сервер обработки данных в DATA-Центре компании «МегаФон» и далее по специальному волоконно-оптическому кабелю поступает в РПДУ, расположенном в посёлке Солотча на улице Лесной.

- Камера выдает дежурному потенциально опасные объекты. На расстоянии 5-6 километров заметен дым от маленького костра. При виде угрозы диспетчер переводит камеру в ручной режим и начинает работать с задымлением. Если дежурный заметил опасность, то он предпринимает немедленные меры для выезда специальной техники пожарно-химической станции в кратчайшие сроки, - рассказывает начальник РПДУ Юрий Галкин.

Диспетчер неотрывно наблюдает за ситуацией в лесах.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Квадрокоптер, беспилотник и спецтехника

Сегодня ГБУ РО «Пожлес» оборудован всеми современными средствами связи и мониторинга. На всех 75 единицах специальной пожарной техники установлена система ГЛОНАСС, есть спутниковая связь, радиосвязь со всеми пожарно-техническими станциями, необходимое программное обеспечение и доступ в интернет.

В техническом оснащении есть квадрокоптер, который позволяет оценить обстановку в зоне пожара без риска для человека. Также в арсенале средств мониторинга беспилотный летательный аппарат. Его оснащают дополнительной техникой – тепловизором, камерой ночного видения, фотокамерой высокого разрешения и отправляют в путь. Аппарат способен пролетать за один рейс до 100 километров. Управляют умной машиной с помощью специального программного обеспечения.

- Беспилотный летательный аппарат помогает нам вести мониторинг лесного хозяйства, выявлять очаги пожаров. Он обеспечивает решение и других задач. Например, найти потерявшегося в лесу грибника или ночью поймать браконьеров, пресечь незаконную вырубку леса, обследовать русла рек или газовую трубу, - рассказал оператор беспилотного летательного аппарата, опытный летчик Михаил Коробов.

Недавно с помощью беспилотника потушили пожар на торфяном болоте в Линево. Аппарат помог измерить площадь возгорания, определить очаг и характер пожара, чтобы принять необходимые меры.

В структуру «Пожлеса» входит 19 пожарно-химических станций (ПХС), оснащенных необходимой спецтехникой.

Небольшая толщина пожарных шлангов позволяет экономить воду в сложных условиях пожаротушения.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Ситуация 2010 года не повторится благодаря системе «Лесной дозор»

В РПДУ круглосуточно работает прямая линия лесной охраны, куда поступают звонки от жителей Рязанской области. Жители обращаются по разным вопросам - о возникновении пожаров, задымлений, незаконных рубках леса, вредных насекомых...

- Пожары начинаются в основном с 12 часов дня. Пик лесных пожаров приходится на конец июля - сентябрь. Причиной возгорания, как правило, служит человеческий фактор: сигареты, спички, костер, техника... Но в последнее время ситуация изменилась, люди стали вести себя более осознанно. В 2016 и 2017 году у нас не было ни одного лесного пожара. Сегодняшние условия погоды близки к 2010 году – жара, ветер, сухая трава. Но ситуация не повторится благодаря системе «Лесной дозор, - заверяет Юрий Галкин.

Начальник РПДУ Юрий Галкин всегда на страже пожарной безопасности.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Система «Лесной дозор» не может работать без надежного канала связи от камер до диспетчера. Практически все каналы и сервер для умной цифровой обработки видеоданных с камер наблюдения предоставляет компания «МегаФон». Сотрудничество компании и «Пожлеса» с каждым годом расширяется.

- После пожаров 2010 года всех операторов пригласили в министерство лесного хозяйства и предложили разместить камеры на своих башнях. Мы сразу подключились к этому процессу, обеспечили инфраструктуру для передачи данных и стали ядром для системы «Лесной дозор». Ежегодно мы не только продлеваем сотрудничество, но и расширяем его. Так, в этом году введены в эксплуатацию еще 3 камеры на башнях нашей компании, - сообщил руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» в Рязани Олег Шустиков.

Беспилотный летательный аппарат - дорогое и очень нужное приобретение "Пожлеса".Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Управляет беспилотником опытный летчик Михаил Коробов.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Круглосуточный мониторинг обстановки в лесах дает свои плоды. В этом сезоне в гослесфонде произошло только 10 лесных пожаров. При этом возгораний на других территориях случилось 264, а выездов «Пожлеса» – 286 (на один пожар могут выехать несколько ПХС). Всего на пожары выезжали 487 единиц техники и 913 человек.

КСТАТИ

Ни один оператор, представленный в регионе, не может похвастаться столь обширной и современной архитектурой сети передачи данных, как «МегаФон». Большое кольцо волоконно-оптического кабеля (ВОЛС) охватывает более 70 собственных башен и 19 райцентров Рязанской области. Даже такие удалённые райцентры, как Ермишь, Кадом, Пителено подключены к современной цифровой сети передачи информации. Кольцевая структура сети ВОЛС в Рязанской области позволяет оператору с высокой надежностью и резервированием предоставлять услуги «Пожлесу» по видеонаблюдению.

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