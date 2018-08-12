Кого растят в семейных школах – рафинированных отщепенцев или целостных личностей?

СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-12T12:43:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В последние годы родители все чаще предъявляют претензии к общеобразовательной школе. Низкий уровень знаний у детей при серьезной загруженности и при этом урезание часов по основным предметам, проблемы в общении со сверстниками и равнодушие стороны учителей – список проблем, с которыми в течение года сталкиваются семьи учеников можно продолжать до бесконечности. Большинство, скрепя сердце, продолжают ежедневно выходить на бой с системой. Но есть и те, кто выбрал альтернативный путь получения образования. В чем его суть и каково это – можно ли существовать вне системы, поговорим сегодня с родителями и учителями.

А какие альтернативы?

Закон разрешает детям учиться дома, а проходить аттестацию в школе. Называется такой процесс обучения семейным. Не путаем его с домашним, когда ребенок по состоянию здоровья не может посещать школу, и учителя приходят к нему на дом. Процедура перевода ребенка на семейное обучение достаточно проста. Для этого нужно написать заявление в школу (если ребенок уже обучается там) о переводе, уведомить управление образования. После чего на основании этих заявлений ребенок закрепляется за образовательной организацией для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестаций, а также получения консультаций и учебных пособий. Семейное образование подразумевает, что вся ответственность за те знания, которые получает ребенок, лежит на родителях. И именно они решают, будут они обучать его сами или наймут для этого репетиторов.

До недавнего времени о семейном образовании мало кто знал, и еще меньшее число родителей были готовы забрать детей из школы. Ведь в таком случае маме или папе придется примерить на себя профессию учителя-универсала, забыв про карьеру и заработок, либо нанимать репетиторов. В первом случае на алтарь альтернативного образования кладутся амбиции и личное время, во втором – деньги. Еще одна сложность – высокая моральная ответственность. Вполне естественен страх взрослых и неуверенность в собственных силах: а вдруг не получится своими силами дать детям достойное образование? И, наконец, как быть с вопросом социализации? Далеко не каждый ребенок откажется от возможности общаться со сверстниками. Да и правильно ли лишать его такого общения?

Нет класса – нет конкуренции

И все же такие экспериментаторы у нас есть. По данным областного минобра, в регионе в 2017/2018 учебном году на семейном обучении находились 22 человека.

Большинство директоров и учителей школ относятся к желанию перевести ребенка на семейное образование с долей скепсиса и чаще всего уговаривают родителей оставить ребенка в школе. В разговоре с журналистом «КП» заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина признала, что семейное образование имеет как достоинства, так и недостатки:

– К плюсам можно отнести выбор собственного режима и темпа для развития своих индивидуальных способностей в спорте и творчестве. Минусы семейного образования заключаются, например, в отсутствии ежедневного общения со сверстниками и опыта построения отношений внутри коллектива, что может сказаться в будущем. Ребенок должен уметь общаться, находить общий язык с ребятами разного возраста и разных социальных групп.

Также в числе минусов Ольга Сергеевна отметила отсутствие здоровой конкуренции и невозможность сравнить уровень своих знаний с показателями других детей. Кроме того, по ее мнению, родители не всегда могут дать должное образование.

Не получение знаний, а работа с информацией

В Рязани есть группа родителей, которые пошли своим путем: они перевели детей на семейную форму обучения и объединились, чтобы самостоятельно обучать их в небольших группах. Благо, педагогическое образование некоторых из них позволяет сделать это не на любительском уровне.

Причины, по которым рязанские семьи уводят своих детей из школ, во многом схожи. Так, Наталья Ларина – мама троих детей, на семейное образование перевела своего третьего ребенка, сполна вкусив прелести школьной жизни со старшими отпрысками.

– Цель, которую сегодня пропагандируют наши чиновники от образования – не получение знаний, а работа с информацией, – говорит Наталья. – По сути, ребенок, не имея еще сформированного мировоззрения, уже должен что–то перерабатывать. Однажды я увидела, как моя дочь-старшеклассница делает презентацию про великих женщин мира, в частности про Индиру Ганди. Я спросила, знает ли она, кто это такая и в чем была ее заслуга? На что получила ответ: «Ой, мама, ну какое это имеет значение? Я там все что нужно накидала». То есть она просто бездумно взяла какие–то выжимки, переработала информацию, которая непонятно для чего ей нужна, и непонятно, для чего нужна педагогам.

Ольга Колесникова, чья дочь получает семейное образование и в новом учебном году пойдет уже в четвертый класс, стала задумываться об альтернативной форме обучения с первого класса. Единственное, что смущало – это то, что девочка не сможет общаться с другими детьми. Так и получилось, что в общеобразовательной школе дочь Ольги проучилась два года.

– Было очень много вопросов. Например, почему ребенок, проводя в школе большую часть дня, недополучает знаний, и почему многие вещи мне самой приходится ей объяснять. Кроме того, я видела, что многие задания просто не соответствуют возможностям ребенка. Совершенно случайно узнав про школу, которую организовала Наталья Николаевна, я посмотрела программу, ролики и увидела, что все мне очень нравится. К тому же, это учебники Ушинского – педагога, которого я изучала еще в университете и к которому я с большим уважением отношусь. Мне всегда очень нравилась нравственная направленность учебников, они являются не просто инструментом для обучения, а материалом для воспитания, в том числе.

«Наши дети не топят друг друга, а всегда стараются помочь»

Собрала родителей действительно Наталья Ларина. Но, по ее словам, центром этого объединения стала не идея семейного образования, а программа Русской классической школы, основанная на идеях Константина Ушинского.

Арифметика, чистописание, словесность – вот основные предметы, которые изучают ребята в начальных классах. На уроках они пользуются учебниками с невероятно красивыми иллюстрациями, а вместо новомодных гаджетов и интерактивных досок здесь используют счетные палочки, весы и другие наглядные материалы.

– Например, в словесности мне нравится то, что урок интегрированный, – рассказывает Ольга Колесникова. – То есть берется один текст. И по нему дети изучают письмо, читают тот же самый текст, по этой же книге изучают окружающий мир. Нет такого, что все воспринимается кусочками. Развивается целостное представление об окружающем мире.

Родители, выбравшие семейное образование, все чаще выбирают учебники выдающихся русских педагогов. Фото: Ирина Ковалева

Конечно, помимо основных предметов, у ребят есть уроки рисования, технологии, музыки. Сегодня в этом объединении обучается более тридцати человек. Количество ребят в классах колеблется от 3 до 11. Ежегодно дети весьма успешно проходят аттестацию. Наталья Николаевна отмечает, что даже у ребят, которые переходят на семейное обучение из общеобразовательной школы, успеваемость повышается.

– Одного мальчика к нам привели, когда он был в седьмом классе. И сейчас он у нас спрашивает: как так получается, что раньше я хуже всех учился, а теперь мои бывшие одноклассники у меня списывают?

Такой формат обучения влияет не только на успеваемость, но и на отношение к окружающему миру. По словам Натальи и Ольги, которые сами и преподают, ребята отлично знают, что такое взаимовыручка. И, если что-то у кого-то не получается, они не топят друг друга, не смеются друг над другом, а стараются помочь.

– Нам не нужно проводить какую-то специальную воспитательную работу, – говорит Наталья Николаевна. – Того, что они получают на занятиях, достаточно, в том числе и для их нравственного воспитания.

Для многих семейное образование – это возможность избежать школьных поборов и прививок, против которых в последнее время ополчились родители, а также полностью контролировать процесс обучения и нравственного воспитания своего ребенка. И сегодня, если родители чувствуют в себе силы, они могут выстроить образовательный процесс, в том числе с помощью подобных некоммерческих объединений. В любом случае вопрос выбора формы образования в руках родителей. Впрочем, как и ответственность за будущую жизнь ребенка.

МНЕНИЕ

«ЗА»

Семейный психолог Любовь Лавренева:

– Социализация, конечно, очень важна. Но опыт общения и коммуникации во всех ее проявлениях можно и нужно получать не только в школе. Для этого есть множество других мест, например, кружки, фестивали, лагеря, совместный многосемейный отдых и многое другое. Родители сами могут задаться целью помочь ребенку в этом, слегка направить, быть инициаторами здорового социального бульона для своего ребенка. Поэтому занятия в малых группах – это хорошая идея. Там дети могут научиться более глубокому общению. Но, с другой стороны, такое общение может сформироваться и в обычном среднестатистическом классе. Часто мы видим подобное на примере образования минигрупп.

«ПРОТИВ»

Врач-психотерапевт высшей категории Любовь Таланова:

– Что хорошего есть в обычной школе? Это перемены, кружки, массовые мероприятия. Дети между собой взаимодействуют, в каком-то смысле соревнуются. И чем больше они сталкиваются с проблемными ситуациями и находят решения, тем лучше понимают, по каким правилам надо существовать в этой среде. Социализация же в кругу семьи, среди друзей, в небольших группах всегда довольно рафинированная. А что касается кружков, они далеко не всегда могут заменить социализацию в ходе обучения в обычной школе. Если там предусмотрены паузы, если ребенок после занятий может дойти с другими детьми до дома, то у него устанавливаются связи. Но если мама привезла ребенка на машине, у него там часовое занятие без перерывов, то о каком общении может идти речь?