Уполномоченный по правам человека Наталья Епихина: Если не вставать на место обратившегося человека, ты не поймешь его проблему

СЕГОДНЯ 07:01 2018-08-09T18:52:48+03:00

С какими жалобами чаще всего приходят люди, почему важно замечать системные недоработки, и как избежать профессионального выгорания

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Должность уполномоченного по правам человека появилась в регионе в 2011 году. И с каждым годом все большее количество рязанцев обращается к региональному омбудсмену, воспринимая его как последнюю инстанцию, где можно найти справедливость. С 2016 года эту должность в Рязанской области занимает Наталья Епихина. Она согласилась ответить на вопросы «Комсомолки».

«Иногда людям надо просто выговориться»

С Натальей Епихиной мы познакомились довольно давно, еще в ту пору, когда она была президентом благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Наши дети». До этого Наталья Леонидовна успела поработать инженером-программистом, директором геронтологического центра и даже учителем информатики. Теперь же она занимает пост уполномоченного по правам человека в Рязанской области.

В 2017 году в приемную уполномоченного по правам человека в Рязанской области обратилось 1175 человек. Правда, примерно в 30% случаев нарушения прав и свобод не подтвердились.

– Иногда людям нужно просто выговориться. Есть граждане, которые приходят на протяжении многих лет с разными вопросами. Они сами признаются в том, что им нужно просто поделиться с кем-то своими проблемами, – рассказывает Наталья Леонидовна. – В моей практике таких 7-10 человек было.

Личные приемы уполномоченный по правам человека в Рязанской области ежемесячно проводит и в районах. Особое внимание Наталья Епихина в своей работе уделяет правовому просвещению.

– Зачастую наши люди не знают, куда обратиться, не знают своих прав. В любой ситуации сразу пишут губернатору или президенту. А ведь иногда достаточно обратиться в тот орган, в компетенции которого находится данный вопрос, и проблема будет решена.

«Инвалидам помогают, а среда остается недоступной»

Еще одна важная задача, которая сегодня стоит перед Натальей Епихиной – это выявление системных проблем на основе анализа обращений, жалоб, информации СМИ и предложение путей их решения. Ведь, по ее словам, уполномоченный – это своего рода связующее звено между обществом и властью.

Системные проблемы в Рязанской области есть. Часто они связаны с недоработками в той или иной сфере. Особое внимание Наталья Леонидовна уделяет соблюдению прав людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Конечно, сейчас очень много сделано для инвалидов, изменилось отношение к ним, поменялась городская инфраструктура, большое внимание уделяется вопросам образования, физкультуры и спорта, трудовой занятости. Но, к сожалению, очень часто люди, которые выполняют те или иные задачи в этой сфере, не знают проблему изнутри. Именно поэтому многое делается формально. Например, мы вместе с общественными помощниками проехали по городу: посмотрели тротуары, оснащенность социальных объектов. В большинстве своем больницы и поликлиники оборудованы пандусами, съездами, но подъехать к ним на коляске невозможно. Например, при переходе дороги к ОКБ, кардиодиспансеру – колясочник уткнется в высокие бордюры. То есть делается многое, чтобы социальные объекты были доступны, но вот такие «мелочи» всю проделанную работу нивелируют, и среда все равно получается недоступной.

«Важен дифференцированный поход»

Есть и такие проблемы, которые уполномоченный по правам человека в Рязанской области вычленяет путем анализа, в том числе личных обращений граждан.

– Люди приходят с разными проблемами: начиная от права на охрану здоровья и медицинскую помощь, заканчивая правами граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Очень много обращений по расселению из аварийного жилья. Например, из центра власти могут расселить в самые отдаленные районы. А ведь нередко это пожилые люди или инвалиды, для которых большое значение имеют социальное окружение, привычные маршруты, поликлиники, больницы. В этом случае просто необходим дифференцированный подход. Обычно нам удается решить вопросы с администрацией города.

Часто обращаются к Наталье Леонидовне по поводу нарушений социальных прав. Например, девушке с аутизмом после того, как ей исполнилось 18 лет, дали третью группу инвалидности. Она не может сама себя обслуживать. Да, она ходит своими ногами, но ей необходима постоянная помощь кого-то из близких. Понятно, что она не сможет трудоустроиться, обеспечить себя.

– Между уполномоченным по правам человека в Рязанской области и Главным бюро МСЭ по Рязанской области заключено соглашение о взаимодействии. Это один из примеров нашей совместной работы с обращениями, когда мы помогли восстановить справедливость и девушке установили первую группу инвалидности бессрочно, как и положено, – пояснила Епихина.

Как заставить людей договориться после 14 лет молчания

Бывают случаи, когда уполномоченному приходится разрешать даже семейные конфликты.

– Часто граждане жалуются на нарушение права на жилище и комфортное проживание. И чаще всего выясняется, что всему виной конфликт между членами семьи. Конечно, в задачи уполномоченного не входит разбирательство в делах семейных. Но люди обращаются ко мне, и я не могу оставить их без внимания. Так, совсем недавно на выездном приеме к нам обратилась пожилая женщина. Проживает она с семьей дочери, которой она уже давно отписала квартиру и где ей сейчас не разрешают ничем пользоваться. Я попросила помочь в разрешении данной ситуации Самира Гараева – профессионального примирителя. Мы договорились о совместной встрече.

– Неужели удалось переломить ситуацию?

– Знаете, было очень интересно наблюдать за работой профессионала, который тихонечко, пласт за пластом поднимал слои ненависти, обид, которые копились годами. В итоге ему удалось добраться до теплых чувств: ведь дочь любила свою маму, и мама мечтала о будущем, о внуках. В конце концов, они начали выдвигать друг другу условия совместного проживания. И я считаю, что после первого дня работы – это большой успех, родные люди начали смотреть друг на друга, разговаривать. Надеюсь, что в будущем у них все наладится.

Избежать профессионального выгорания поможет семья

Несомненно, работа уполномоченного по правам человека невероятно сложна, в том числе с психологической точки зрения. Многие думают, что здесь самое главное не принимать все близко к сердцу. Однако Наталья Леонидовна считает иначе.

– Если не принимать проблемы близко к сердцу и не вставать на место обратившегося к тебе человека, ты не поймешь его проблему.

Но если пропускать все проблемы через себя, неминуемо профессиональное выгорание. Избежать его Наталье Епихиной помогает семья.

– Очень важна «каменная стена», о которой мечтают все женщины. Важна семья, в которой тебя всегда ждут, всегда примут, в каком бы ты настроении ни пришла, поддержат. Это моя основа. Куда бы меня ни бросало, мой муж и мои дети всегда со мной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С чем чаще всего обращаются к уполномоченному по правам человека?

За 2017 год наибольшее количество обращений поступило по вопросам права на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание – 293 обращения.

Вторую строчку в этом рейтинге заняло право на пенсионное и социальное обслуживание – 148 обращений.

Тройку лидеров замыкают обращения по вопросам права на судебную защиту – их было 134.

Реже всего в 2017 году обращались в связи с нарушением права на образование – таких обращений было 9. И всего 4 человека пожаловались на окружающую среду.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Адрес приемной уполномоченного по правам человека: 390000, г. Рязань, Первомайский проспект, дом 8.

Е–mail: ombudsman62@mail.ru

Сайт: ombudsman.ryazangov.ru

Тел.: 8 (4912) 25-37-22; 8 (4912) 25-36-55.