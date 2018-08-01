2018-08-02T14:05:52+03:00
Туризм

Автодорожный мост ремонтируют. Куда купальщику податься?

«Комсомолка» предлагает рязанцам альтернативные места для отдыха
Валерий КОТОВ
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Пляж под автодорожным мостом на рязанской стороне ОкиПляж под автодорожным мостом на рязанской стороне ОкиФото: Владимир ФРОЛОВ
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Лето 2018 года в Рязани с точки зрения пляжного отдыха оказалось не самым лучшим. В начале июня массовому купанию помешала прохладная погода, а затем начался ремонт автодорожного моста через Оку. Поскольку для проезда на нем были сохранены всего две полосы движения, по дороге на Солотчу и обратно каждые выходные образуются длинные автомобильные заторы. Безнадежно ломается расписание автобусов и маршруток, трудно прорваться побыстрее на тот берег даже на мотоцикле. Перспектива простоять час-полтора в пробке сделала посещение солотчинской Старицы и мещерских озер рядом с селом Ласково не слишком популярным. Так куда же рязанцам вместо этого податься?

В Мещеру «против течения»

Поскольку заторы у автодорожного моста наблюдаются днем в сторону Солотчи, а вечером в сторону Рязани, то некоторые отдыхающие отправляются в Мещеру вечером, в темноте купаются, затем спят в палатках, а утром возвращаются в город. Но большинство все-таки предпочитает искать другой пляж на рязанской стороне.

Длинная очередь автомобилей перед въездом на мост иногда начинается за 2 километра Фото: Владимир ФРОЛОВ

Длинная очередь автомобилей перед въездом на мост иногда начинается за 2 километраФото: Владимир ФРОЛОВ

Река Ока для купания санитарными службами не рекомендуется, хотя есть горожане, которые это предостережение игнорируют. Они в основном собираются на берегу реки рядом с мостом или в Луковском лесу за Борками. Никакой инфраструктуры там нет, и общественный транспорт туда не подвозит.

Борки и Ореховое озеро

В самой Рязани есть три официальных пляжа – на 1-м и 2-м Борковских карьерах (маршруты 11, 17, 48 и 98), а также на Ореховом озере (троллейбус 7 маршрута с пл. Свободы или пешком от Торгового городка с маршрутов 6 и 75). Впрочем, если бегло просмотреть социальные сети, выяснится, что от их посещения часть горожан не в восторге.

«Людей, как селедок в бочке», «Взмутили все дно!», «У нас не Турция, песок машиной не просеивают: раскопай немного, и найдешь огрызок», – жаловались побывавшие в Борках. Им вторили те, кто съездил в Лесопарк: «Песка на Орешке почти не осталось – входишь в воду, а там сразу глина или тина», «Дети побежали по берегу, а там колючие кусты вымахали».

И хотя в июле эти городские зоны отдыха с каждой неделей становились чище и благоустроеннее, особо разборчивым эстетам хотелось найти свое место на водоеме с чистой водой, удаленном от городского шума.

Пригородные районы

В Рязанском районе отдыхающие появляются на берегу широких прудов возле санатория «Колос» (25 км от Рязани по трассе М-5 в сторону Шацка). Песчаных пляжей там нет, но вода и берег чистые. Добраться туда можно на рейсовых автобусах, идущих в Кирицы, Шилово, Сапожок, Сараи, Шацк, а также на электропоезде с вокзала «Рязань–1» до станции «231 км».

Пляж на прудах около санатория «Колос» в Рязанском районе Фото: Владимир ФРОЛОВ

Пляж на прудах около санатория «Колос» в Рязанском районеФото: Владимир ФРОЛОВ

Немногочисленные энтузиасты направляются еще дальше и доезжают до Кириц (70 км от Рязани), где есть пляжи на берегу прудов вдоль реки Кирица – у «Шиномонтажа» и детского санатория. Здесь имеются кабинки для переодевания и даже прокат водных велосипедов. Туда направляются автобусы, идущие в Кирицы, Шилово или Шацк.

Если поехать от Рязани в другую сторону, в селе Ходынино Рыбновского района (15 км от Рязани) можно искупаться на пляже у речки Дубянка, а в городе Рыбное – на берегу реки Вожа, где есть городской пляж. Туда направляются автобусы по маршруту Рязань – Рыбное с автовокзала «Центральный».

Уже за городом Рыбное (20-22 км от Рязани) можно найти два неофициальных, но популярных пляжа – затон на реке Вожа и карьер у села Истобники. К ним едут на автомобилях или идут пешком из районного центра (2-4 км). Во втором водоеме вода чище, а природа на берегах живописнее.

Другие официальные пляжи имеются в районном центре Захарово (30 км от Рязани, сообщение автобусами Рязань – Захарово и Рязань – Михайлов), на берегу ручья Жрака, а также в Новомичуринске (70 км от Рязани, автобусы Рязань – ГРЭС и Рязань – Скопин с автовокзала «Центральный») на Пронском водохранилище. Правда, рязанцев там обычно немного: кто не хотел тратить час в пробке на мосту через Оку, обычно не хочет и уезжать слишком далеко от дома, откуда надо возвращаться тот же час.

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Требуются новые пляжи

Дюжина официальных пляжей в окрестностях города – все еще недостаточное количество для полумиллиона жителей. В ближайшие годы новые благоустроенные берега должны появиться на очищенных прудах рядом с новыми жилыми комплексами: застройщики уже представляют общественности такие проекты. Запланировано устроить новый пляж и в верхнем течении Трубежа, около микрорайона Мервино. Насколько быстро это произойдет, зависит от скорости строительных работ по соседству.

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