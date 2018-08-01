2018-08-01T10:50:24+03:00
Общество

Монеты, выпущенные к 100-летию Рязанского училища ВДВ, можно хранить только в спецупаковке

Изделия настолько эксклюзивные, что боятся любого прикосновения
Екатерина СМБАТЯН
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Изделие выполнено из серебра 925 пробы, а масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.Изделие выполнено из серебра 925 пробы, а масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.
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Центральный Банк РФ выпустил памятные серебряные монеты к 100-летию РВВДКУ. Причем серия ограничена – все 2 тысячи штук, сообщает пресс-служба Центробанка.

Для сотрудников и выпускников училища это событие стало настоящим сюрпризом. Напомним, что в этом году десантному училищу исполняется 100 лет. Праздновать юбилей будут осенью, однако с датой выпуска монеты Центробанк «угадал» – свет она увидела за два дня до 2 августа, то есть Дня ВДВ.

– Мы сами все узнали только из новостей. Очень неожиданно, – говорят сотрудники отдела по работе с личным составом РВДКУ.

На лицевой стороне новой монеты номиналом в 3 рубля изображен Государственный герб РФ, на оборотной – вручение диплома выпускнику училища на фоне строя курсантов. А по окружности идет надпись: «100-летие Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова», и две строки внизу – «100 лет».

Монета выполнена в технике лазерного матирования: с помощью лазера зеркальной поверхности добавляют матовость, усиливая декоративный эффект. Качество изделия относится к категории Proof.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе рязанского отделения Банка России, в этом случае крайне велика доля ручного труда: при производстве используются улучшенные технологии чеканки, а поверхность в итоге настолько чувствительна, что малейшее прикосновение чревато царапинами. Потому и хранят такие монеты только в специальном блистере.

– Приобрести их можно будет в банках. Пока определяется список регионов и перечень кредитных организаций, в которые поступят эти памятные монеты. Стоимость может варьироваться – ее устанавливают сами банки, – пояснили в пресс-службе.

Что касается цены от самого Центробанка, то этой информации пока нет. Однако на просторах интернета стоимость подобных изделий начинается от 1 тысячи рублей. Дальше – все сугубо индивидуально.

В училище тем временем с закупкой не определились – указания сделать заказ от руководства пока не поступало.

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