Монеты, выпущенные к 100-летию Рязанского училища ВДВ, можно хранить только в спецупаковке
Центральный Банк РФ выпустил памятные серебряные монеты к 100-летию РВВДКУ. Причем серия ограничена – все 2 тысячи штук, сообщает пресс-служба Центробанка.
Для сотрудников и выпускников училища это событие стало настоящим сюрпризом. Напомним, что в этом году десантному училищу исполняется 100 лет. Праздновать юбилей будут осенью, однако с датой выпуска монеты Центробанк «угадал» – свет она увидела за два дня до 2 августа, то есть Дня ВДВ.
– Мы сами все узнали только из новостей. Очень неожиданно, – говорят сотрудники отдела по работе с личным составом РВДКУ.
На лицевой стороне новой монеты номиналом в 3 рубля изображен Государственный герб РФ, на оборотной – вручение диплома выпускнику училища на фоне строя курсантов. А по окружности идет надпись: «100-летие Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова», и две строки внизу – «100 лет».
Монета выполнена в технике лазерного матирования: с помощью лазера зеркальной поверхности добавляют матовость, усиливая декоративный эффект. Качество изделия относится к категории Proof.
Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе рязанского отделения Банка России, в этом случае крайне велика доля ручного труда: при производстве используются улучшенные технологии чеканки, а поверхность в итоге настолько чувствительна, что малейшее прикосновение чревато царапинами. Потому и хранят такие монеты только в специальном блистере.
– Приобрести их можно будет в банках. Пока определяется список регионов и перечень кредитных организаций, в которые поступят эти памятные монеты. Стоимость может варьироваться – ее устанавливают сами банки, – пояснили в пресс-службе.
Что касается цены от самого Центробанка, то этой информации пока нет. Однако на просторах интернета стоимость подобных изделий начинается от 1 тысячи рублей. Дальше – все сугубо индивидуально.
В училище тем временем с закупкой не определились – указания сделать заказ от руководства пока не поступало.