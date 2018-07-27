Путешественники, приехавшие в Рязань из Аргентины на стареньком фургоне: В Россию нас привел Чемпионат мира

27 Июль 14:01 2018-08-02T15:47:44+03:00

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В разгар лета многих рязанцев привлек на улицах города старенький бело-синий микроавтобус с аргентинскими номерами и надписью Rutas Salvajes (в переводе с исп. – «дикие маршруты»). Фургон сплошь обвешан наклейками из разных стран, на приборной панели выстроились в ряд фигурки игрушечных машин, а еще резной череп из Мексики, человечек из Перу... Откуда пожаловали к нам эти путешественники? «Комсомолка» встретилась с гостями в их уютном домике на колесах и погрузилась в романтику бесконечных путешествий, латиноамериканского колорита и ароматы мате.

.Фото: Из личного архива героя публикации

«СТАРАЕМСЯ ЕЗДИТЬ НЕПОПУЛЯРНЫМИ МАРШРУТАМИ»

Интервью на трех языках (английском, испанском и русском) прошло за откидным столиком из мексиканской фанеры в салоне фургона, припаркованного возле Рязанского кремля. Аргентинец Франко заваривал на газовой переносной плите традиционный чайный напиток – мате. Из рук в руки по кругу переходил, как трубка мира, калибас (специальная кружка для этого напитка) с бомбильей (железной трубочкой) - за разговорами два часа пролетели на одном дыханье. Спутница Франко – рязанка Ольга Хрусталева – помогала нам преодолеть языковой барьер, и русский плавно перетекал то в английский, то в испанский, то обратно.

- Франко, вы впервые в Рязани? Как вам у нас?

Франко: Да. Мне здесь все нравится. Благодаря Ольге я познакомился с классными людьми.

- А как состоялось ваше знакомство с Ольгой и куда вы отправились в ваше первое совместное путешествие?

Ольга: Шесть лет назад я выиграла грант и поехала учиться в США, в магистратуру. Там познакомилась со студентами со всего мира. Особенно сдружились с парагвайцами и как-то летом поехала с ними в Панаму. Оттуда вернулась обратно в штаты, а через 1,5 года я собралась к ним в гости. Когда прилетела, у ребят возникли срочные дела, и на выходные я осталась одна в их доме в Асунсьоне. Тогда я не знала испанского - испугалась. Оказалось, что Парагвай - одна из самых безопасных стран в Латинской Америке. Меня познакомили с Франко друзья через ФБ. В конце 2014 года после ЧМ в Бразилии он приехал в Парагвай. Мы списались с ним, провели все выходные вместе, он показывал мне достопримечательности. Так и подружились. Через несколько месяцев я вернулась в Парагвай, чтобы снять видео для «Аль-Джазиры» про коренных жителей - индейцев. Я жила в индейских деревушках, потом возвращалась в Парагвай. Франко все еще был там, и мы начали встречаться. Тогда у нас возникла идея путешествовать вместе. Я еще училась, поэтому какую-то часть времени Франко путешествовал один. Я к нему присоединялась в Боливии и Перу, потом возвращалась учиться, а затем приезжала к Франко в Колумбию. В Латинской Америке стараемся ездить непопулярными маршрутами, где мало туристов. Там не говорят по-английски, поэтому мне пришлось быстро выучить испанский.

В пути они продают сувениры и готовят аргентинские сандвичи.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

- Франко, до встречи с Ольгой вы путешествовали один, как вы решились на такой образ жизни?

Франко: Я работал в офисе с 9 до 18, вечерами учился. Мне просто надоела такая жизнь - рутина, большой город. Тогда я решил купить микроавтобус Volkswagen 1985 года, выбрав его за соотношение цены и функциональности. У меня рост почти 2 метра, поэтому непросто было подобрать комфортный автомобиль. В ноябре 2012 года я уехал из Аргентины в свое первое путешествие.

- Надежный автомобиль?

- До вас довез!

- А как вы добрались до Рязани?

- Из Аргентины мы доехали до Аляски прошлым летом. У нас была идея - соединить юг - Огненную землю в Аргентине и север - Аляску. Когда осуществили план, возник вопрос: а что дальше? В России как раз планировался ЧМ, и в июне мы решили переправить автомобиль в Россию. Интересно здесь поездить, исследовать страны Европы и Азии. Кстати, переправляли из Мексики, а не из Аляски, так оказалось выгоднее. Из Мексики машину отправили на корабле в Германию, а потом мы поехали в Москву на ЧМ, а потом сразу в Рязань, домой к Ольге.

- В пути бывали сложные ситуации с автомобилем, как вы справлялись?

Франко: Первая поломка случилась в самый первый день, буквально через 10 кварталов. Поломка была простая, но тогда я ничего не понимал в механике. В Гватемале машина сломалась в двух километрах от индейского поселения, напротив кладбища. К тому времени я уже разбирался в механике, и смог определить причину поломки. Но не всегда есть нужные инструменты. Мимо проезжал грузовичок, и я попросил отбуксировать меня до ближайшей мастерской. Там я нашел нужный инструмент и сам ее починил.

- У вас очень уютно в салоне, вы сами его оборудовали?

- Когда только начинали путешествия, в салоне была только плита. А сейчас здесь можно жить. Есть шкафы, столик. Металлическую конструкцию, чтобы раскладывать спальное место, подарили друзья в Аргентине. Обивку дивана мы сами шили в Мексике. Дизайн и функциональность мебели тоже сами придумали. А помогли собрать мебель в мексиканском Пуэбло на деревообрабатывающем предприятии.

Спальное место раскладываетсяФото: Анастасия КУДРЯШОВА

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ОКОЛО ОРЕШКА УГОСТИТЬ РЯЗАНЦЕВ СЭНДВИЧАМИ»

- Как вы зарабатываете на жизнь в путешествиях?

Франко: Сбережения быстро закончились, а ни рисовать, ни петь, ни танцевать для заработка я не умею - учился маркетингу в университете. Приходилось останавливаться, искать временную работу. В Чили работал официантом в ресторане, в Бразилии продавал на пляже воды и закуски. Но не во всех странах хорошая экономика – в Парагвае, например, нужно полгода работать, чтобы месяц путешествовать. Нужно было придумать способ, как двигаться и работать одновременно. Сначала появилась мысль переоборудовать машину в бар, в фудтрак. Когда закончил работы и сделал откидную крышу, понял, что готовить не умею, да и не знаю, что именно готовить. Поэтому решил делать сэндвичи.

- В чем секрет приготовления именно аргентинских сэндвичей?

- В Аргентине их называют «ломито». Это большая булка от бургера, соус, лист салата, помидор, кусок стейка, яйцо. Добавляют специальный соус чимичурри - из петрушки, чеснока и оливкового масла. В Аргентине, Парагвае ломито продают на каждом шагу. Мы добавили изюминку в это блюдо. Когда жарим мясо, добавляем алкоголь – настойку на травах. В каждой стране свою. В Аргентине популярен фернет, в Перу - писко. Алкоголь испаряется и остается пряность и сладость. В Америке добавляли «Егермейстер». В России пока не выбрали настойку.

- Где рязанцы могут отведать ваших ломито?

- В Латинской Америке нам всегда разрешали торговлю, а в Рязани еще не интересовались. Хотелось бы остановиться около Орешка и угостить рязанцев сэндвичами. Нас пригласили поучаствовать в параде ретромобилей в честь дня города 4 августа, а потом на площади Ленина продавать наши сувениры. Еще мы организуем встречу-лекцию о путешествиях в кафе «Старый Парк», но пока не определились с датой.

Путешественники собирают наклейки и номера из разных стран.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«ПОДБЕЖАЛ ПАНАМЕЦ И НАЧАЛ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ!»

- Наверняка за годы путешествий с вами происходило множество интересных историй. Вспомните самые яркие?

Франко: Когда мы были в Никарагуа, хотелось попасть на остров в Карибском море, но денег не было. Нас взяли на грузовое судно, которое отправлялось на остров «Кукурузы». Капитан разрешил повесить гамак среди грузов, людей, поросят... За 8 часов мы доплыли до острова. Там живут одни темнокожие - их предков англичане привозили на остров как рабов, чтобы те выращивали кукурузу. Мы поставили палатку на берегу и несколько дней наслаждались Карибским морем.

На грузовом корабле путешественники переправлялись в гамаках.Фото: Из личного архива героя публикации

Ольга: Когда мы ехали из Колумбии в Панаму, наткнулись на участок джунглей - Дарьенский пробел. Это 300 километров бездорожья. Машину отправили на пароме, а сами часть пути прошли пешком, часть проехали на автобусах, автостопом. Двигались по тонкому перешейку между Южной, Центральной и Северной Америкой. С одной стороны – Карибское море, с другой – Тихий океан. На одном отрезке пути передвигаться можно только на лодках. Дороги нет, и этот маршрут известен наркотрафиком, работорговлей, торговлей оружием. Через эти джунгли идут все нелегальные мигранты. Если не заходить в джунгли, то неопасно - даже туристы в этих краях бывают, есть пункты паспортного контроля, военные. Местные рассказывают, что из лесов выходят люди без руки или ноги, мертвых находят. В Панаме мы остановились в первой деревушке индейского поселения Гуна-Яла. Пока ждали лодку на пляже, к нам подбежал панамец и начал говорить по-русски! Оказалось, он в советское время учился в Киеве, а потом работал в России. Это было чудо - встретить русскоязычного индейца посреди Карибов. Он показал нам свою деревню, они ведут экологическую работу – очищают окрестности от мусора, спасают черепах. Меня поразили украшения их женщин – на икрах и на руках они носят красивые широкие браслеты из бисера.

- Какие сувениры вы привозите из путешествий?

- Нам часто дарят машинки, автомобильные номера из разных стран, наклейки, фигурки. Часто встречаем красивые вещи, но мы не можем их брать – экономим место. Выбираем маленькие сувениры, которые умещаются на приборную панель. Иногда отсылаем вещи домой.

.Фото: Из личного архива героя публикации

- В пути вы заводите друзей?

- У нас очень много связей остается. WhatsApp постоянно разрывается.

В это время мимо проходит рязанская семья, узнает фургончик и просит сфотографироваться. Говорят, что видели их по телевидению.

- Вот так вот мы и заводим друзей! Стараемся далее поддерживать связь, переписываемся. С одной парочкой из Мексики завязалась особо крепкая дружба. В прошлом году мы были в Мексике по пути на Аляску, и в Мехико продавали в одном парке свою продукцию. Подошла к нам одна пара и говорит, что они только что вернулись на мотоциклах с Аляски и собираются в Южную Америку. А мы только оттуда. Обменялись опытом, поговорили, но контакты не оставляли друг другу. Через год мы возвращались из Аляски в Мексику, и на том же самом месте встретили ту самую пару – они как раз вернулись из Чили. Мы разговорились, рассказали им о своих планах выпустить книгу о путешествиях. Оказалось, что у того мужчины есть типография! Мы сдружились и жили у них почти месяц в Мехико, пока оформляли документы и готовились переправить машину. Наша машина всегда привлекает внимание, благодаря ей у нас завязывается дружба с новыми людьми. Кстати, наш автомобиль зовут Кларита – в честь младшей сестры Франко.

- Когда планируете издавать книгу?

Ольга: Она почти готова. В ней будет упор на фотографии. Я делаю снимки в поездках - как на профессиональную камеру, так и на телефон. Есть красивые фото, а есть эмоциональные. Снимки будут сопровождать короткие рассказы на английском и испанском языках. Русский пока не осилили, может, в будущем переведем. А пока о наших путешествиях можно узнать в соцсетях на наших страничках в Instagram, Facebook, на канале на YouTube.

.Фото: Из личного архива героя публикации

«ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НАМНОГО ПРОЩЕ, ЧЕМ Я СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА»

- Как дальше планируете маршрут?

- Хотим доехать до Алтая, до Байкала. Но, скорее всего, поедем туда на поезде - боимся плохого качества дорог. Хотим сходить в поход на Белуху. У Франко есть мечта прокатиться на российском поезде.

- Вас пугают российские дороги?

Франко: Федеральные трассы в хорошем состоянии, даже лучше, чем в Латинской Америке. Но в маленьких города дороги ужасные. Когда только въехал в Россию, в одном маленьком городке поехал менять деньги, и там мне пришлось сдавать задним ходом – были большие ямы. Русские, наверное, уже привыкли ездить по ямам и кочкам. А я забочусь о нашей старушке Кларите.

- А после Байкала куда планируете?

- Нам бы очень хотелось проехать по Памирскому тракту - Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Афганистан. Нам интересно попасть в Иран, а потом подняться наверх - в Грузию, Армению, Азербайджан. Много всего интересно - Монголия, например. Но нас останавливает здешняя зима. Мы можем путешествовать максимум при температуре ноль градусов и без снега.

- В какой стране вам больше всего понравилось - куда хочется вернуться или остаться?

Франко: В Парагвае. Там скромные добрые люди, там красивая природа.

- У вас есть своя философия?

Франко: Да, но это сложно рассказать через переводчика. В двух словах - простая жизнь.

- Каково жить в таком ритме – постоянно в движении, без возможности построить четкие планы?

Ольга: Зато у нас есть гибкость - если понравилось место, мы можем в нем задержаться на неделю - нас никто не ждет, ничего не останавливает. Я решилась на такой образ жизни больше из-за человека - из-за Франко. Нам было настолько комфортно вместе, что сомнений не было совсем. Оказалось, путешествовать намного проще, чем я себе представляла.

.Фото: Из личного архива героя публикации