«Комсомолка» разгадала тайну черного самолета на картине рязанского художника

Сегодня уже и не вспомнить, где и когда попалось на глаза изображение поверженного черного самолета с выразительными крестами на крыльях и на бортах. То ли в какой-то газете, то ли в местной телепередаче… Запомнилось только, что этот бомбардировщик в годы кровавой войны был привезен в Рязань и выставлен на всеобщее обозрение на площади Ленина как живое свидетельство уязвимости ненавистного врага.

С того первого мимолетного знакомства с картиной прошло, наверное, лет девять... Все это время судьба раз за разом возвращала к этому черному самолету. Будто какой-то вещий сон, будто призрак прошлого, ищущий упокоения, он всплывал то тут, то там, поблескивая лопастями согнутых винтов.

Снег валил крупными хлопьями, задерживая на светофорах автомобили, нещадно засыпая чужое время и оттягивая обещанные встречи. В городе на Оке хозяйничала зима. Добраться к назначенному сроку не удалось… Но, к счастью, разговор все-таки состоялся. Входную дверь открыл уставший, но исключительно доброжелательный мужчина - Анатолий Вадимович Ворона. На стенах комнаты висели несколько симпатичных незамысловатых картин: улица Подгорная, дышащая свежестью Ока и тенистый сад. На кухне закипал чайник.

Отец нашего собеседника - Вадим Николаевич Ворона – ушел в мир иной весной 2001 года. Он не был профессиональным художником, но так получилось, что именно его кисть оставила рязанцам несколько важных военных подсказок. Вадим Николаевич родился в Рязани в 1927 году. В сорок первом году ходил в школу в кремль, где в то время оборудовали учебные классы. Тропа с улицы Подгорной шла мимо зенитных расчетов, что стояли на кремлевском валу. Образ старинного города, опаленного войной, пойменные луга и петляющая Ока столь глубоко запали в душу юноше, что, даже переехав на определенном жизненном этапе в Уфу, он не смог смириться с потерей. Вадим Ворона с супругой и маленьким сыном вернулся в Рязань. Увлечение живописью было больше, чем просто увлечение, - скорее, желание задокументировать определенные важные, как ему казалось, вещи.

В последние десять лет жизни он работает над военной тематикой. В 1992 году завершил картину «Немец поверженный» (на которой изображен тот самый немецкий самолет). В 1993 и 1995 годах появляются еще два очень атмосферных холста - «Луна и бомбы» (хроника первого авианалета на Рязань 5 ноября 1941 года) и «Защитницы кремля».

«Защитницы кремля»

«Отец рисовал всегда очень точно»

Вообще в окрестностях Рязани в годы войны было уничтожено не так и много немецких самолетов. Известно, что 28 ноября 1941 года отдельный зенитный артиллерийский дивизион 17-й танковой бригады в районе деревни Семчино сбил Хейнкель-111в.

Этот же сбитый в Семчино самолет был отмечен около полудня немецким самолетом-разведчиком, совершавшим разведку движения составов по железным дорогам в районе Рязани.

Из документов штаба авиации группы армий центр. 4-я эскадрилья дальней разведки 11-й авиагруппы, наблюдатель Дайерлайн:

«Около 7 км северо-западнее Рязань в 500 метрах южнее железной дороги - 1 самолет, совершивший вынужденную посадку, предположительно Хейнкель -111».

Но самолет на картине - отнюдь не «Хейнкель»…

Вернемся к разговору с Анатолием Вадимовичем. Постараемся понять, насколько принципиален в своем творчестве был его отец.

- Отец - инженер, он всегда и во всем был очень точен, - подчеркивает Анатолий Вадимович. - Вот посмотрите на эту городскую зарисовку (улица Подгорная). Один знакомый усомнился, что от нашего родового дома открывался такой вид на кремль. Сейчас обзор перекрывают многоэтажки. Чтобы доказать правоту отца, мы взглянули на город сверху, со спутника. И что же… все сомнения развеялись в миг. Если отец рисовал самолет, то это была конкретная воздушная машина, а не нечто абстрактное и безликое.

Инженер и художник-любитель Вадим Ворона.

Но если его работам присуща такая точность, что же за здание изображено на заднем плане с такой нехарактерной для Рязани «чешской» крышей? - могут поинтересоваться читатели. Сегодня этой постройки на площади Ленина действительно нет, не было ее и в 1992 году, когда завершилась работа над картиной. А вот во время войны была… Этот корпус торговых рядов, нарушив симметрию Хлебной площади (она же Ленина), был построен в 1911 году именно вот в таком диссонирующем с остальными торговыми корпусами стиле и просуществовал вплоть до семидесятых годов.

«Приокская» подсказка

15 мая 1991 года в газете «Приокская правда» вышла небольшая безымянная заметка «Самолет на площади»… Чуть ранее на страницах издания рязанский журналист Михаил Саратовский опубликовал очерк «И в город пришла война». Растревоженные живыми воспоминаниями и переживаниями автора, читатели принялись делиться с «Приокской правдой» своими сюжетами. Вот и заметка «Самолет на площади» была одним из таких откликов. Некто В.А. Кольчугин сообщал подробности истории, которую так и не смог прояснить Михаил Саратовский.

Далее дословно:

«После войны я служил военным шофером. Пришлось однажды разговаривать с бывшим командиром полка ночных бомбардировщиков, нашим земляком. Так вот, он рассказал, как однажды вечером его полк заходил на посадку на фронтовом аэродроме. Сев первым, командир полка направился к рации, чтобы руководить посадкой своих летчиков, как вдруг увидел две встречные пулеметные трассы. Видимо, схватились наши с фашистом. Загорелся вражеский самолет и упал неподалеку. Это оказался разведчик фирмы «Дорнье». Один немецкий летчик был убит, другого нашли, взяли в плен. А самолет привезли в Рязань, чтобы видели жители, что не так страшен черт, как его малюют. Бить фашистов можно и должно!»

Можно было бы принять эту пересказанную с чьих-то слов «небылицу», за очередной военный вымысел, но… Дело в том, что чуть ранее, при изучении документов полевого аэродрома Житово (Рыбновский район) в военном архиве нам уже попадалась на глаза эта история. Более того, она публиковалась нами в статье «1941-1945: История одного аэродрома» хотя, конечно, тогда мы и подумать не могли, что сбитый «Дорнье» был тем самым знаменитым самолетом на площади.

Из оперативного донесения командования 836-го бомбардировочного авиаполка:

«19.07.42 после выполнения задания, придя на свой аэродром, экипаж сержанта Коровицина был атакован До-217. В результате воздушного боя ранен стрелок Бесперстов, самолет противника сбит стрелком-радистом Завгородным. До-217 упал и сгорел в районе деревни Носово. Воздушную победу экипажа Ил-4 подтверждает в том числе и экипаж сбитого самолета (по всей видимости, спасшийся на парашютах, - Ред.)».

Смущает только формулировка «упал и сгорел», но все остальное совпадает точь-в-точь. Более того, на картине Вадима Вороны изображен именно самолет «Дорнье» - это легко понять по оригинальному решению сдвоенного хвоста. Вадим Николаевич оставил нам еще одну подсказку - на обратной стороне холста значится «Немец поверженный. Рязань. 1942 год».

Художник возвращает нас в теплое время года: мужчины на картине стоят вокруг черного самолета в рубахах, некоторые в пиджаках, женщина на переднем плане в блузке и юбке. Летнюю версию событий на площади Ленина подтвердила нам и рязанка Флорина Петровна Польгина (1934 г. р.):

- Мы ходили смотреть самолет, причем было это летом - шли по железной дороге из Дашков, (которые Военные - Ред.). Сегодня мы почти со стопроцентной уверенностью можем утверждать, что именно немецкий бомбардировщик (разведчик) До-217, подбитый стрелком Завгородным в июле сорок второго над аэродромом Житово, и был тем самым самолетом на площади.