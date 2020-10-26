Рязанская НПК и тренд на экологичное производство

Компания Роснефть проводит масштабную программу по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей Фото: Shutterstock

Экологическая повестка сейчас занимает важнейшее место в стратегии развития многих стран мира. Особое внимание уделяется промышленному производству, в том числе нефтегазодобывающей отрасли.

В современных условиях на акционерную стоимость публичных компаний стали влиять инициативы корпоративного сектора, направленные на развитие экологичных производств и внедрение «зеленых» технологий, в том числе в нефтехимии и нефтепереработке. Глубина переработки современных зарубежных НПЗ может достигать 98%. Россия постепенно догоняет своих конкурентов. В стране ведется активная работа по модернизации произведенных мощностей для снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности производства.

Крупнейшая российская нефтегазодобывающая компания Роснефть, проводит самую масштабную программу по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в России с инвестициями почти в 1,5 триллиона рублей. Программа включает свыше 50 проектов строительства и реконструкции основных технологических установок. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов ЦФО – Рязанская НПК, в настоящее время ведет масштабную программу «цифровой завод», а также выполняет мероприятия по повышению экологичности производства. Одним из ключевых «зеленых» проектов в этой сфере является реконструкция установки первичной переработки нефти АВТ-2 под процесс висбрекинга. Данный объект позволит увеличить глубину нефтепереработки, а также снизить выход тяжелого нефтяного остатка.

- Любое повышение глубины переработки нефти ведет к повышению экологичности выпускаемых товаров, - говорит Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза. - Вторичные процессы переработки, к которым относится висбрекинг, ведут к снижению выпуска низкомаржинальных продуктов, повышению глубины переработки, росту выпуска высококачественных топлив класса Евро-5, а также уникального по своим экологическим характеристикам бензина Евро-6.

Проект был представлен на общественные слушания и получил положительные отзывы жителей Рязани. Оценку воздействия на окружающую среду подготовила профильная проектная организация ВНИПИнефть. По мнению специалистов, реконструкция технологического объекта производительностью 2 млн тонн в год позволит снизить объемы производства высокосернистого мазута и, тем самым, повысить экологическую и экономическую эффективность предприятия.

Реконструкция АВТ-2 под процесс висбрекинга проектируется с учетом строгих стандартов промышленной и экологической безопасности, а также высоких требований к промышленным объектам, расположенным в городской черте, - отмечают эксперты. Модернизированный объект будет оснащен системой автоматического контроля выбросов (АСКВ), которая круглосуточно будет контролировать технологический режим и вести мониторинг окружающей среды с возможностью передачи информации в профильные заводские службы и государственные надзорные учреждения.

Модернизация производственных мощностей позволит Рязанской НПК повысит эффективность процесса переработки гудрона, значительно снизит нагрузку на окружающую среду благодаря применению ряда современных технологических решений, отвечающих требованиям российского природоохранного законодательства.

Мнение региональных экологов

- Влияние на окружающую среду от новой установки рязанского нефтезавода недооценено - подчеркнула глава рязанского отделения РЭО Виолетта Чёрная. В своем обращении к главе администрации города Рязани Елене Сорокиной представитель общественной организации просит принять отрицательное решение по заявленному проекту реконструкции, приводя тезисы против.

Однако позиция Черной, приведенная в открытых источниках, была направлена на экспертизу ряду профильных специалистов.

Сергей Николаев - эколог, эксперт экологического пресс-центра (совместный проект Общественной палаты РФ) считает, что претензия Виолетты Черной по вопросу риска нехватки кислорода в рабочей зоне установки для полноценного сгорания отходящих газов необоснованна:

- Не понятно, почему принят акцент на кислород? В печах используется воздух для горения, человек дышит воздухом, двигатель внутреннего строгания работает на воздухе и везде присутствует воздух, а не кислород! Оценка нехватки кислорода не регламентируется действующими нормами и правилами при проектировании промышленных установок.

Главный специалист по проектированию и экспертизе АО «РНПК» Владимир Рыбин также не разделяет опасений автора обращения:

- Наше предприятие всегда открыто заявляет о планах хозяйственной и производственной деятельности. В соответствии с нормами законодательства, РНПК разместила в открытом доступе информацию о проекте реконструкции установки, а также проинформировала органы исполнительной власти федерального, муниципального и областного значения. Каждый из этапов общественных слушаний был оформлен постановлениями администрации г. Рязань. Так же отмечу, что в соответствии с действующими нормами законодательства РФ, после проведенных слушаний материалы и проектная документация будут направлены на Главную государственную экологическую экспертизу РФ (ГЭЭ) (Росприроднадзор г. Москва), а по окончании экспертизы и получению положительного заключения ГЭЭ проект будет направлен на Главгосэкспертизу РФ.

Что касается претензии регионального представителя РЭО, об отсутствии в проекте оценки роста накопительного и рекомбинированного негативного воздействия вредных веществ на окружающую среду, особенно в холодное время года, на это Ольга Гробова, заместитель начальника Рязанского ЦГМС (ГИДРОМЕТ), ответила кратко:

- За долгие годы профессиональной деятельности с подобным терминами и формулировками сталкиваюсь впервые. Хочу отметить - публикация Виолетты Черной может искажать факты и ставит под удар репутацию РЭО, которое на своем официальном сайте вводит общественность и жителей города Рязани в заблуждение.

Мнений, как и политических решений, может быть много. Уже сейчас становится понятно, что в полемику между нефтепереработчиками и общественниками вмешивается региональная политика. Однако, как ни крути, финальное решение за Главной государственной экологической экспертизой РФ, поэтому рязанцы могут спать спокойно.