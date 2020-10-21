Век с четвертью на страже здоровья

Новый газовый хроматограф «Кристалл-5000.2» позволяет проводить анализы в разы быстрее.

Все мы, приходя в магазин или на рынок, должны быть уверены в качестве приобретаемых продуктов. Конечно, есть Роспотребнадзор, но он проводит плановые проверки и после жалоб граждан - внеплановые. Контролем сырья «на входе» занимаются ветеринарные службы.

125 лет на страже здоровья

Для контроля качества сырья и предотвращения опасных заболеваний среди сельскохозяйственных животных еще в конце 19 века была создана Рязанская областная ветеринарная лаборатория. Сейчас она работает не только в Рязани, но и имеет филиалы в крупных райцентрах области - Касимове, Скопине, Сараях, Сасове и Ряжске.

- Здесь работают фанаты своего дела, - говорит директор Рязанской областной ветеринарно лаборатории Анжелика Суханова, - работа должна быть четкой и слаженной, чтобы в случае выявления инфекции оперативно ликвидировать ее очаг, не допустив дальнейшего ее распространения. Мы отвечаем за качество и достоверность наших результатов.

В этом году лаборатория получила очередное подтверждение на право работы с возбудителями 2-й группы патогенности, куда входят, в том числе, бешенство и сибирская язва.

Это позволяет держать на контроле эпидемиологическую обстановку в области.

Директор Рязанской областной ветеринарной лаборатории Анжелика Суханова: «У нас работают фанаты своего дела!».

Недобросовестных поставщиков продуктов к социальным учреждениям не подпустят

Последние три года при поддержке областного правительства лаборатория участвует в программе мониторинга пищевой продукции в социальной сфере. Проверяется качество продуктов, поставляемых в больницы, школы, детские сады и другие соцучреждения. Договоры на поставку продуктов питания заключаются на конкурсной основе, то есть выигрывает тот, кто может предложить товар по более низкой цене. При этом продукция должна соответствовать минимальным стандартам качества. Например, если написано в контракте, что надо поставить «Докторскую» колбасу и сливочное масло, имеется в виду, что они должны быть сделаны по соответствующим ГОСТам.

В условиях минимальной цены не всем поставщикам это так просто сделать. Поэтому некоторые фирмы пытаются предложить товар, мягко говоря, не соответствующий заявленному. Благодаря этой программе удалось вывести с рынка несколько недобросовестных поставщиков. Нет, они не прекратили свое существование, просто их продукты теперь не встретишь в садах и школах.

Кроме того, благодаря поддержке областного правительства, поступило новое оборудование, позволяющее проводить ряд особо важных анализов быстрее, чем это было раньше, а также делать новые.

Как выявляют яды и пальмовый жир

Для того чтобы выявить недобросовестных производителей, необходимо провести определенные исследования.

Метод жидкостной хромотографии позволяет выявить токсины в минимальных дозах, в микрограммах . Это антибиотики, микотоксины, бензойная кислота, патулин, бензапирен и так далее. Если превышены показатели антибиотиков, то это, в принципе, для человека в момент употребления не опасно. А вот впоследствии может сыграть злую шутку, когда в случае инфекционного заболевания, того же бронхита или пневмонии, назначенные лекарства просто не будут действовать. Патулин и бензапирен - тоже важные компоненты. Дл здоровья человека лучше, если бы их не было вообще, но они в определенной безопасной дозе являются показателями натуральности продукта. Например, если кетчуп сделан из томатов, патулин там будет присутствовать в микроскопических дозах, а если он состоит из крахмала и красителей - нет. Бензапирен образуется при копчении. Поэтому в шпротах и копченой колбасе он будет всегда, если, конечно их коптили дымом, а не с помощью химических красителей и ароматизаторов.

- Для определения фальсификации молочного жира в молочной продукции применяют газовый хроматограф «Кристалл-5000.2». Сущность метода заключается в выделении жира из продукта, затем с помощью хроматографа происходит выделение непосредственно из самого жира целого ряда кислот. И по концентрации кислот можно определить, какой тип жира содержится - молочный, животный или растительный, - говорит инженер физик Рязанской областной ветеринарной лаборатории Ольга Калушина, - ведь у каждого из них свой кислотный профиль.

И действительно, за годы сотрудничества нашей редакции с лабораторией были случаи, когда мы ловили производителей на фальсификате, так в сливочном масле одного производителя был обнаружен растительный жир, а в кефире другого производителя - животный (эмульсия жира-сырца, предположительно говяжьего).