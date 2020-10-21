Российские и польские общественники собираются восстановить штаб польской дивизии в Сельцах

Здание бывшего штаба 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко в Сельцах.

Несколько лет назад «Комсомольская правда» касалась темы формирования Войска Польского в лесах возле рыбновского села Сельцы. Тогда мы рассказывали о братском захоронении, о хвойных иголках, которые ежегодно укрывают бело-красный польский флаг… Добраться сюда без провожатого практически невозможно - слишком уж хитроумные сплетения образовывает паутина песчаных проселков.

Захоронение-монумент - памятник не только погибшим по разным причинам во время формирования дивизии полякам, но и всем довольно сложным отношениям между нашими странами.

Если ехать от учебного центра десантного училища в сторону Селец, справа по ходу движения, не доезжая примерно трех километров до села, можно увидеть еще один памятник той эпохи - трехэтажное деревянное здание бывшего штаба. Дом давно стоит без окон, без дверей. По тропинке, идущей от его входа к дороге, переползают ленивые ужи. Лишь изредка сюда приезжают любители истории, приключений и внедорожья, чтобы прикоснуться к бревенчатым стенам.

ПОЛЯК ИЗ НОВОСТНЫХ СЮЖЕТОВ

Селецкие военные лагеря - интереснейший пласт, который, увы, как и вся рязанская военная история, практически не изучен и нуждается в глубоком осмыслении. Наши отношения с Польшей никогда не были простыми - взаимные претензии, взаимное недовольство на протяжении нескольких веков. Но когда политика остается в стороне, когда обычный рязанский мужик оказывается за чашкой горячего чая с мужиком из другой славянской страны, кажется, что не так уж все безысходно в нашей нелюбви.

Совсем недавно, к удивлению, узнали, что и на польской стороне тоже есть небезразличные (в хорошем смысле этого слова) к нашей совместной истории люди. Ежи Тыц неоднократно фигурировал в новостных сюжетах на центральных телеканалах и федеральных сайтах (в том числе на федеральном сайте «Комсомольской правды») как человек, восстанавливающий мемориалы советским солдатам на территории Польши.

Ежи Тыц устанавливает на здании штаба флаги наших государств. Фото: взято из соцсетей по согласованию с Ежи Тыцом.

Неоднократно он бывал и в Рязанской области - в тех самых Сельцах (последний раз буквально несколько дней назад), где мечтает возродить в память о дружбе и общей борьбе наших народов против фашизма здание трехэтажного деревянного штаба.

В администрации Рыбновского района нам сообщили, что контактами с Ежи Тыцом занимается министерство по делам территории и информационной политики Рязанской области. В свою очередь, в ведомстве удалось узнать, что вопрос восстановления здания пока упирается в финансирование, но развитию и укреплению рязанско-польских отношений там, безусловно, рады.

«СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ»

6 мая 1943 года Государственный комитет обороны СССР издал постановление №3294 «О формировании 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко». Датой начала формирования дивизии на берегу Оки в Селецких лагерях под Рязанью принято считать 14 мая 1943 года.

- Из тысяч людей, значительно отличавшихся друг от друга возрастом, социальным положением, образованием, национальностью и прочим требовалось создать дисциплинированные воинские соединения, - отмечает общественный деятель, исследователь российско-польских отношений рязанец Иван Буробин. - В то же время не было достаточно сплочено само командование дивизии. Еще одной проблемой являлась нехватка учебных пособий на доступном для курсантов польском языке. Особенно трудная ситуация складывалась для советских инструкторов. Молодые офицеры, преимущественно в звании лейтенанта, присланные непосредственно с фронта, столкнулись с незнакомой для них обстановкой, военнослужащими в чужой форме и непонятной речью.

Наверное, иного никто и не ожидал. То, на какие «жертвы» шло советское руководство, чтобы довести задуманное до конца, вызывает глубокое уважение.

- Многие инструкторы совершенно не знали польского языка, что порождало нездоровые настроения и конфликты среди рядовых и даже офицеров, - продолжает рассказывать Иван. - Требовались огромные усилия для укрепления морально-политического состояния личного состава. За эту работу взялся политический аппарат во главе с заместителями командиров частей и подразделений. Политработники занимались культпросвет работой и пользовались всеобщим уважением, а также получили неофициальные прозвища «святые» или «апостолы».

Братское захоронение поляков под Сельцами.

В той сложной военной обстановке наши народы все-таки смогли найти решение, устраивающее всех. Чуть более трех месяцев потребовалось, чтобы сформировать боеспособную дивизию и отправить ее на фронт.

Может, и сейчас восстановление наших отношений с Польшей стоит начать с малого? Например, со здания штаба в мещерском лесу неподалеку от Селец.

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