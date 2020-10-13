Правосудие наоборот: пострадавший от мошенников покупатель Land Cruiser остался без машины и денег

Теперь бывший следователь является подозреваемой по уголовному делу. Фото: Вести-Воронеж.

Похоже, что рязанский предприниматель Павел Гурщенков стал жертвой крайне изощренной мошеннической схемы, достойной стать основой сюжета какого-нибудь детектива. В ней есть и украденные автомобили стоимостью более 15 миллионов рублей, и красавица-следователь, оказавшаяся злодейкой, и даже невинно осужденный на 11 лет мужчина, которого впоследствии оправдал суд.

TOYOTA ИЗ ВОРОНЕЖА, ПРОДАВЕЦ ИЗ БЕЛАРУСИ

А началось все с того, что 5 января 2019 года Павел нашел в интернете объявление о продаже в Беларуси автомобиля Toyota Land Cruiser 200 по довольно выгодной цене, эквивалентной примерно $75000. То есть покупка позволила бы ему сэкономить почти миллион рублей. Машине было около полугода, и по рассказу продавца она была куплена в автосалоне ООО «Бизнес Кар Воронеж». Мужчина сообщил о неких сложностях в навигаторе и рекомендовал позвонить в этот салон и продиктовать VIN номер.

Перед покупкой рязанец проверил автомобиль везде, где только мог, и, вернувшись в Россию, по совету продавца позвонил в воронежский автосалон. По телефону представитель дилера сразу же предложил ему приехать. Но так как проблема Павла не сильно беспокоила, а ехать довольно далеко, он решил сделать позже.

Однако, по рассказам Павла, примерно через неделю ему вновь позвонили из салона и вновь предложили приехать, обещав бесплатное ТО. Павла эта настойчивость несколько удивила, но он вновь отказался и записался на ТО к дилеру в Рязани.

Но когда Павел приехал в автосалон, там его встретили сотрудники воронежской полиции. Оказалось, автомобиль был похищен из воронежского автосалона под видом приобретения его неким Департаментом аграрной политики Воронежской области.

Но как ни странно, Павел Гурщенков так и не был признан потерпевшим по делу. Следствие решило, что он «не пострадал от действий мошенников».

Toyota Land Cruiser рязанец приобрел за $75000. Фото: автопроизводителя.

ДОКУМЕНТЫ ПОДДЕЛЬНЫЕ, А МАШИНЫ НАСТОЯЩИЕ

А в сентябре 2019 года Коминтерновский районный суд вынес приговор 36-летнему Максиму Болтенкову. Мужчину признали виновным в организации крупной мошеннической схемы по хищению автомобилей в российских автосалонах.

По версии следствия, Максим Болтенков в августе 2018 года привлек к незаконному бизнесу двоих своих знакомых. В сентябре в автосалон «СКС-Лада» приехали двое нанятых мошенниками водителей эвакуаторов, не участвовавших в делах банды. По поддельным документам они получили автомобили на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, которые перевезли в Курскую область, где передали похитителям.

По аналогичной преступной схеме в ООО «Бизнес Кар Воронеж» своровали «Тойоту- Камри», две «Тойоты Ленд Крузер 200», а также «Тойоту Ленд Крузер Прада 150». В результате ООО «Бизнес Кар Воронеж» причинили ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

В ООО «АвтоцентрГаз-Русавто» аферисты похитили «ГАЗ - С41R13» стоимостью 1,8 миллиона рублей, в «Воронежавтогазсервис» «ГАЗ – 22177» стоимостью 925 тысяч рублей.

Любопытно, что хищения автомобилей проводились от имени департамента аграрной политики Воронежской области. Злоумышленник представлялся начальником отдела снабжения департамента и заказывал автомобили с десятидневной рассрочкой оплаты.

Получив по электронной почте документы, оформляющие покупку, преступники вносили в них реквизиты департамента аграрной политики Воронежской области. Фиктивная сделка подкреплялась сфабрикованными от имени департамента доверенностями и вымышленной подписью и печатью.

В итоге Максима Болтенкова признали организатором преступной группы и отправили в колонию на 11 лет.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ И НОВОЕ ДЕЛО

В конце 2019 года история получила неожиданное продолжение. В Москве была арестована следователь Надежда Мельситова. Именно она расследовала уголовное дело о похищенных автомобилях и в частности того самого, который приобрел в Беларуси Павел Гурщенков. За это время женщина успела пойти на повышение в столицу – работала в Следственном департаменте Юго-Восточного административного округа по делам организованных преступных группировок. Оказалось, что еще в Воронеже расследуя дело Максима Болтенкова, она сфальсифицировала доказательства. Узнать об этом удалось во время расследования другого дела - о подложных ордерах на оказание адвокатских услуг. После задержания бывшего следователя доставили в ворожнеское СИЗО. В общей сложности она провела там пять месяцев. В мае 2020 года суд смягчил меру пресечения, и женщину отправили под домашний арест, под которым она находится и сейчас. При этом сама подозреваемая вину полностью признает.

В середине июля Максима Болтенкова частично оправдали. Областной суд рассматривал его апелляцию, после того как следователя Мельситову, которая вела его дело, заподозрили в фальсификации доказательств. В итоге дело вернули на доследование.

В СИЗО Надежда Мельситова пробыла пять месяцев, а сейчас находится под домашним арестом. Фото: Вести-Воронеж.

НИ АВТОМОБИЛЯ, НИ ВОЗМЕЩЕНИЯ

Именно поэтому Павел Гурщенков и его адвокат Сергей Аверцев сомневаются в выводах следствия, в рамках которого была изъята Toyota.

- С трудом верится, что все было так, как описано следствием. Якобы в автосалон обратился человек, который представился сотрудником департамента аграрной политики и по телефону договорился об отсрочке платежа на четыре машины. Считаю, что лица, продавшие мне автомобиль, имеют непосредственный контакт с кем-то из ООО «Бизнес Кар Воронеж» и принимали непосредственное участие в мошеннической схеме, - поделился Павел.

Мужчина убежден, что следователь Надежда Мельситова действовала в составе организованной преступной группы, в которую входил также кто-то из сотрудников «Бизнес Кар Воронеж». По мнению рязанца, именно она приобщила к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства его автомобиль, после чего, замаскировав преступный умысел процессуальными действиями, возвратила иномарку в «Бизнес Кар Воронеж».

В настоящий момент Павел Гурщенков добивается, чтобы его официально признали потерпевшим по уголовному делу, ведь он лишился и дорогой иномарки и огромной для частного лица суммы денег.

КСТАТИ

Несмотря на то, что по делу о похищенных в «Бизнес Кар Воронеж» автомобилях Максима Болтенкова оправдали, он все равно остается в тюрьме. Дело в том, что он отбывает наказание за аналогичные преступления, совершенные на территории Белгородской области. И в этом случае его вина по-прежнему считается полностью доказанной.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поводом для повышенного внимания к следователю Надежде Мельситовой стало дело о подложных ордерах на оказание адвокатских услуг в порядке назначения, оформленных на Марию Шовкопляс. Такие услуги оплачиваются из бюджета и, по данным «Коммерсантъ-Черноземье», речь идет о незаконном получении порядка одного миллиона рублей. Без подписи следователя адвокат не могла оформить документы на получение этих средств.

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