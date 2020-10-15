Люди, которые вращают «Глобус»

Одно из любимых занятий семьи Гусинских - сбор грибов.

В октябре 2020 года 65 лет исполнилось акционерному обществу «Рязанское конструкторское бюро «Глобус», одному из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. На «Глобусе» немало ветеранов, которые большую часть этого долгого пути прошли вместе с предприятием. Наш рассказ о двух заслуженных сотрудниках: Валерий Николаевич Лукьянов и Израиль Соломонович Гусинский в юбилейный год предприятия отметили собственные 80летние юбилеи.

С космодрома в лабораторию

Почти вся трудовая жизнь Валерия Николаевича Лукьянова связана с РКБ «Глобус»: он пришел туда еще в далеком 1965 году. В 1964м он окончил радиотехнический институт и был направлен по распределению на тульский завод «Арсенал».

– В 1964 году после окончания радиотехнического института я год проработал на тульском заводе «Арсенал». А затем перевелся в Рязань по месту жительства моей семьи. К тому времени я уже был женат, и моя супруга, Валентина Александровна, ждала нашего первенца – сына Игоря.

Валерий Николаевич Лукьянов работает на КБ «Глобус» с 1965 года.

В августе 1965 года будущие коллеги Валерия Николаевича встретили его на проходной Рязанского конструкторского бюро «Глобус» и отвели в «Нору» – так местные условно называют стендовый зал номер один. С тех пор, за исключением двух лет срочной службы в космических войсках на командно-измерительном комплексе «Енисейск4», он и проработал в «Норе», в лаборатории, специализирующейся на создании антенных устройств.

Первой аппаратурой, в разработке которой он принимал участие под руководством опытных специалистов РКБ «Глобус» В. Е. Романова и Ю. П. Шерстнева, была АКИПС 5К43 и его первая антенна КВ003А.

В последующие годы в составе новых образцов аппаратуры создавались новые антенны: логопериодические, зеркальные, полноводно-кольцевые, космические ШБ3, ШБ4 и многие другие, а также большое количество разнообразных экранирующих и защитных устройств, линий связи, СВЧ-кабелей. Отработки велись на предприятиях города Дубны, испытательном полигоне приборного завода и были связаны с многодневными командировками, в которые выезжал и Лукьянов.

– Работали там подолгу, приезжая группами по два-три человека: мы там проверяли антенно-защитные устройства в действии. Приходилось работать и зимой – и в снег, и в стужу. Были и неудачи, и успехи, как при любой созидательной работе.

Время шло. В 1972 году в семье Валерия Николаевича появились сразу две дочки: Наталья и Светлана. Сам он стабильно шел по служебной лестнице и в 1991 году возглавил расчетную бригаду, в которую когда-то пришел молодым специалистом. В настоящее время Валерий Николаевич по-прежнему в строю. Он уже не возглавляет инженерный коллектив, однако его имя и славный трудовой путь по-прежнему в Книге Почета предприятия наряду с самыми квалифицированными специалистами-разработчиками «Глобуса». За годы работы он неоднократно заносился на Доску почета, награждался дипломом «Лучший по профессии».

Валерий Николаевич активно передает свой опыт и знания молодым сотрудникам, о которых он неизменно отзывается с теплотой:

– Молодежь в лаборатории отличная, грамотная, ответственная. Работают с полной отдачей, зачастую не считаясь с личным временем. Я искренне желаю им успеха на трудовом и жизненном пути.

Творчество на все времена

У Валерия Николаевича большая семья: трое детей, пятеро внуков и внучек и один правнук.

– Внуки у меня военные. Один из них, Денис, прослужил два года на Новой Земле, сейчас перебрался в Архангельск. У него подрастает мой правнук Ванечка. А еще я жду правнучку от другого внука, Дмитрия, который тоже сейчас в армии.

У Валерия Николаевича Лукьянова есть весьма необычное хобби – в свободное время он увлекается созданием картин из сухих цветов. В выставках, правда, никогда не участвовал – занимается этим для души. Чаще свои работы он создает под заказ или раздаривает друзьям.

– Еще в свободное от работы время я занимаюсь стилизацией «под старину» механических часов, рисую небольшие картины, помогаю по возможности детям и внукам на дачных участках.

Институт с красным дипломом

Наш второй герой – Израиль Соломонович Гусинский – родом из Смоленска. В Рязань Израиль Соломонович приехал в 1957 году, чтобы учиться в Рязанском радиотехническом институте. Там он познакомился со своей будущей супругой Галиной Васильевной, они учились в одной группе.

За свою трудовую деятельность Израиль Соломонович Гусинский опубликовал более двадцати печатных работ в научных журналах

В 1965 году он поступил на работу в Рязанское конструкторское бюро «Глобус». А Галина Васильевна, до сих пор работает в радиоуниверситете – сейчас она является доцентом кафедры радиоуправления и связи.

Придя на предприятие, Гусинский попал в лабораторию надежности, начальником которой был Иосиф Соломонович Фрумкин. С тех пор Иосиф Соломонович на всю жизнь стал для него наставником, коллегой и старшим другом. В то время РКБ «Глобус» только-только определялся со своим новым направлением – автоматизированным контролем бортового радиоэлектронного оборудования.

– В специально созданной лаборатории мы начали заниматься новыми вопросами. Между сотрудниками «Глобуса» нашу лабораторию называли теоретической, и в самом деле мы занимались вопросами общего характера: не конкретно заказами, а разработкой новых идей, конструктивных решений. А лично я занимался оценкой эффективности аппаратуры контроля. Это был один из показателей, который мы должны были обеспечивать к заказам. Тогда и началась моя научная работа.

Любовь к науке нужно мотивировать

В русле этой работы в 1971 году И. С. Гусинский защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал десятки печатных работ в научных журналах, а также стал соавтором двух книг, посвященных разработке автоматизированной аппаратуры контроля.

За свою трудовую деятельность Израиль Соломонович побывал в десятках городов, посещал предприятия, занимающиеся аналогичным «Глобусу» видом деятельности. Он отправлялся туда с докладами, посещал семинары и научные конференции. С сожалением он говорит о том, что у современного поколения инженеров нет тяги к научной деятельности:

– Раньше мы ездили на конференции, посещали семинары, а у нынешней молодежи нет высокой мотивации для занятий наукой. Они и работают хорошо, и ребята все – с головой, но эта сторона почти не развита. Хотя их можно понять, ведь раньше за степень везде дополнительно платили, была надбавка к зарплате, а сейчас этого нет.

Уйти, чтобы вернуться

В 90-е годы Гусинскому пришлось уйти с предприятия: с доходами стало трудно, а большую семью с тремя дочерями нужно было кормить. Тогда товарищ позвал его к себе на работу, и с нового места спустя годы Израиль Соломонович уже вышел на пенсию.

– Так получилось, что я прошел большой путь в «Глобусе» – от инженера к инженеру. К моменту моего увольнения я был ведущим инженером-конструктором. Это у нас, так сказать, самая высокая инженерная должность, не считая руководящих должностей. А когда мне снова предложили вернуться в «Глобус», я вновь пришел простым рядовым инженером. С той поры я так и работаю.

В свободное от работы время Валерий Николаевич модернизирует механические часы и рисует картины

Сегодня у Израиля Соломоновича нет никого в подчинении, и официально никаким наставничеством на предприятии он не занимается. Однако в силу своего опыта и по велению сердца он выполняет функции консультанта для молодых специалистов, которыми ежегодно пополняется предприятие.

Музыка и поэзия через всю жизнь

Израиль Соломонович вспоминает:

– Не успел прийти в институт, увидел объявление о приеме желающих научиться играть на духовых инструментах. Желание познать азы нотной грамоты было так велико, что я не удержался, и четыре года я играл в институтском оркестре – сначала на альте, потом на валторне.

За свою студенческую жизнь, а затем и жизнь на «Глобусе» Гусинский успел поучаствовать и в вечерах самодеятельности, и в праздничных мероприятиях, и даже в парадах. Он пронес любовь к музыке через всю жизнь – и сейчас, на 81-м году жизни, с воодушевлением рассказывает о своих пристрастиях. Это и рок, например, творчество группы Rammstein, и джаз. Чтобы быть в курсе музыкальных новинок, они вместе с женой каждый сезон покупают абонементы в Рязанскую филармонию. И даже сейчас, после возобновления концертов, они продолжают посещать такие мероприятия.

Но и это – далеко не все. Израиль Соломонович страстно увлечен поэзией и даже сам пишет стихи.

Человеку много надо,

Если он еще не стар.

По весне – цветенье сада,

Алый осени пожар.

Лето, зиму – все как есть.

Ощущение свободы,

В сердце жар на долги годы,

Ум, порядочность

и честь.

Но эта любовь, по его словам, просыпается «лишь по настроению».

Возраст походам не помеха

Израиль Соломонович совершенно не считает себя спортивным человеком. Да и какой спорт, по его словам, в 80 лет? Однако здесь он лукавит: даже в своем возрасте он не прекращает заниматься любимым хобби – походами на байдарках по Пре.

Кроме того, зимой РКБ «Глобус» организует для своих сотрудников поездки в Ласково каждое воскресенье, чтобы те могли насладиться лыжными прогулками зимой и «тихой охотой» за грибами – летом. И здесь Гусинский тоже, конечно, не забывает принимать участие.

Сегодня Валерий Николаевич Лукьянов и Израиль Соломонович Гусинский продолжают свою трудовую деятельность в Рязанском конструкторском бюро «Глобус». Мы желаем нашим ветеранам здоровья, любви и уважения от благодарных учеников, многих лет активной творческой жизни.