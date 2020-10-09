Жители рязанских сел, где больше суток горел военный склад: Мы не верим, что снаряды взрывались от пала травы

Смесь картины чернобыльских деревень с кадрами из конфликта на востоке Украины. Фото: Александр КАРАВАЕВ

7 октября по новостным лентам разнеслась новость: горят склады боеприпасов в Рязанской области. Людей эвакуируют, дороги перекрывают. Наш корреспондент вскоре отправился туда.

В Ряжске все спокойно

На момент отъезда было известно, что людей из зоны поражения эвакуировали в Ряжск, Вослебово и Скопин. Первой точкой нашей поездки стал Ряжск.

Сразу что бросилось в глаза – на подъезде к райцентру резко возросло количество автомобилей на дорогах: из-за перекрытого участка трассы «Каспий» все машины направляют в объезд. О том, что творится что-то неладное напомнил пожарный поезд, проследовавший мимо нас через переезд, да ИЛ-76, пролетевший над городом на низкой высоте.

В самом Ряжске о том, что в 30 километрах взрываются снаряды, не говорит ничего. В эвакопункте осталось всего несколько человек.

- Утром разъехались по родственникам, - сказали нам.

Ложимся курсом на Скопин. На железнодорожном переезде в Кораблине стоит небольшая пробка из машин. Но проезжаем быстро – минут за пять.

Ближе к Скопину вдалеке виден дым и ощущается запах горелой травы. На перекрестке трассы «Каспий» мимо нас проследовала колонна техники – военные водовозы и «пожарки» МЧС.

Взрывной волной сносило кровлю. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Эвакопунт: когда страх спал

Основная масса эвакуированных разместилась в здании школы в селе Вослебово рядом со Скопином. В классах постелены маты, на них подушки и одеяла. Люди сидят в ожидании. Чего – неизвестно.

- Ни сирены, никаких сигналов тревоги не было, - говорит Галина Б., жительница военного городка, - воздух стал сотрясаться, задрожали стекла, и мы сначала не поняли в чем дело. Когда нам сообщили соседи, что горят склады, мы, схватив самое необходимое, кинулись прочь, в сторону трассы. У кого были машины – уезжали, остальные шли пешком, шли по принципу: лишь бы дальше уйти. Под грохот снарядов и звон стекол – одни окна просто вышибало, в некоторые попадали осколки. Мы не верим, что это произошло от пала травы или от короткого замыкания, скорее причина в чем-то ином… Говорят, по деревням уже шастают мародеры, и мы хотим как можно скорее оказаться дома, чтобы забрать свои вещи.

Тут подошел представитель МЧС и сообщил, что дорогу открыли, и можно будет съездить за вещами и документами.

Было время обеда. Зашли в столовую. Да, не кафе. Но на первое время сойдет. Давали гречку с кусочком вареной колбасы. Плюс чай и сладости – подарок от одной из политических партий.

Едем к воинской части.

Один из домов в военном городке. Всех жителей эвакуировали. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Шелемишевские хутора: пейзаж после битвы

По дороге к месту взрывов видим дым – горит лес. Огонь буквально в 10 метрах от дороги – идет низовой пожар.

Для начала заезжаем в Желтухино. В самом поселке особых повреждений нет - пара разбитых окон уже заставлена щитами. На станции стоит пожарный поезд – он выполняет роль «матки», заправляет пожарные машины водой.

Пожарный поезд выполняет роль «матки», заправляет машины водой. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Едем дальше. В сторону воинской части машины не пускают, но пешком пройти можно. Оставляем машину и идем дальше. Мимо нас провозят БАТ – это такая гусеничная машина с защитой от пуль и осколков, которая может валить деревья, прокладывать минерализованные полосы. Эх, как бы она пригодилась накануне!

Дома в воинской части стоят частично без стекол – выбиты взрывной волной и осколками.

В Шелемишевских Хуторах картина печальнее. На некоторых домах сорвана крыша. Но сначала разрушений не видно, взрывная волна больше шла вЕрхом. Слышны взрывы – пожар-то еще не потушен!

Люди спешно покидали свои дома. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Дальше – больше. Один сгоревший дом, другой. Причем зачастую, получается, что разрушена только часть дома, по-видимому, в нее попал снаряд и взорвался внутри.

Однако, стоящие невдалеке пожарные высказывают иную версию:

- Летели горящие куски чего-то и попадали в дома, из-за чего они и сгорали.

Только как объяснить разрушения?

Сгоревшие строения в деревне Шелемишевский Хутор. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Периодически попадаются осколки от снарядов. Страшно представить, что бы было, если такой кусок металла попал бы в голову. И тишина... Если не считать доносящихся взрывов. Даже собаки не лают. В общем, на глазах смесь картины чернобыльских деревень с кадрами из конфликта на востоке Украины.

Сгоревшие строения и автомобили в деревне Шелемишевский Хутор. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Летают вертолеты с колоколами с водой. Видно, что работа идет. Но когда она завершится – неизвестно.

Страшно представить, что было бы, если такой кусок металла попал в голову. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Напомним, по официальной версии, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов.

В настоящее время пожар в Скопинском районе локализовали.

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