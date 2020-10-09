Жители рязанских сел, где больше суток горел военный склад: Мы не верим, что снаряды взрывались от пала травы

Смесь картины чернобыльских деревень с кадрами из конфликта на востоке Украины.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
7 октября по новостным лентам разнеслась новость: горят склады боеприпасов в Рязанской области. Людей эвакуируют, дороги перекрывают. Наш корреспондент вскоре отправился туда.
В Ряжске все спокойно
На момент отъезда было известно, что людей из зоны поражения эвакуировали в Ряжск, Вослебово и Скопин. Первой точкой нашей поездки стал Ряжск.
Сразу что бросилось в глаза – на подъезде к райцентру резко возросло количество автомобилей на дорогах: из-за перекрытого участка трассы «Каспий» все машины направляют в объезд. О том, что творится что-то неладное напомнил пожарный поезд, проследовавший мимо нас через переезд, да ИЛ-76, пролетевший над городом на низкой высоте.
В самом Ряжске о том, что в 30 километрах взрываются снаряды, не говорит ничего. В эвакопункте осталось всего несколько человек.
- Утром разъехались по родственникам, - сказали нам.
Ложимся курсом на Скопин. На железнодорожном переезде в Кораблине стоит небольшая пробка из машин. Но проезжаем быстро – минут за пять.
Ближе к Скопину вдалеке виден дым и ощущается запах горелой травы. На перекрестке трассы «Каспий» мимо нас проследовала колонна техники – военные водовозы и «пожарки» МЧС.
Взрывной волной сносило кровлю.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Эвакопунт: когда страх спал
Основная масса эвакуированных разместилась в здании школы в селе Вослебово рядом со Скопином. В классах постелены маты, на них подушки и одеяла. Люди сидят в ожидании. Чего – неизвестно.
- Ни сирены, никаких сигналов тревоги не было, - говорит Галина Б., жительница военного городка, - воздух стал сотрясаться, задрожали стекла, и мы сначала не поняли в чем дело. Когда нам сообщили соседи, что горят склады, мы, схватив самое необходимое, кинулись прочь, в сторону трассы. У кого были машины – уезжали, остальные шли пешком, шли по принципу: лишь бы дальше уйти. Под грохот снарядов и звон стекол – одни окна просто вышибало, в некоторые попадали осколки. Мы не верим, что это произошло от пала травы или от короткого замыкания, скорее причина в чем-то ином… Говорят, по деревням уже шастают мародеры, и мы хотим как можно скорее оказаться дома, чтобы забрать свои вещи.
Тут подошел представитель МЧС и сообщил, что дорогу открыли, и можно будет съездить за вещами и документами.
Было время обеда. Зашли в столовую. Да, не кафе. Но на первое время сойдет. Давали гречку с кусочком вареной колбасы. Плюс чай и сладости – подарок от одной из политических партий.
Едем к воинской части.
Один из домов в военном городке. Всех жителей эвакуировали.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Шелемишевские хутора: пейзаж после битвы
По дороге к месту взрывов видим дым – горит лес. Огонь буквально в 10 метрах от дороги – идет низовой пожар.
Для начала заезжаем в Желтухино. В самом поселке особых повреждений нет - пара разбитых окон уже заставлена щитами. На станции стоит пожарный поезд – он выполняет роль «матки», заправляет пожарные машины водой.
Пожарный поезд выполняет роль «матки», заправляет машины водой.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Едем дальше. В сторону воинской части машины не пускают, но пешком пройти можно. Оставляем машину и идем дальше. Мимо нас провозят БАТ – это такая гусеничная машина с защитой от пуль и осколков, которая может валить деревья, прокладывать минерализованные полосы. Эх, как бы она пригодилась накануне!
Дома в воинской части стоят частично без стекол – выбиты взрывной волной и осколками.
В Шелемишевских Хуторах картина печальнее. На некоторых домах сорвана крыша. Но сначала разрушений не видно, взрывная волна больше шла вЕрхом. Слышны взрывы – пожар-то еще не потушен!
Люди спешно покидали свои дома.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Дальше – больше. Один сгоревший дом, другой. Причем зачастую, получается, что разрушена только часть дома, по-видимому, в нее попал снаряд и взорвался внутри.
Однако, стоящие невдалеке пожарные высказывают иную версию:
- Летели горящие куски чего-то и попадали в дома, из-за чего они и сгорали.
Только как объяснить разрушения?
Сгоревшие строения в деревне Шелемишевский Хутор.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Периодически попадаются осколки от снарядов. Страшно представить, что бы было, если такой кусок металла попал бы в голову. И тишина... Если не считать доносящихся взрывов. Даже собаки не лают. В общем, на глазах смесь картины чернобыльских деревень с кадрами из конфликта на востоке Украины.
Сгоревшие строения и автомобили в деревне Шелемишевский Хутор.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Летают вертолеты с колоколами с водой. Видно, что работа идет. Но когда она завершится – неизвестно.
Страшно представить, что было бы, если такой кусок металла попал в голову.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Напомним, по официальной версии, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов.
В настоящее время пожар в Скопинском районе локализовали.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
«К нам во двор упала ракета!»: Жители рязанских сел, где больше суток взрывался военный склад, возвращаются в свои дома
Корреспонденты kp.ru пообщались с обитателями Желтухинского (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!