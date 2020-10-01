Выдача немерных посылок.

Люди, которые регулярно пользуются услугами служб доставки, наверняка слышали или знают о том, что далеко не все грузы принимаются к отправке. И это вовсе не прихоть компании, а четко прописанные международные правила.

Естественно, что в этом списке находятся взрывчатые и радиоактивные вещества, различные газы, ЛВЖ, окислители и перекиси, токсичные или инфекционные вещества, все виды оружия, наркотики, коррозионные вещества, драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. Нельзя отправлять денежные знаки, животных, человеческие останки и скоропортящиеся продукты питания. Найти исчерпывающий список запрещенных для отправки грузов можно в офисе вашей курьерской службы.

Объем косметики не должен превышать 0,5 литра

Но если с запрещенными грузами все предельно ясно: нельзя отправлять – и точка, то с условно разрешенными намного сложнее. Директор рязанского филиала компании «СДЭК» Дмитрий Романов рассказал о некоторых тонкостях работы курьерской службы:

– Многие наши клиенты часто приносят для отправки косметику. И она действительно принимается, но с определенными ограничениями. Эти правила касаются авиаперевозок. Например, парфюмерное или косметическое средство обязательно должно находиться в заводской упаковке, максимальный объем которой не должен превышать 500 миллилитров. Или можно отправить несколько флаконов с парфюмерией, но их суммарный объем не должен превышать все те же 0,5 литра. Обязательно с предоставлением документов на груз.

Некоторые игрушки под запретом

Запрещены к отправке авиасообщением все без исключения игрушки, имитирующие холодное или огнестрельное оружие. Не примут у вас посылку, если в ней находится игрушечный пистолет, автомат или сабля. То же самое касается и некоторого спортивного снаряжения, например, ружья для страйкбола. Наземным транспортом принимается, но со всеми документами.

– За отправкой таких предметов мы следим очень строго, потому что если такой груз пропустить, его все равно не загрузят в самолет. Дело в том, что на ленте досмотра очень трудно понять, что там высвечивается в коробке, настоящий автомат или детская игрушка. Бывали случаи, когда изза одной посылки, в которой находилось что-то непонятное, с борта снимали весь груз, – рассказал Дмитрий Сергеевич.

А можно отсылать лекарства или прах?

С ограничениями принимаются и медицинские препараты. Перед отправкой необходимо предоставить документы на русском языке на лекарство, из которого можно понять, что оно не запрещено на территории РФ или в стране, в которую вы препарат отправляете.

– Очень часто бывает, что лекарство, прибывшее в грузе из Беларуси, оказывается запрещено в России или наоборот, то, что разрешено в нашей стране, в других таковым может не являться. И отравляя что-то подобное, всегда необходимо учитывать этот момент, – уточнил директор филиала.

Категорически запрещена отправка животных и насекомых (муравьиные фермы), трофеи охотников и человеческие останки абсолютно в любом виде. Читателям кажется такое очень маловероятным, но только не для компании «СДЭК». Не так давно в один из филиалов курьерской службы обратился клиент, пожелавший отправить прах родственника в урне, но, согласно правилам, ему пришлось отказать.

А вот на ювелирные изделия запрет сняли, и теперь их можно отправлять, но для этого необходимо заключить соответствующий договор с курьерской компанией.

Все эти правила являются международными и во многом продиктованы тем, что для быстроты доставки часто используется авиатранспорт. А как известно, в авиации есть целый ряд ограничений, обусловленных требованиями безопасности полетов, поэтому всем необходимо относиться к ним с пониманием.

Если у сотрудников имеются сомнения и нет возможности установить является ли груз незапрещенным, то сотрудник вправе отказать в приеме груза.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Познакомиться с полными правилами курьерской доставки, а также узнать все о запрещенных и ограниченных к перемещению грузов можно в рязанском офисекомпании «СДЭК»: Рязань, Дзержинского, 64/1, Крупской, 25.

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