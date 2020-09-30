Дорога на юг: приключения одного аистенка

По словам орнитологов, птенец Паша выбрал ближайшее из существующих мест зимовки - дельту Волги - и летит к нему. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Вы помните свой последний звонок? А выпускной в школе? Все вокруг говорят красивые напутственные слова о новом рубеже жизни, самостоятельных решениях и дальнем пути, в который вам предстоит отправиться. А вы стоите и не понимаете, почему взрослые решают, что вам следует делать и куда идти. Такая картинка представилась мне, когда специалисты Рязанского дома белого аиста в деревне Кораблино рассказывали о том, как началась миграция их подопечных. Человек может предполагать и планировать, но природа так или иначе все устроит по своим, порой, очень суровым законам.

КТО ОСТАЛСЯ С ЛЮДЬМИ

Сегодня в Рязанском доме белого аиста довольно пустынно. На территории питомника осталось всего пять птиц. Это нелетная пара Руслана и Гоша, их травмированный слеток Фунтик и два аиста из петербургского центра реабилитации «Велес» - Петр и Акелла. У последних двух орнитологи выявили проблемы с летными качествами из-за застарелых травм. Каждому из них дали шанс разработать крылья после выпуска 17 августа, однако, несмотря на многочисленные пробные полеты, преодолеть большие расстояния ни тот, ни другой не могли. В результате было решено оставить их на зимовку под присмотром специалистов, в тепле и безопасности.

- Можно сказать, что сейчас у Петра летные способности восстановились без всякой повторной операции, но поздно, он улететь уже не успеет, поэтому будем выпускать его весной, - говорит консультант РДБА Виталий Тягунин.

Судьба Фунтика, который, кстати, оказался самочкой, была решена после трагического случая. Напомним, пара со слетками, испугавшись, покинула гнездо и провела ночь за пределами своего вольера. В темноте у аистов зрение становится очень слабым, и попытка одного из птенцов перемахнуть через ограду закончилась переломом крыла. После возвращения из клиники Фунтик чувствует себя хорошо, но, увы, в небо ему больше не подняться. По словам ветеринаров, максимум, что сможет птица - это подлетывать на небольшую высоту, как родители.

Сейчас все оставшиеся в питомнике аисты живут в летних вольерах - из-за появившихся на территории хищников (предположительно, лиса растерзала раненого слетка, которого привезли в центр из Шацкого района) птиц пришлось запереть.

- Потерю летных качеств и возможности кружить в небе птицы не воспринимают как трагедию, - уверяет орнитолог к. б. н. Антон Барановский. - Жить без полетов рядом с людьми, в тепле и не заниматься ежедневно поиском пропитания аистам нравится гораздо больше, чем самостоятельность и постоянное чувство страха.

С наступлением холодов всех переселят в теплые домики, где будет соответствующая комфортному содержанию белого аиста температура, сено и опилки. Возможно вскоре к ним присоединятся новички - сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти в питомник и другие нелетные пары. Благо, методика размножения таких птиц в неволе специалистами РДБА уже успешно реализована.

ЛЕТИ, МАЛЫШ, ЛЕТИ!

Когда проект по реинтродукции белого аиста в Рязанской области только задумали, в нем еще не было орнитологов, а только общественные деятели со своим несколько наивным представлением о жизни этих птиц. Например, участники проекта предполагали, что дорогу на юг птенцам показывают взрослые опытные птицы. Однако, как только в проекте появились специалисты, и он получил научную основу, оказалось, что в птичьем обществе все устроено вовсе не так, как кажется нам, обывателям. И в первую очередь это касается миграции. Как показал опыт рязанского центра реинтродукции, птенец-подросток может вполне успешно отправиться в самостоятельное путешествие на юг. И никакие старшие товарищи ему в этом перелете не нужны. Известно множество случаев, когда дети улетают отдельно от своих летных родителей.

Так, Паша, птенец нелетной пары Русланы и Гоши, сделал несколько обзорных полетов по окрестностям, прежде чем отправиться в дальний путь. В первую неделю сентября он вместе с двумя ранее привезенными из питерского центра реабилитации аистами Лидером и Звездочетом покинул питомник.

- Сначала группа отправилась в Старожиловский район, затем побывала на кормовом участке пары аистов, гнездящихся в селе Перекали Захаровского района. Оттуда - в район Подвязья Рязанского района. В последний раз птицы были замечены во время движения на запад между Тулой и Калугой, - рассказывает Антон Валерьевич.

Однако через пару дней две птицы - Паша и Звездочет - вернулись обратно. Интересно, что назад они летели другим путем! А Лидер продолжил путь в одиночестве.

- Перед отлетом для молодых аистов характерны «ознакомительные» полеты, иногда в разные стороны. А когда они стартуют на настоящий отлет, то тут уже генеральное направление в общем держится, - объяснил нам поведение птицы калужский орнитолог Юрий Галчёнков.

На родине молодой слеток задержался ненадолго. Вторую попытку он предпринял 11 сентября. Около 11 часов утра они вылетели вместе со Звездочетом с территории питомника. Сперва взяли направление на северо-запад. За первые два дня Паша пролетел примерно 900 км!

- Ночь с 11 на 12 сентября Паша провел в Спасском районе, где находится центр местной гнездящейся группировки аистов, - поясняет Антон Барановский. - Возможно, оттуда он летел в их компании. Как показал анализ предшествующих вылетов, он посещал именно те точки в окрестностях Рязани, где я ранее видел кормящихся аистов. Это значит, что аистенок умеет сразу же выбирать наилучшие биотопы.

В настоящее время Паша летит на юго-восток, практически по прямой. Последний сигнал орнитологи получили из Волгоградской области. Потом он пропал. По словам специалистов, трекер может несколько дней не выходить на связь, поэтому волноваться не о чем.

- Сегодня трекер 215 подал сигнал - с ним все хорошо, - сообщила нам радостную новость Эльвира Николаенко, директор «Сибэкоцентр», где были приобретены трекеры. - Когда птица уходит из зоны связи, трекер накапливает локации и начинает их выдавать, когда птица возвращается в зону связи. Наши птицы регулярно отсутствуют на связи месяц и больше. Но стоит им выйти на связь, постепенно трекер присылает данные за весь период молчания. Однажды мы так две недели получали данные за полгода.

У аистов несколько зимовок и несколько миграционных путей. В настоящее время орнитологи спорят о том, какой путь изберет Паша.

- Он взял курс на юг-юго-восток вместо юго-запада и метит на западно-прикаспийский маршрут (так летят аисты дагестанской группировки) или на редкий для наших европейских аистов восточно-черноморский маршрут, - рассуждает Юрий Галчёнков. - И будет удивительно, если по северному Причерноморью или даже через Крым птица вернется на традиционный путь вдоль западного берега Черного моря.

Изначально у орнитологов Рязанского дома белого аиста была версия, что Паша двинется на запад, до той долготы, откуда его родители, а на юг - уже оттуда. Такое должно было произойти, если бы у каждой популяции был заложен свой миграционный путь. Но случилось совсем не так.

- Каждый аист знает все места зимовок, и наш Паша сейчас летит к ближайшей из них, думаем, что к дельте Волги, - говорит Антон Барановский. - Там возможно уже перезимовать, если зима будет мягкой. А если нет - по берегу Каспийского моря на юг двинется. Может, куда-нибудь в Иран или в Закавказье. Если до берега доберется, от него уже не уйдет.

ДЕВЯТЬ СУДЕБ

Кроме Паши Рязанский дом белого аиста покинули девять птиц. Во-первых, это шесть аистов первой группы, привезенной из калужского центра реабилитации «Феникс», и три из петербургского центра реабилитации «Велес». В числе последних была Женечка. Примерно за три недели до этого орнитологи РДБА видели Леопольда.

- Лидер покинул территорию вместе с Пашей во время их первого совместного вылета и больше не возвращался, - сообщил Виталий Тягунин. - Звездочет до сих пор находится в Рязанской области, в Казари. Скорее всего, не улетит, и через месяц надо будет его забирать обратно в питомник.

Из Рязанского дома белого аиста Зигзаг собирался улететь на юг, а попал... в пензенский зоопарк. ФОТО: Соцсети.

А вот с Зигзагом произошла удивительная история. Кстати, исследования показали, что это тоже самочка. Так вот, поскольку на птице не было трекера, специалисты РДБА не могли отследить, куда она направилась. Но неравнодушные люди есть везде, и вскоре Дом аиста получил известие - с одной стороны, оно было радостным, а с другой - грустным. Зигзага обнаружили в окрестностях села Болотниково Пензенской области местные жители. По словам очевидцев, она выглядела больной и не могла взлететь. Люди подняли тревогу и благодаря оперативной реакции чиновников минлесхоза, Зигзага удалось поймать.

- Специалисты охотуправления, орнитологи и сотрудники зоопарка выехали на место и осмотрели летуна. Им оказался краснокнижный вид - молодой белый аист. Птица была ослаблена, поэтому аиста поместили на карантин в Пензенский зоопарк, - рассказали в ведомстве.

Рязанские орнитологи уже связались с пензенскими коллегами и выяснили, что с Зигзагом все в порядке. Птица находится в зоопарке под наблюдением. Однако вернется ли она назад, предположить пока трудно. Дело в том, что для Пензенской области белый аист - птица краснокнижная, и расставаться с ней ученые не спешат. Также выяснилось, что в зоопарке живет самец белого аиста, а значит, потенциально может образоваться новая пара.

Таким образом, можно сказать о том, что зародившийся по общественной инициативе научный проект по реинтродукции в Рязанской области белого аиста оказался эффективным как в разведении этих птиц, так и в заселении территории, включая подготовку к жизни в природе.

НА ЗАМЕТКУ

Узнавать первыми о передвижениях аистенка Паши и другие новости Рязанского дома белого аиста вы можете в официальном сообществе во «ВКонтакте» https://vk.com/rznaist.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».