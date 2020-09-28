«Не бойся быть молодым»: в Рязани начинает работу новая молодежная радиостанция

Рязанцев ждет много сюрпризов и уже сейчас можно слушать такие программы, как хит-парад «ТКР-20».

С 28 сентября начинает свою работу новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР FM». Станция вещает на частоте 93.2 FM и транслирует молодежные, актуальные хиты российских и зарубежных исполнителей. В эфире «ТКР FM» вы каждый день можете услышать новинки, появляющиеся на таких популярных музыкальных платформах, как Spotify, Shazam и iTunes.

Главное, что новая радиостанция не собирается ретранслировать московские радиостанции, как делают многие другие. Этот проект – глоток свежего воздуха в рязанском радиовещании.

- Мы хотим, чтобы люди знали, что в Рязани есть те, с кем можно поделиться своими мыслями в нашем эфире, те, кто подскажет какую музыку можно слушать, или какое кино посмотреть, - поделился музыкальный редактор Денис Кораблев.

По словам Кораблева, это была мечта всей жизни. Он уже более 25 лет работает на радио. - После стольких лет, желание работать в этой сфере не убавилось, а только возросло. Знать, что тебя слушают, рассказывать людям про музыкальные новинки – вот, что всегда придавало ему сил и драйва.

Новая радиостанция не собирается ретранслировать московские радиостанции, как делают многие другие. Фото: Марина МИХЕЕВА

- Мы застали в 90-годы золотой период радиовещания. Везде слушали только радио, всех ди-джеев узнавали по голосам. Но с появлением MP3 формата и различных гаджетов, все изменилось. Мы хотим вернуть, то время, когда люди с удовольствие ловили нужную волну!, - отметил Кораблев.

Коллектив нового радио дружный, в основном молодой. Есть опытные ди-джеи, а также совсем новые и свежие голоса, у которых еще все впереди.

У радиостанции есть к чему стремиться, свой уникальный стиль и желание нести положительные эмоции через радиоэфир. Рязанцев ждет много сюрпризов и уже сейчас можно слушать такие программы, как хит-парад «ТКР-20», выходящий по пятницам с 20 до 22 часов, а также воскресное приложение «ТКР – 20. Начало» с обзором музыкальных новинок недели.