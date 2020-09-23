Террорист, взорвавший автобус: Меня ловко использовали и подвели к тому, что я совершил

Автобус после взрыва. Фото: ВГТРК.

9 декабря 2007 года в 17 часов 30 минут рейсовый автобус «Пятигорск – Ставрополь» остановился в небольшом городке Невинномысске, что в 50 километрах от Ставрополя. В этот воскресный день старенький «Икарус» был забит до отказа. Во время стоянки большинство пассажиров покинули салон: кто-то вышел подышать свежим воздухом или покурить, кто-то направился на рынок рядом со станцией, где торгуют чебуреками. Из 31 человека в автобусе остались двое. Они и стали первыми жертвами взрыва, который прогремел ровно в 17:35.

Заднюю часть автобуса буквально оторвало взрывной волной, салон загорелся, а уже через десять минут от «Икаруса» остался только остов. Трупы так сильно обгорели, что опознать их было почти невозможно. К тому же сгорели все документы. Но к вечеру личности погибших удалось установить. Ими оказались девушки 17 и 22 лет. Еще одна 52-летняя женщина получила четыре ранения в голову и позже скончалась в больнице. Всего в результате теракта пострадали 20 человек, которые получили травмы различной степени тяжести.

«Нас подставили и оговорили»

Примерно через неделю после взрыва силовикам удалось задержать двоих исполнителей террористического акта. Оба мужчины оказались жителями Ингушетии. Как выяснилось уже на суде, один из задержанных был связующим звеном с организатором преступления, второй - непосредственным исполнителем. Исполнитель сел в автобус как пассажир и, по словам свидетелей, ехал в хвосте. Как позже установит следствие, незадолго до остановки в Невинномысске он подложил под сиденье пакет из-под сока, начиненный гексогеном и металлическими шариками, а сам покинул транспортное средство. Остатки взрывчатки обнаружили на его одежде и на купюрах, которыми он расплатился за проезд с водителем автобуса.

На суде, прошедшем через год после взрыва, мужчины своей вины не признали. Утверждали, что их подставили и оговорили. Но суд их вину счел доказанной полностью. В итоге 27-летний преступник был приговорен к 24 годам лишения свободы, а 28-летний исполнитель – к 23 годам заключения. Причем первые пять лет мужчины провели в тюрьме, а теперь коротают срок в колониях строгого режима.

Во время интервью мужчина попросил снимать его со спины.

Раскаяться никогда не поздно?

Один из осужденных, тот, что непосредственно оставил взрывное устройство в автобусе, отбывает наказание в Рязанской области. Корреспондент «Комсомолки» побывал в ИК-3 и встретился с этим человеком. Главный вопрос, интересовавший наше издание – каких целей планировали достичь преступники, убив и изувечив ни в чем не повинных людей?

– Как долго вы находитесь в заключении и сколько вам осталось еще сидеть?

– После того как я был осужден, меня направили отбывать наказание в город Владимир. Затем этапировали в Лефортово, где я провел три года, а после этого в 2014 году прибыл сюда, в Рязанскую область. Так что сидеть мне еще десять лет. Сейчас мне уже 40 лет, а когда я выйду, будет 50.

– Как вы пришли к тому, чтобы совершить это преступление? Был ли у вас какой-то личный мотив, для того чтобы взорвать людей?

– Я не могу вам этого объяснить. Мне было тогда 28 лет, и в голове моей был полный бардак. Плохим вещам найти оправдание практически невозможно, и, оглядываясь назад, я только теперь понимаю, что совершил. Если бы сегодня передо мной встала такая дилемма, зная о той боли, страданиях и горе, что я причинил, я бы никогда не пошел на подобный шаг. И не только сам, но и делал бы все возможное, чтобы и другие подобного никогда не делали.

– Вы считаете, что попали под чье-то влияние? Чувствуете ли себя обманутым?

– Да, если бы в моей жизни не появился мой коллега, который меня к этому подтолкнул, я бы вряд ли мог сам прийти к подобному шагу. Поэтому да, сейчас я понимаю, что меня очень ловко использовали, психологически обработали и подвели к тому, что я совершил.

Жизнь в условиях строгого режима

– Взрыв произошел, когда автобус прибыл на станцию, большинство пассажиров вышли на перрон, из-за этого жертв было намного меньше, чем могло быть. Вы благодарны этому стечению обстоятельств, что все произошло именно так?

– Я бы был благодарен судьбе, если бы вообще никто не погиб. Конечно, то, что пострадало не так много людей –это хорошо, но в этом, поверьте, нет никакой моей заслуги. Но если бы взрывное устройство сработало во время движения автобуса, тогда последствия были бы гораздо страшнее. Я не могу даже представить насколько.

– Как вы сейчас живете, что с вами происходит, чем заполняете свободное время, находясь здесь?

– Живу, как и все, в этой колонии. Делаю то, что должны делать осужденные. Люди в любом месте могут привыкнуть существовать, но то сожаление, которое я постоянно испытываю, никуда не уходит, оно всегда со мной, в моей голове. Это очень трудно объяснить словами, это все на уровне чувств происходит, где-то внутри. В плане досуга я стараюсь читать книги, в колонии есть очень хорошая библиотека, молюсь постоянно, каждый день занимаюсь физкультурой, участвую в различных внутренних мероприятиях и работаю дневальным в отряде.

– Что дает вам силы здесь находиться? У вас есть семья, дети, супруга? Ждет ли вас кто-то на воле?

– Да, у меня есть дочь-подросток, сейчас ей уже 13 лет. Я ее видел всего один раз за это время, на свидании в 2015 году. С женой мы разведены. Поддерживаю контакт с матерью и своими братьями. Они бывают на свиданиях, в колонии есть таксофон, которым можно пользоваться по заявке, поэтому контакт с родными у меня есть. Это, конечно, придает силы, позволяет здесь как-то держаться и верить в тот день, когда я буду свободен. Хотя и планов на будущее я пока не строю. Главная моя задача – спокойно и честно сидеть, по возможности беречь свое здоровье, для того чтобы успеть еще немного пожить.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Никого не слушайте, вас обманывают

– Какие люди вас здесь окружают? Легко ли вам находиться среди них?

– Как бы странно это ни звучало, но люди здесь адекватные, поэтому говорить о каком-то недопонимании не приходится. Я побывал во многих тюрьмах, СИЗО и колониях, по этапам пересек практически всю страну, поэтому знаю, о чем говорю. Поэтому здесь сидеть спокойно, соблюдай режим и никаких проблем не будет.

– Что вы скажете молодым ребятам, которые под чьим-то влиянием могут увлечься подобными террористическими идеями? Можете их отчего-то предостеречь?

– В их жизни могут неожиданно появиться люди, которые будут казаться очень благородными, честными и правильными. Они будут говорить вам правильные слова, объяснять, что все это делается ради общего блага, и многое другое. Так вот, не слушайте их, не ведитесь на все это, потому что их слова – это ложь, а вы для них просто пушечное мясо и не более того. У меня была интересная работа, семья и будущее. Но я всего этого лишился и лишь потому, что поверил им, поверил в то, что могу все изменить.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Вместо послесловия

Когда наша беседа с осужденным уже почти закончилась, он рассказал, что, скорее всего, не должен был остаться жив. Он вышел из автобуса абсолютно случайно, поддавшись внутреннему импульсу, возникшему при виде одного из пассажиров, который неожиданно покинул салон. Мужчина сказал, что обратил на него внимание с самого начала, он показался ему очень странным и, видимо, тот следил за ним.

Но все это, конечно, догадки. По крайней мере, никаких других фигурантов в этом деле официально нет. На суде же мужчина утверждал, что действительно был пассажиром рокового рейса, но ехал в Ставрополь по медицинским делам. Покинуть же автобус его заставил звонок начальника, который потребовал срочно возвращаться назад.

Кроме того, во время судебного процесса над террористами утверждалось, что за подрыв автобуса исполнителю посулили 100 тысяч рублей (по курсу 2007 года это чуть больше $4000), а главным условием теракта был вынос его за пределы республики Ингушетия.

«СПРАВКА КП»

Организатора этого и нескольких других терактов, а также покушения на экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова удалось задержать только летом 2010 года. В федеральном розыске Али Тазиев находился с 2004 года и за это время успел принести людям слишком много горя. В итоге его поймали и осудили, теперь до конца своих дней он пробудет в тюрьме.