А бывал ли «Железный Феликс» в Рязанской области?

Здание органов госбезопасности на Лубянке. В кабинете председателя КГБ СССР Ю.В.Андропова находится бюст основателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Вспомнили мы сегодня об этом потому, что 11 сентября – день рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877-1926), революционера, с которого призывал «делать жизнь» Владимир Маяковский, человека, всю свою жизнь сознательно боровшегося с властью, как он говорил, «золотого тельца», и ушедшего непобежденным.

Жизнь Феликса Дзержинского очень быстро превратилась в легенду, а сам он — в пример образцового бойца революции.

Вполне вероятно, в средние века Феликс стал бы проповедником бедности, вроде Савонаролы, или основателе ордена нищенствующих монахов, как святой Франциск Ассизский. Он говорил: «… Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня… люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь».

В 20 веке те же самые настроения толкнули его к революционерам. «Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают свое тело или душу, или и то и другое вместе, чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды…», - писал Дзержинский.

Главным в жизни для него стала революционная работа, и он не отказывался от нее ни при каких условиях.

В борьбе за счастье всех людей видит Дзержинский главный смысл своей жизни, поэтому фраза «спешите жить!» имеет для него такой смысл: спешить жить, чтобы успеть сделать как можно больше для освобождения человечества от гнета эксплуатации.

Дзержинский не только был главой органов, защищавших Советскую республику, но и участвовал в индустриальном строительстве молодой республики. Будучи главой ВЧК, он также возглавлял Народный комиссариат путей сообщений.

В 1924 году Дзержинский получает от партии новое назначение: он становится главой ВСНХ – Высшего совета народного хозяйства. Этот орган координировал советы народного хозяйства союзных республик, отвечал за развитие промышленности. После, в 1932 году, он был преобразован в Наркомат тяжелой промышленности. На этом посту Дзержинский активно занимался развитие металлургии, области очень важной для развития промышленности, организовал МеталлЧК, которое решало наиболее острые проблемы металлургии.

Кстати, руководитель органов государственной безопасности и весь аппарат ВЧК, помимо основной работы, боролись за жизни и судьбы бездомных детей! Нигде, ни в одной стране мира ничего подобного не происходило. Созданная Феликсом Эдмундовичем система детских дошкольных учреждений для лиц, лишенных родителей, функционирует и поныне. А практика закрепления за сотрудниками органов внутренних дел «трудных» детишек сохранялась вплоть до распада СССР.

Вокруг Феликса Дзержинского витает много мифов и домыслов. За 12 лет своей подпольной революционной деятельности Феликс Дзержинский шесть раз был арестован и заключен под стражу — и трижды бежал из-под нее. Легенды говорят, что Дзержинский стал первым арестантом, сумевшим совершить побег из Бутырской тюрьмы, но это только легенды.

На базе слухов возникла история о том, что на пересылке несколько дней Феликс Эдмундович провел в Ряжской пересыльной тюрьме, на месте которой сейчас функционирует СИЗО №2. Документально эта история никак не подтверждается, собственно, никаких специальных исследований в архивах никто не проводил.

Однако на территории СИЗО сохранился старый корпус пересыльной тюрьмы, в котором все еще находится камера, в которой, предположительно, Феликс Эдмундович провел некоторое время. Вид у камеры обветшалый, но тем не менее сохранена ее функциональность, и в случае необходимости, в ней могут содержаться заключенные: запоры на двери и решетка на крошечном окошке крепкие. Эта камера использовалась в качестве карцера до открытия в 2016 году нового блока в Ряжском следственном изоляторе.

Если будут все-таки найдены какие-либо дополнительные подтверждения пребывания в Ряжской пересыльной тюрьме Дзержинского, вполне логично было бы разместить на неиспользуемом сейчас здании мемориальной доски. На ней можно было бы написать, что когда-то здесь содержался «железный Феликс».