Выборы в Рязанскую облдуму: «Единая Россия» теряет мандаты, три новых партии проходят в парламент и 400 рублей за голос рязанца

Молодой человек, представившейся именем Сергеем, настаивал, что проводит опрос. Фото: Константин МОГИЛИН

14 сентября после обработки 100% протоколов региональная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов в Рязанскую областную Думу. Согласно этим данным, партия «Единая Россия» при явке 32,48% займет 29 депутатских кресел (11 по партийному списку и 18 по одномандатным округам), «Справедливая Россия» - 3 (1 по списку и 2 по округам), ЛДПР – 3, КПРФ – 2, «За правду!» - 1, «Новые Люди» - 1, «Партия пенсионеров» - 1.

Партия власти ухудшает позиции

Любопытно, что по партийным спискам «Единая Россия» получила меньше половины голосов избирателей (47,68%), однако за счет не прошедших в парламент «Коммунистов России», «Партии РОСТА» и «Партии прямой демократии» меньшинство превратилось в большинство – 1111 депутатских кресел из 20, которые можно было получить по спискам. По одномандатным округам у единоросов 11 из 18 кандидатов получили больше 50% голосов избирателей. У остальных результат варьируется - от 23,94% у Игоря Мурога и 43,01% у Михаила Агапкина. Подвинуть кандидатов от «Единой России» в одномандатных округах удалось лишь справедливоросам Сергею Пупкову (38,34%) и Игорю Трубицыну (69,89%).

При этом уже сейчас можно констатировать, что в Рязанской области «Умное голосование» Алексея Навального провалилось, и только один кандидат, поддержанный ФБК - Сергей Пупков из СР - смог победить на своем участке единороса. Таким образом, по предварительным данным, в седьмом созыве Рязанской областной Думы будет 29 депутатов от «Единой России» против 36 в шестом. А вот другие партии свой результат улучшили либо сохранили: «Справедливая Россия» - 3 депутатских кресла против 1 в 2015 году, ЛДПР – 3 против 1, КПРФ результат сохранили и получили 2 мандата. Также в новой Думе будут представлены политические силы до этого в нее не входившие: по одному мандату получили «Партия пенсионеров», «За правду» и «Новые Люди».

*Так по предварительным данным распределились места в областном парламенте.

Проголосовал – отметься у «красной шапочки»

Говоря о самом Едином дне голосования, растянувшемся в этом году на целых три дня, в первую очередь стоит отметить ситуацию, развернувшуюся в округе №16. Там на протяжении всех выборных дней у участков дежурили парни и девушки в красных бейсболках. Они собирали у выходящих с участка граждан визитки «сторонник Александра Ачалова», в которых от руки были вписаны данные проголосовавшего и указан порядковый номер. На вопросы о том, кого они представляют, красношапочники отвечали, что проводят экзитпол, но при этом так и не смогли назвать социологическую службу, для которой проводят опрос.

Анализируя поведение этих людей, можно с уверенностью утверждать, что проведение опроса являлось далеко не единственной целью их пребывания возле избирательных участков. Многие из проголосовавших, выходя с участка, сразу целенаправленно шли к ним. Одна из пенсионерок, отдавших такую визитку, призналась корреспонденту «Комсомолки»: за голос, отданный в поддержку Ачалова, ей обещали заплатить 400 рублей.

- Да ничего эти выборы уже давно не решают, а так я получу от них хоть какие-то деньги, - резюмировала женщина.

Другой избиратель рассказал, что карточку с изображением того же кандидата ему домой принесла одна из жительниц его дома и сообщила, что если сосед проголосует правильно, то тоже получит 400 рублей. Мужчина перезвонил ей в присутствии нашего корреспондента, сообщил, что проголосовал за Ачалова и поинтересовался, где он может получить свои деньги. Дама ответила, что принесет ему деньги прямо в квартиру, но к моменту написания статьи оплату так и не произвели.

Пожилая женщина подошла узнать где получить деньги за голос.

«Утверждаю, что эти видеозаписи являются постановочными»

Как только информация о «красных шапочках», подтвержденная многочисленными видео-свидетельствами, появилась в социальных сетях региональных СМИ, кандидат Александр Ачалов поспешил выступить с заявлением.

- Друзья, прошу не реагировать на грязные провокации, - написал он 12 сентября на своей странице в соцсетях. - Утверждаю, что эти видеозаписи являются постановочными и размещены с целью опорочить меня как кандидата в депутаты Рязанской областной Думы, перед избирателями представить с негативной стороны.

Но 13 сентября, когда корреспондент «Комсомолки» оказался на месте событий одного из роликов, то сразу узнал прогуливающегося там молодого человека с видео. Он занимался ровно тем же - собирал у людей карточки «сторонник Александра Ачалова».

При этом секретарь облизбиркома Сергей Скобелев, комментируя информацию, поступившую от кандидата от «Справедливой России» Игоря Ловягина о возможном подкупе избирателей изданию «Вид сбоку», отметил, что связь между Ачаловым и карточками не доказана:

- С моей точки зрения, хотите возложить на комиссию то, чем должны заниматься правоохранительные органы. Если он сможет доказать, что есть взаимосвязь между Ачаловым и этими квиточками – это одно, но пока таких доказательств он не предоставил.

Мы не знаем, кого именно представляли эти люди, какие цели они преследовали и сколько точно людей получили обещанные 400 рублей за свой голос, но исходя из этой ситуации, можно предположить, что на избирателей одномандатного округа №16 оказывалось давление, а оно могло повлиять на весь итог голосования.

Очередь из желающих отдать свои карточки.

В целом же голосование на выборах в депутатов Рязанской областной Думы прошло довольно спокойно. Из наиболее ярких можно выделить эпизод с дягилевскими цыганами, пришедшими на участок №939 с карточками «Агапкин и Путин». Прославились на весь регион и шацкие гуси, которые пришли полюбопытствовать к пункту выездного голосования. Фотографию пернатых опубликовали в группе «Рязанская область» в социальной сети «Вконтакте». Помимо самих гусей на снимке отчетливо видно, как неизвестная женщина, сидя на корточках, заполняет на скамье, судя по всему, избирательный бюллетень. А в этот момент две дамы, у одной из которых в руках находится урна для голосования, смотрят в документ. Также забавная ситуация произошла на участке №894, где депутат городской Думы Галина Трушина зачем-то решила пообщаться с членами избирательной комиссии. В итоге ее со скандалом выставил представитель КПРФ Алексей Захаров.

СКАЗАНО

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Рязанской городской Думе Александр Кривов, комментируя итоги выборов, затронул ситуацию в округе №16. Он рассказал, что «впервые столкнулся с такой откровенной наглостью»:

- От этой ситуации в шоке все - от сотрудников полиции до членов избирательной комиссии и наблюдателей. Не боятся никого, даже полицию. Вчера у молодого человека изъяли порядка 60-70 таких карточек. А теперь возьмем это и умножим на девять УИК. Сколько за день они получают себе такого купленного избирателя?

Руководитель избирательного объединения «Справедливая Россия» в регионе Сергей Пупков в целом остался доволен результатом партии, полученным на этих выборах:

- Мы улучшили свои позиции и получили на два мандата больше, чем на выборах 2015 года. Таким образом в Рязанской области «Справедливая Россия» добилась, пожалуй, самого высокого результата, уступив лишь Челябинской области. Помимо меня представлять интересы рязанцев от нашей партии будут Татьяна Чинкова и Игорь Трубицын.

Председатель регионального отделения партии «За правду!» Григорий Парсентьев сообщил, что считает выборы «достаточно корректными», однако не смог сходу сказать, кто именно от его партии займет место в областном парламенте:

- Кто именно станет депутатом от нашей партии в Рязанской областной Думе, мы сможем объявить примерно через неделю, после консультаций с Москвой.

Кандидат от партии «Новые люди» Анатолий Тверитнев поделился тем, что на этих выборах получил бесценный опыт ведения кампании:

- По своим ощущениям я никак не могу назвать эти выборы честными. Было много грязи. Думаю, что на них имели место множественные нарушения и потасовки. Сопоставляя же настроения людей с тем результатом, который мы получили, сомневаюсь в легитимности нового парламента. Судя по всему, единственное депутатское кресло, полученное нашей партией, займет Вадим Польевтов.

Координатор регионального отделения партии ЛДПР Дмитрий Панкин рассказал, что в целом доволен результатом, полученным либерал-демократами:

- Три мандата против одного. Естественно, я доволен таким результатом, конечно, хотелось большего, но это точно лучше, чем было в прошлый раз. Говоря о выборах в целом, оцениваю их организацию как удовлетворительную. Однако это не касается Рязанского района, где нами были зафиксированы многочисленные нарушения.

Депутат Рязанской областной думы от партии КПРФ Виктор Малюгин сообщил, что прошедшие выборы крайне негативно:

- Как можно оценивать эти выборы, учитывая то огромное число жалоб, которые мы получили? Только я написал пять таких жалоб, хотя их можно было составить гораздо больше. Мертвые души, подтасовки и угрозы. Было все! Доходило даже до незаконного проникновения полицейских в квартиру нашей сторонницы. Одно слово – беспредел. Называть это действие выборами у меня не поворачивается язык.

Предварительные результаты выборов по одномандатным округам:

№1 - Николай Игнатов «Единая Россия» (65,26%);

№2 - Петр Алабин «Единая Россия» (61,92%);

№3 - Владимир Сидоров «Единая Россия» (70,89%);

№4 - Михаил Хлопов «Единая Россия» (52,72%);

№5 - Сергей Гришков «Единая Россия» (56,13%);

№6 - Александр Глазунов «Единая Россия» (42,59%);

№7 - Аркадий Фомин «Единая Россия» (69,94%);

№8 - Владимир Рожков «Единая Россия» (66,14%);

№9 - Владимир Материкин «Единая Россия» (71,64%);

№10 - Станислав Подоль «Единая Россия» (68, 94%);

№11- Владислав Сафронов «Единая Россия» (54,34%);

№12 - Игорь Мурог «Единая Россия» (23,94%);

№13 - Татьяна Гусева «Единая Россия» (42,59%);

№14 - Александр Жукаев «Единая Россия» (39,56%);

№15 - Михаил Агапкин «Единая Россия» (43,01%);

№16 - Александр Ачалов «Единая Россия» (40,80%);

№17 - Андрей Глазунов «Единая Россия» (40,40%);

№18 - Игорь Трубицын «Справедливая Россия» (69,89%);

№19 - Александр Шевырев «Единая Россия» (53,89%);

№20 - Сергей Пупков «Справедливая Россия» (38,34%).

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