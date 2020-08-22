Почему фельдшеры-лаборанты покидают рязанскую БСМП

Персонал клинико-диагностической лаборатории БСМП работает в простой униформе, а не в спецуниформе.

Семь специалистов клинико-диагностической лаборатории с большим стажем работы с начала пандемии коронавируса уволились из рязанской больницы скорой медицинской помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ ВЕРНУЛОСЬ В РЯЗАНЬ

Анна Касимова, одна из сотрудниц клинико-диагностической лаборатории БСМП, отправила электронное обращение в Администрацию Президента России от себя лично и от имени семи своих уволившихся коллег самый настоящий призыв о помощи: «Положенные выплаты по работе с биоматериалом от пациентов, зараженных коронавирусом часть сотрудников получили в неполном объеме (только за часы, отработанные в «красной зоне»), а часть не получили совсем, работая с биоматериалом в «грязной» зоне лаборатории. Мы выполняем свои обязанности в полном объеме, рискуя своими жизнями и жизнями наших близких и родных».

В письме рязанские медики обратились к главе государства с просьбой принять меры и произвести выплаты в соответствии с законодательством РФ.

В итоге, обращение переадресовали из Москвы в Рязань. Региональному минздраву было рекомендовано рассмотреть обращение работников БСМП и принять какое-нибудь решение. А ведь именно в свое профильное ведомство персонал клинико-диагностической лаборатории сигнализировал с самого начала.

В лаборатории работают не только женщины, но и мужчины.

ЗАРАЖЕННЫЙ БИОМАТЕРИАЛ РИСКА НЕ НЕСЕТ?

Переписку по этому делу в редакцию рязанской «Комсомолки» передала Наталья Ракова, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории БСМП. Она рассказала о непростой ситуации, сложившейся сегодня в лечебном учреждении, недавно переехавшем в новое современное здание на улице Стройкова.

Наталья Сергеевна рассказала о том, что с апреля 2020 года их больница была перепрофилирована в центр для оказания помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией, и сегодня коллектив возмущен тем, как решается вопрос о стимулирующих выплатах.

Порядок осуществления выплат определен двумя постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 №415 и от 12.04.2020 №484. Согласно им, надбавки положены медикам, контактирующим с пациентами, имеющими подтвержденный диагноз COVID-19, и работающим с зараженным биоматериалом, в том числе, сотрудникам клинико-диагностических лабораторий.

– Наше отделение получило выплаты только по 415-му постановлению, и то после жалоб на сайте Госуслуг, – рассказывает Наталья Сергеевна, – а по 484-му постановлению лаборатория вовсе не попала в перечень должностей, получающих эти выплаты. Наш вопрос четвертый месяц остается нерешенным.

Надо отметить, что все фельдшеры-лаборанты, работающие в клинико-диагностической лаборатории БСМП, имеют дипломы о среднем медицинском образовании и делают анализы зараженного коронавирусом биоматериала. Никто не может понять, почему эти сотрудники не попали в списки тех, кто работает в «ковидном» центре.

ДОЛГИ ВЫПЛАТИЛИ, НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

В ответ на запрос рязанской «Комсомолки» министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий сообщил, что «работникам клинико-диагностической лаборатории БСМП полагающиеся выплаты осуществлены за апрель, май, июнь месяцы текущего года». Как нам стало известно, после редакционного обращения, в минувшую пятницу, 14 августа, с большим опозданием сотрудники отделения все-таки получили выплаты стимулирующего характера за июнь и за июль месяцы 2020-го по 415-му правительственному постановлению.

К сожалению, выплаты фельдшерам-лаборантам не произведены по 484-му постановлению, по которому средства выделяются из федерального бюджета. И пока неизвестно, смогут ли медработники эти деньги получить.

Фельдшеры-лаборанты кдл БСМП имеют дело с биоматериалами, зараженными смертельно опасным вирусом COVID -19.

КСТАТИ

По сообщению регионального минздрава, в рязанской БСМП проводилась проверка Следственным Управлением Следственного комитета РФ по Рязанской области. Со следователями СУ СК РФ работали и представители прокуратуры. Следователи установили размеры существующих задолженностей, а также все обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дело не только в деньгах

Не только оплата, но и условия труда влияют на настрой медиков. Сотрудники клинико-диагностической лаборатории БСМП вынуждены работать с зараженным биоматериалом в самой простой экипировке.

– К нам приходят врачи и медсестры во всей амуниции, а мы их встречаем в обычных шапочках и халатах, – сообщила фельдшер-лаборант Ольга Устинова. – У них противовирусные комбинезоны, респираторы, а мы – в простеньких костюмчиках. Мы все за порядок, чтобы было все, как положено. Перчаток одну пару нам на сутки выдают.

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