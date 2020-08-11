Что делать, если судебный пристав не желает работать?

В приемные часы у входа в отдел собрались десятки людей. Фото: Константин МОГИЛИН

В редакцию рязанского выпуска «Комсомолки» регулярно обращаются читатели, столкнувшиеся с неудовлетворительной, по их мнению, работой регионального управления Федеральной службой судебных приставов, а также его структурных подразделений. В своих обращениях люди, прежде всего, жалуются на бездействие, безразличие, а порой и на вопиющее игнорирование законов со стороны представителей службы, которая должна защищать их интересы. Ведь судебные приставы – это как раз та организация, от работы которой во многом зависит осуществление правосудия. На практике же часто получается, что, даже выиграв дело в суде, люди годами не могут добиться исполнения его решения. А главным препятствием на пути к справедливости становятся как раз судебные приставы.

БЕЗМАСОЧНЫЙ РЕЖИМ И ТОЛПА НА ВХОДЕ

Мы решили проверить на личном опыте, насколько претензии людей обоснованы. Для этого корреспондент «КП» отправился в отдел УФССП по Рязани и Рязанскому муниципальному району, где вместе с молодым человеком по имени Георгий попытался попасть на прием в качестве его представителя. Парень, который трудится на одном из рязанских заводов, рассказал нам, что неожиданно для себя узнал о долге в десять тысяч рублей, который числится за ним с апреля 2018 года.

Георгий сразу поспешил в рязанский отдел УФССП для того, чтобы получить на руки копии документов о возбужденном в отношении него исполнительном производстве. Но, оказавшись на приеме у пристава-исполнителя Арины Лопыревой, наш герой так и не смог получить от должностного лица никаких официальных документов о своей задолженности. Столкнувшись с этой ситуацией, молодой человек обратился в наше издание с просьбой о помощи.

Мы помогли парню записаться на прием, и в назначенный час наш сотрудник стоял вместе с ним у дверей отдела федеральной службы на проезде Яблочкова. Уже за десять минут до начала приема у входа в здание собрались десятки людей. Из-за сложной эпидемической ситуации отделы УФССП работают по предварительной записи. Сделано это для того, чтобы обезопасить людей, снизив риск заражения COVID-19. Однако все сотрудники отдела, которых нам удалось увидеть в этот день, сами игнорировали противоэпидемические меры и не использовали средства индивидуальной защиты.

ПРИЕМ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - ВОН!

Когда же прием должен уже был, наконец, начаться, из-за массивной железной двери выглянул человек в форме и сообщил, что прием откладывается из-за каких-то их внутренних дел. Когда спросили: по какой конкретно причине начало приема задерживается, – мужчина просто закрыл дверь. И только после того, как люди начали возмущаться и скандалить, прием все-таки начался. Выглядело это так: сотрудник УФССП ненадолго выходил к гражданам, собравшимся плотной группой у входа, и, сверяясь со списком, пропускал некоторых людей. Когда же очередь дошла до нашего героя, неожиданно выяснилось, что для того, чтобы в здание вместе с ним прошел его представитель, необходимо спрашивать разрешение у пристава-исполнителя. Когда же Георгий в одиночку оказался в здании УФССП, выяснилось что пристава, к которому он записался на прием, просто нет на месте. Оказалось, что Арину Лопыреву неожиданно вызвали в суд, поэтому Георгия просто выпроводили на улицу, так и не выдав ему никаких документов.

Дальше же началось самое интересное. Уразумев, что обычным путем в этой организации добиться ничего не удастся, наш журналист раскрыл свое инкогнито и показал сотруднику на входе служебное удостоверение. В качестве представителя СМИ он посчитал необходимым задать ряд вопросов руководителю отдела УФССП или лицу, его заменяющему. Дело в том, что действующая редакция закона о СМИ предоставляет возможность обращаться в госорганы не только в письменной, но и в устной форме и, как нам кажется, сама ситуация это подразумевала. Но все тот же сотрудник, стоящий на входе, и на это законное требование нашего корреспондента ответил отказом, сославшись на какие-то внутренние инструкции. На замечание о том, что данные действия, являются ничем иным, как воспрепятствованием законной деятельности представителя СМИ, мужчина просто ответил, что так не считает.

На этом кадре видно, что сотрудники отдела работают без средств защиты. Фото: Константин МОГИЛИН

Для того чтобы зафиксировать факт, что корреспондента «КП» не пускают в отдел, он был вынужден вызвать полицию, а также отправить сообщение заместителю начальника УФССП по Рязанской области Дмитрию Аникину о нарушениях со стороны его подчиненных.

И только после личного вмешательства Дмитрия Александровича, незамедлительно прибывшего на место событий, Георгий смог получить на руки копию исполнительного листа.

От редакции

Когда разбирали данную ситуацию с руководством УФССП по Рязанской области нас долго пытались убедить в том, что представлять интересы гражданина при взаимодействии с судебными приставами может исключительно лицо с юридическим образованием. Однако из ответа, поступившего в редакцию от аппарата ФССП России следует абсолютно обратное: «Наличие юридического образования для представления интересов сторон исполнительного производства в ФССП России не обязательно».

ВМЕСТО СНЯТИЯ АРЕСТОВ ДОБАВИЛИ ЕЩЕ ОДИН

Другой случай бездействия со стороны сотрудников все того же отдела УФССП произошел с предпринимателем Дмитрием. Мужчина в ноябре 2019 года приобрел на торгах проданное за долги нежилое помещение в Васильевском переулке. Но, как оказалось, на законно приобретенной недвижимости остались аресты, из-за которых Дмитрий не может оформить квадратные метры в свою собственность.

– Со стороны организатора торгов все документы были подготовлены и переданы мне 27 ноября. После чего на следующий день я пришел в отдел УФССП по городу Рязани и Рязанскому району, где судебный пристав-исполнитель Алексей Костикин сообщил мне, что моим вопросом занимается Оксана Костяева, – поделился с «КП» молодой человек.

С тех пор прошло восемь месяцев. По словам Дмитрия, он был на приеме у Костяевой пять раз и дважды приходил, пока она находилась на больничном:

– Все оказалось безрезультатно, а сама Костяева проявила верх безразличия к моей проблеме. В итоге аресты с помещения не сняты, и даже более того – к уже наложенным добавился еще один.

От редакции

Как пояснил «КП» юрист Омар Сулейманов, для того чтобы исключить коррупционную составляющую, у приставов есть право накладывать арест на недвижимость, но нет права его снимать. Однако данная норма не распространяется на наш случай, так как помещение было продано за долги. Таким образом, приставы должны были снять аресты в данной ситуации.

Некоторым даже не дали написать заявление внутри здания. Фото: Константин МОГИЛИН

СУД ПРИЗНАЛ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИСТАВА

Третья история, о которой нам хотелось бы рассказать, разрешилась только в суде. Наш читатель Владимир 2 сентября 2019 года обратился в отдел УФССП по Рязани и Рязанскому району с требованием наложить арест на автомобиль задолжавшей ему 334 тысячи рублей дамы. И хоть официально машина была оформлена на ее супруга, по закону она считается их совместным имуществом. Однако пристав-исполнитель Людмила Штопорова накладывать арест отказалась, так и не рассмотрев заявление от нашего читателя. Тогда Владимир обратился в Железнодорожный районный суд Рязани с исковым заявлением на бездействие должностного лица. Однако суд первой инстанции заявителя не поддержал, посчитав действия пристава вполне законными, придя к выводу, что в рамках исполнительного производства должница может отвечать только личным имуществом. Но не удовлетворенный таким решением мужчина подал апелляцию в Рязанский областной суд. На заседании, прошедшем 11 марта, судебная коллегия признала решение суда первой инстанции незаконным, удовлетворив требования истца в полном объеме. Также судебная коллегия определила признать незаконным бездействие пристава-исполнителя Людмилы Штопоровой, возложив на нее обязанность, рассмотреть в десятидневный срок обращение Владимира.

Но даже после того, как решение суда вступило в законную силу, арест на автомобиль должника так и не был наложен. И только после многочисленных жалоб на пристава Штопорову в июне 2020 года транспортное средство арестовали.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Эти три истории, а их на самом деле в арсенале редакции значительно больше, показывают нам уровень разгильдяйства и непрофессионализма, установившиеся в одном из подразделений УФССП по Рязанской области. Что служит тому причиной, мы не знаем. Возможно, все дело в некомпетентности руководства, а может, в чрезмерной нагрузке на сотрудников ФССП. В любом случае, задача журналистов – находить и указывать на проблемы, касающиеся широкого круга лиц и имеющих общественную важность. А право на справедливость, по нашему мнению, является фундаментальным для нормального функционирования любой страны. Но, к сожалению, в Рязани оно по-прежнему нарушается. Просим аппарат ФССП, региональное управление службы и все контролирующие органы обратить внимание на факты, изложенные в этом материале, и дать им правовую оценку.

СКАЗАНО

В ответе на официальный запрос «Комсомольской правды» руководитель регионального управления ФССП РФ, главный судебный пристав Рязанской области Ольга Божимова сообщила, что для повышения эффективности работы и улучшения взаимодействия с гражданами среди сотрудников проводятся специальные занятия:

– Профильным отделом аппарата управления проводятся проверки ответов на обращения на предмет полноты рассмотрения поставленных вопросов, объективности, законности и обоснованности принятых по ним решений, а также своевременности их исполнения. Кроме того, проверяются карточки личного приема граждан и ответы на них. Помимо этого, сотрудниками аппарата управления посредством телефонной связи проводится выборочный обзвон структурных подразделенийУФССП по Рязанской области.

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