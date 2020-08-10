У солотчинского моста появится брат-дублер?

Сколько будут строить путепровод через Оку, пока неизвестно.

Количество автотранспорта на дорогах с каждым годом растет. Как легкового, так и грузового. Дорожная сеть, хоть и не такими темпами, как хотелось, модернизируется. В то же время есть проблема так называемых бутылочных горлышек, то есть мест, где концентрированно скапливается транспортный поток. И потенциально такими «горлышками» являются мосты через крупные реки.

ПЫТАЕМСЯ СРАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ?

Сейчас тяжело представить, но еще полвека назад в Рязанской области не было ни одного стационарного моста через Оку. Все перевозки с берега на берег осуществлялись с помощью понтонных мостов (в Рязани и Касимове) и паромных переправ (в Сельцах, Спасске, Шилове, Сосновке). Понятно, что такое положение вещей сильно тормозило экономику «развитого социализма». И в 1972 году был пущен первый мост в Рязани, что позволило связать наш город автомобильным сообщением с северными областями страны. Мост уже тогда был запланирован с «запасом» - по две полосы движения в каждую сторону. Но уже скоро оказалось, что этого было мало. Лесные пожары начала 80-х отрезали Клепиковский и Касимовский районы от областного центра. Нужен был еще один путепровод, в другом месте.

В 1985 году у солотчинского моста появился брат-близнец, на этот раз в Касимове. Понтонные переправы перекочевали из Рязани и Касимова в Троицу и Фатьяновку, улучшив транспортную доступность Спасска на 10 месяцев в году (кроме сезона разлива и становления льда).

Сегодня отчетливо видно, что даже этих транспортных перемычек недостаточно. В районе солотчинского моста в пятницу и в воскресенье стали периодически возникать автомобильные пробки. А когда два года назад там устроили ремонт на несколько месяцев, выезд из Рязани в Мещеру мог занимать час и более. Понятно, что самый первый мост совсем скоро будет работать на грани своих возможностей.

НА СПАССК – ЧЕРЕЗ ЛЬГОВО

Решить проблему теперь должен еще один путепровод через Оку. Предполагается, что начинаться он будет в районе села Льгово на правом берегу, а заканчиваться в районе деревень Дубровичи и Алеканово. При этом он будет соединен прямой дорогой с федеральной трассой М5.

Направление нового путепровода через Оку будут корректировать старичные озера и коттеджная застройка.

— Это крупный проект, реализовать который Рязанской области самостоятельно, конечно, не под силу. Ориентировочная стоимость строительства составляет примерно 12 млрд рублей, — приводит слова губернатора Николая Любимова пресс-служба регионального правительства. — Мы очень благодарны федеральному центру за понимание и поддержку Рязанского региона в этом вопросе. Выделение средств на строительство моста было поддержано Советом Федерации РФ. 2,7 миллиарда рублей уже запланированы в федеральном бюджете на 2021-2022 годы. Если мы сможем начать готовить документацию в кратчайшие сроки, то приступить к строительству моста можно будет уже в 2021 году.

Возведение нового путепровода поможет увести транзитный транспорт из городской черты Рязани, а значит, - улучшить экологическую обстановку. А значит, жители Дашково-Песочни избавятся от выхлопа многотонных фур, проезжающих через этот микрорайон сейчас. Повысится и инвестиционная привлекательность левобережья Оки.

ПОМЕЧТАЕМ, ИЛИ ЧТО НУЖНО ЕЩЕ

Однако один только мост проблему не решит. Тут надо смотреть в комплексе, иначе мы получим еще одно, а может и не одно, бутылочное горлышко, только - уже в другом месте.

Во-первых, необходимы развязки, пусть даже одноуровневые, кольцевые, причем с обеих сторон моста.

Во-вторых, необходимо расширить дорогу по левому берегу - от съезда с моста до Шумаши, иначе там будет сплошная пробка. Благо место для расширения дороги в деревнях есть.

В-третьих, в идеале, нужно сделать прямой выход с нового путепровода на клепиковскую трассу через Варские, что позволит сократить путь для транзитного транспорта.

В-четвертых, выход с моста посредством прямой дороги на трассу М5 необходим, но это и так планируется. Сколько будут строить путепровод через Оку? Вот тут вопрос спорный. Ведь мосты в Рязани и Касимове строили по четыре года каждый. Конечно, технологии с тех пор шагнули вперед, но физические свойства стройматериалов остались прежними. Так что, скорее всего, будет как в пословице - обещанного будем ждать года три…

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