МХК "Рязань-ВДВ" победил "Локо-Юниор" и возглавил турнирную таблицу НМХЛ

Голкипер "десантников" Данил Шалойко стал героем матча. Фото: Павел АВЕРИН

МХК "Рязань-ВДВ" победил "Локо-Юниор" 14 декабря на домашнем льду в серии буллитов. Прямой конкурент, пензенский "Дизелист", проиграл на выезде. И это позволило подопечным Храмцова-Барсукова возглавить табель о рангах НМХЛ.

На пятой минуте счет открыли ярославцы - Александр Волков распечатал ворота Данила Шалойко. Через восемь минут Максим Коростелев закрепил успех товарищей по команде - 0:2. Характерно, что за несколько секунд до этого шайба попала в маску рязанскому вратарю - судьи не заметили, а Шалойко не подал им знак.

Уже под занавес второй двадцатиминутки Ростислав Халиуллин подарил надежду рязанским болельщикам, сократив отставание. Счет 1:2 продержался практически до конца игрового времени.

Ростислав Халиуллин заложил своим голом основу победы. Фото: Павел АВЕРИН

- Надо приспособиться к сильному сопернику, который играет комбинационно, - подчеркнул форвард "десантников" Данила Волонцевич. - Должен каждый знать свое место, а не метаться по зоне. Не реализуем моменты.

Даже в таком положении "десантники" атаковали. Фото: Павел АВЕРИН

И лишь за 24 секунды до сирены Никита Дорофеев дал шанс на победу "Рязани-ВДВ" в овертайме. Которым "десантники", даже играя в большинстве, не воспользовались. На авансцену вышли голкиперы. Шалойко в длинной серии буллитов практически не спасовал перед хорошо обученными нападающими "Локо", пропустив лишь дважды.

Болельщики ярославцев под конец встречи приуныли. Фото: Павел АВЕРИН

- Главное не сколько отразил, а сколько пропустил, - голкипер рязанской команды был самокритичен. - Если бы в игре две не пропустил, выиграли бы раньше.

А Данил Глухих переиграл Сергея Мурашова, поставив жирную точку в этом нелегком для обеих команд противостоянии.

Данил Глухих ставит победную точку. Фото: Павел АВЕРИН

- Семнадцать побед, идём дальше, - подытожил главный тренер "десантников" Алексей Храмцов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Главный тренер ХК "Рязань" Сергей Решетников: В этом матче молодежь зажгла!

Подробности противостояния "Рязани" и "Ростова" в интервью игроков и тренеров (подробнее)