Растительное масло на полке рязанских магазинов: благо или вред для здоровья

На вкус и цвет. Сырье одно, и выжато при нас, но цвет масла абсолютно разный. Фото: Павел АВЕРИН

Подсолнечное масло популярно благодаря своей доступной цене и полезным свойствам. Но всегда ли полезно то, что представлено на полках рязанских супермаркетов рядами пластиковых бутылок с яркими этикетками? «Комсомолка» взялась проверить и помочь своим читателям определиться с выбором. Еще одна причина появления этой статьи - цены на подсолнечное масло вместе с сахарным песком резко взлетели в ноябре. Правительство страны предпринимает меры, чтобы их заморозить сроком на три месяца, но вопрос остается: цена подскочила, а как обстоит дело с качеством?

«МАСЛО ИЗ ЧЕРНОГО ТМИНА – ПАНАЦЕЯ»

Рязанец Юрий Синицын прекрасно, в отличие от многих, усвоил прописную истину – «мы есть то, что мы едим». Что чаще всего мы используем в повседневном рационе? Растительное масло. Юрий поднапрягся и купил за сто тысяч рублей пресс, для того чтобы делать этот продукт в домашних условиях:

- Понимаю, если смолоду не заботиться о своем здоровье, к старости будешь только на таблетки работать. Покупал пресс (а их у Юрия уже три – Ред.) для семьи, ни о каком бизнес-проекте не помышлял. Но ведь надо как-то и затраты на сырье - а оно недешевое - компенсировать.

При изготовлении растительного масла умелец использует семена подсолнечника, тыквы, льна и кунжута. В ход идут и кедровые орешки. Самым дорогим сырьем являются семена черного тмина – закупочная цена за килограмм 650 рублей; из 2 кг получается 200 граммов масла. Но затраты окупаются с лихвой:

- Черный тмин помогает не только бороться с заболеваниями, но и повышает жизненную силу, преодолевает усталость и переутомление. Масло из черного тмина – настоящая панацея.

Оказывается, еще в древневосточной медицине наибольшую популярность тминное масло получило благодаря упоминаниям о нем в Коране (пророк Мухаммед назвал его «средством от всех недомоганий, кроме смерти») и прославлению этого продукта в трудах Авиценной.

Масло черного тмина - настоящая панацея. Фото: Павел АВЕРИН

Юрий Синицын в беседе подтвердил тенденцию удорожания подсолнечного масла:

- Резко поднялась цена на семена подсолнечника, практически сравнялась с льняными – хотя это разные группы масел, и стоит сейчас 100 рублей за килограмм.

Мы выяснили, что у каждого вида масла свои особенности. Поэтому мы попросили Юру выдавить льняное: из цельных и перемолотых семян. Одно было темно-коричневое, другое – солнечного цвета. В процессе изготовления этого по-настоящему экологически чистого продукта у Синицына даже металл пресса не соприкасается с сырьем. А оно завернуто в специальную, неотбеленную, х\б ткань, которую нашему собеседнику присылают из Иванова. Из 1 килограмма семян он наполнил маслом 250-граммовую бутылочку. Стало быть, только себестоимость 1 литра подсолнечного или льняного масла равна 400 рублям. Такая я же получается и у подсолнечного. Но ведь в цену еще нужно заложить интересы всех участников рынка. Так что пришел черед задуматься: что же мы покупаем в магазинах?

Еще один момент. Явно разбирающийся в тонкостях своего хобби молодой мужчина (а это не основной его заработок) рассказал нам такую вещь, которая привела, честно говоря, в замешательство:

- Льняное масло надо хранить только в холодильнике, обязательно без доступа потока света и солнечных лучей, а употреблять его надо натощак по чайной ложечке в течение трех недель. Остатки вылить в канализацию – все, оно испортилось.

Так что же тогда стоит рядами на обычных, а не холодильных, полках супермаркетов с этикеткой «Льняное масло»?

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО: ПОЛЬЗА И ВРЕД

Польза неочищенного (нерафинированного) растительного масла для организма человека складывается из воздействия целого ряда веществ, составляющих основу его состава. Прежде всего, это полиненасыщенные омега-6 и омега-3 кислоты. Благодаря им в человеческом организме устанавливается здоровый микроклимат, укрепляются клеточные мембраны, стабилизируются обменные процессы. Юрий Синицын дал попробовать изготовленное на наших глазах льняное масло: по вкусу это был самый настоящий рыбий жир.

Врачи утверждают, что сочетание витаминов и жирных кислот позволяют растительным маслам регулировать жировой обмен, ускорять метаболизм – вследствие этого снижается «вредный» холестерин и лишний вес, улучшается регенерация мышечной и костной тканей. Масло как лекарство улучшает работу сердечно-сосудистой системы и мозга (предупреждает дегенеративные изменения, потерю памяти), укрепляет стенки сосудов. Юрий Синицын рассказал, а эксперты в РязГМУ подтвердили, что у тех, кто принимает натощак растительное масло (подсолнечное, льняное) улучшается работа эндокринной и мочеполовой системы. Но, как и у каждого лекарства, для него есть определенная норма приема и индивидуальная непереносимость.

Еще один аспект: можно или нет жарить на нерафинированном масле. Часть людей с подачи докторов считает, что при таком способе жарки образуются канцерогены. Жареная пища – это уже вред, а тут еще и вещества, способствующие онкологии. Противники этого приводят в пример средиземноморскую кухню, где жарят на оливковом масле, акцентируя внимание на понятии «точка дымления». Так, арахисовое масло хорошо выдерживает температуру до 190°С; оливковое и льняное начинают дымиться при нагреве до 170–180 °С; горчичное масло начинает дымить при 160 °С; подсолнечное — самое нежное, его «точка дымления» находится около 107 °С.

Поэтому более подробно этот вопрос мы рассмотрим в наших публикациях уже в следующем году в ходе журналистского расследования, когда попытаемся ответить на вопрос: «Из чего же состоит растительное масло с полок супермаркетов?»

«ОДНОКРАТНОЕ ПРЕССОВАНИЕ СЕЙЧАС НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ»

Независимый эксперт-товаровед, кандидат технических наук, доцент Елена Аксенова так прокомментировала этот скользкий, как в булгаковском произведении, вопрос:

- Дело в том, что в настоящее время однократное прессование не используется из-за низкого выхода масла. При двукратном прессовании сначала проводят предварительное – форпрессование, а затем окончательное – экспеллирование. Мезгу семян на специальных форпрессах механически отжимают и получают форпрессовое масло и форпрессовый жмых. Форпрессовый жмых содержит еще достаточно масла — 15-20%, поэтому его направляют или на экспеллирование (окончательный отжим) или на экстракцию (масло извлекают растворителями).

Экспеллирование, рассказала Аксенова, проводится при более высоких температурах и более высоком давлении на сырье, поэтому в жмыхе остается не более 4-7% жира. Экстракция — извлечение масел с помощью растворителей, является более эффективным способом по сравнению с прессованием. Оно позволяет полнее извлечь масло, а в шроте (обезжиренном твердом остатке) остается не более 1% жира. Экстрагирование проводят с помощью специального экстракционного бензина марки А: растворитель проникает через стенки внутрь клеток и растворяет жир. Что получается на выходе – делайте выводы сами.

- К тому же, исходя из ГОСТа (смотрите подверстку - Ред.), предусматривающего разделение подсолнечного масла на 8 групп по ЖКС, можно подчеркнуть тот факт, что недобросовестный производитель одно масло – подешевле, может выдать за другое – то, что подороже, - на такой нюанс обратила внимание Елена Сергеевна.

КОНКРЕТНО

ГОСТ 30623-2018 предусматривает следующее разделение растительных масел на группы в зависимости от особенностей жирно-кислотного состава:

1— лауриновая группа, масла, содержащие более 2% низкомолекулярных жирных кислот С6 — С12 — кокосовое и пальмоядровое;

2 — масла, содержащие более 2% высокомолекулярных жирных кислот С20 — С32, с содержанием эруковой кислоты более 5% — рапсовое, горчичное, сурепное;

3 — линоленовая группа — масла, содержащие от 2 до 20% линоленовой кислоты: с содержанием эруковой кислоты не более 5% — рапсовое, горчичное, сурепное; а также соевое, пшеничное;

4 — масла, содержащие более 17% пальмитиновой кислоты: хлопковое, пальмовое, какао-масло ;

5 — масла с максимальной долей олеиновой кислоты: подсолнечное высокоолеиновое, рисовое, оливковое, арахисовое, кориандровое, персиковое, сливовое, абрикосовое, миндальное;

6 — масла с близкими массовыми долями олеиновой и линолевой кислот: кунжутное, вишневое;

7 — масла с наибольшей массовой долей линолевой кислоты: кукурузное, подсолнечное, виноградное, сафлоровое, арбузное, томатное, тыквенное, кедровое;

8 — масла, содержащие более 20% линолевой кислоты: льняное, рыжиковое.