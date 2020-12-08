Как придать своему автомобилю динамичность болида «Формулы-­1»

Гонщик «Формулы -1» Фернандо Алонсо сравнивает показатели работы двигателя на разных типах топлива Shell.

Проезжая по Рязани, трудно не заметить крупные автозаправочные комплексы желтого цвета с красной окантовкой. Чистые, современные, с европейским уровнем сервиса. Причем некоторые автомобилисты заезжают сюда специально.

Речь идет о заправках фирмы Shell, которые появились в Рязани в середине уходящего десятилетия.

ОТ МАГАЗИНА СУВЕНИРОВ ДО ТОПЛИВНОГО БРЕНДА МИРОВОГО УРОВНЯ

Все началось еще в 19 веке в викторианской Англии. Некая компания специализировалась на торговле антиквариатом, редкими сувенирами и морскими ракушками. А когда пришла пора расширять бизнес, владельцы занялись доставкой товаров на Дальний Восток, в том числе и нефтепродуктов (в первую очередь самого востребованного на тот момент жидкого топлива – керосина). Так компания впервые появилась в России.

ТОПЛИВО, ОЧИЩАЮЩЕЕ ДВИГАТЕЛЬ

Главная фишка компании Shell - это топливо V-Power. Согласно статистике компании, 40% заправок происходит именно этим фирменным бензином.

Впервые Shell V-Power появился в Гонконге в 1998 году. Сегодня, спустя более 20 лет, фирменное топливо под брендом Shell V-Power доступно более чем в 60 странах и его популярность продолжает расти.

В 2020 году в России запустили обновленную формулу топлива Shell V-Power с технологией Dynaflex. Пять лет над ней трудились более 120 технических специалистов Shell. Новая формула топлива была протестирована на более чем 250 автомобилях по всему миру, прошедших 3 миллиона километров в ходе полевых испытаний. Требовалась абсолютная уверенность в том, что все решения сработают не только в лаборатории, но и на практике.

В чем же отличие фирменного бензина Shell и почему автомобиль, в баке которого он плещется, способен показать отличные результаты? Shell V-Power – топливо многофункциональное, и в этом его отличие не только от продукции других брендов, но и от «базовых» бензинов компании. В нем на 40% больше чистящих молекул, что помогает не только избежать нагара внутри двигателя, но и очистить его, удалив до 80% уже имеющихся отложений на различных его частях, а также снабдить бензин защитными свойствами. Тем самым увеличивается мощность автомобиля и ресурс его работы. Специфические присадки - главное достояние бензина Shell V-Power. Они как соусы, которые используются при приготовлении пищи и способствуют лучшему ее усвоению.

На заправках «Shell» сервис европейского уровня.

МАШИНА МОЩНЕЕ И ЭКОНОМИЧНЕЕ

Также топливо содержит специальные модификаторы трения последнего поколения, позволяющие повысить производительность и эффективность работы двигателя. Вообще, смазку большинства деталей двигателя обеспечивает моторное масло, но в камеру сгорания оно попадать не должно. Вот тут-то и вступают в работу специальные компоненты топлива Shell V-Power, которые в момент впрыска в камеру сгорания смазывают стенки цилиндров. Если говорить конкретно, то есть смысл привести несколько цифр из отчета по сравнительным моторно-стендовым испытаниям топлива Shell V-Power Racing (полученного на основе базового бензина с добавлением 0,24% многофункциональной присадки) перед его выводом на российский рынок с базовым бензином Супер Евро-98. Оба топлива испытывались на инжекторном двигателе ВАЗ-2111, адаптированном для работы на бензине с октановым числом 98 (степень сжатия была увеличена до 10,8, были изменены программы управления по углу опережения зажигания и матрице подачи топлива).

В результате длительных испытаний на двигателе, работавшем на топливе Shell V-Power Racing, было получено увеличение мощности до 3% и снижение расхода топлива до 5%.

Были также отмечены высокие очищающие свойства бензина Shell V-Power Racing. Чтобы выявить этот факт, головка блока двигателя разбиралась, свечи и клапаны проходили очистку, затем искусственно загрязнялись и взвешивались; последующие взвешивания происходили в процессе тестов. Замеры показали снижение массы двигателя, а соответственно, и количества отложений в нем. Благодаря топливу сердце автомобиля как бы самоочищалось от шлаков. Людям бы такие лекарства!

НАРАВНЕ С ГОНОЧНЫМ ТОПЛИВОМ

Фирменное топливо Shell V-Power есть не только в бензиновом, но и в дизельном варианте. Оно разработано специально для защиты современных дизельных двигателей от образования отложений, его использование способствует эффективному удалению налета с топливных форсунок и впускных клапанов. Благодаря очищению деталей топливной системы ничто не затрудняет эффективный впрыск топлива, и двигатель может работать на полную мощность.

Если говорить о топливе высокого качества, то понятно, что производство такого бензина, как Shell V-Power, значительно дороже, чем, скажем, очистка нефти до определенного уровня. Поэтому и цена на него немного выше.

О чем говорить, если бензин Shell V-Power используется болидами «Формулы-1» команды Ferrari?! Специалисты Shell провели эксперимент совместно с командой Ferrari – болид, пилотируемый знаменитым гонщиком Фернандо Алонсо, дважды преодолел одну и ту же дистанцию: в первый раз - заправленный гоночным топливом Shell V-Power, во второй раз - стандартным Shell V-Power. Результат удивил даже самого маститого испанского пилота. На втором топливе он проехал трассу медленнее всего на секунду. При этом на финишной прямой стандартный бензин показал даже лучший результат, чем специальный гоночный. Секрет прост: топливо Shell V-Power, продаваемое на АЗС Shell, содержит 99% тех же компонентов, что и его гоночная модификация, используемая Ferrari в чемпионатах «Формулы-1».

Стоит попробовать!