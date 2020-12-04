Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Первая градозащитная мастерская откроется в Рязани

Глеб Прилепин и Анфиса Охлобыстина поделились с читателями «Комсомолки» своими планами по спасению старинных домов
Авторы (2):
Глеб ПРИЛЕПИНГлеб ПРИЛЕПИН
Анфиса ОХЛОБЫСТИНААнфиса ОХЛОБЫСТИНА
КомментироватьОставить комментарий
До открытия мастерской осталось совсем немного. Поэтому Анфиса Охлобыстина уже докрашивает последнюю оконную раму.

До открытия мастерской осталось совсем немного. Поэтому Анфиса Охлобыстина уже докрашивает последнюю оконную раму.

Потихоньку близится Новый год со всеми своими неотъемлемыми спутниками: мандаринами, салатом Оливье и фильмом «Ирония судьбы, или с легким паром». Сюжет этой комедии многие выучили наизусть, персонажи оказались архетипичными, а песни - классическими. Короче говоря, фильм уверенно поплыл в вечность. Кто же мог подумать, что вслед за добрым и непреходящим, в ту же вечность отправится и остроумно обыгранная в фильме проблема абсолютно типового и неразличимого новостроя? Прошло 45 лет после выхода картины - тяжелые, многоэтажные, словно бы сошедшие с конвейера здания продолжают вырастать на местах, где прежде стояли красивые, аутентичные, не похожие друг на друга старые дома. Прости нас, Рязанов, мы все сохранили. И мандарины, и оливье, и одинаковые новостройки. Вот только архитектурное наследие не уберегли. Да, никто не предупредил, что жанр фильма - антиутопия. Пора бы уже что-то предпринять.

Проблема утраты памятников старинной архитектуры актуальна для Рязанской области. Только за последние двадцать лет в регионе были снесены или уничтожены пожарами множество деревянных домов. Купеческий дом Барковых в Касимове сгорел совсем недавно, и одна из версий произошедшего - поджог. В самой Рязани тоже не все хорошо. Старинными домами никто не хочет заниматься, и они приходят в негодность. Схема новизной не отличается - в какой-то момент эти дома становятся окончательно непригодными, их сносят, а взамен строят те самые уютные бетонные муравейники. Жилые или офисные - это уже не так принципиально.

В общем-то понятно, что эту проблему только ленивый не поднимал. Важно не только словом, но и делом вмешаться в происходящее. И именно этим сейчас мы занимаемся в Рязани в первую очередь. Дом №21 на улице Щедрина, где некогда жил брат А.С. Попова, изобретателя радио, - как раз находится в не самом лучшем состоянии. Уже несколько недель мы занимаемся его реставрацией. Вывезли несколько контейнеров мусора, постепенно облагораживаем территорию, сейчас как проклятые штукатурим и красим стены внутри дома. Если бы это было просто разовой акцией по восстановлению одного дома - нечего было бы и писать об этом. Один спасенный дом мало меняет общую тенденцию. Однако наши планы идут гораздо дальше. В самом здании планируется открыть первую градозащитную мастерскую в России, где профессиональные реставраторы будут работать в рамках проекта по сохранению памятников культурного наследия Рязани, а так же активно набирать учеников, проводить мастер-классы и так далее.

Сохранение культурного облика города важно не только для утонченного эстетического чувства рязанцев, но и для сферы туризма, развитие которой может способствовать общему развитию экономики города. Забота о культуре целесообразна со всех сторон, это может быть интересно и идеалистам, и прагматикам. Поэтому мы надеемся, что после открытия мастерской, заинтересованные в развитии города люди посетят ее и, может быть, даже захотят научиться реставрационному ремеслу. Но пока надо закончить работы в самом доме. Волонтеров для этого дела тоже приветствуем, кстати. А то сами всё сделаем и будем лавры пожинать.

Интересное

Рекомендуемые