Первая градозащитная мастерская откроется в Рязани

До открытия мастерской осталось совсем немного. Поэтому Анфиса Охлобыстина уже докрашивает последнюю оконную раму.

Потихоньку близится Новый год со всеми своими неотъемлемыми спутниками: мандаринами, салатом Оливье и фильмом «Ирония судьбы, или с легким паром». Сюжет этой комедии многие выучили наизусть, персонажи оказались архетипичными, а песни - классическими. Короче говоря, фильм уверенно поплыл в вечность. Кто же мог подумать, что вслед за добрым и непреходящим, в ту же вечность отправится и остроумно обыгранная в фильме проблема абсолютно типового и неразличимого новостроя? Прошло 45 лет после выхода картины - тяжелые, многоэтажные, словно бы сошедшие с конвейера здания продолжают вырастать на местах, где прежде стояли красивые, аутентичные, не похожие друг на друга старые дома. Прости нас, Рязанов, мы все сохранили. И мандарины, и оливье, и одинаковые новостройки. Вот только архитектурное наследие не уберегли. Да, никто не предупредил, что жанр фильма - антиутопия. Пора бы уже что-то предпринять.

Проблема утраты памятников старинной архитектуры актуальна для Рязанской области. Только за последние двадцать лет в регионе были снесены или уничтожены пожарами множество деревянных домов. Купеческий дом Барковых в Касимове сгорел совсем недавно, и одна из версий произошедшего - поджог. В самой Рязани тоже не все хорошо. Старинными домами никто не хочет заниматься, и они приходят в негодность. Схема новизной не отличается - в какой-то момент эти дома становятся окончательно непригодными, их сносят, а взамен строят те самые уютные бетонные муравейники. Жилые или офисные - это уже не так принципиально.

В общем-то понятно, что эту проблему только ленивый не поднимал. Важно не только словом, но и делом вмешаться в происходящее. И именно этим сейчас мы занимаемся в Рязани в первую очередь. Дом №21 на улице Щедрина, где некогда жил брат А.С. Попова, изобретателя радио, - как раз находится в не самом лучшем состоянии. Уже несколько недель мы занимаемся его реставрацией. Вывезли несколько контейнеров мусора, постепенно облагораживаем территорию, сейчас как проклятые штукатурим и красим стены внутри дома. Если бы это было просто разовой акцией по восстановлению одного дома - нечего было бы и писать об этом. Один спасенный дом мало меняет общую тенденцию. Однако наши планы идут гораздо дальше. В самом здании планируется открыть первую градозащитную мастерскую в России, где профессиональные реставраторы будут работать в рамках проекта по сохранению памятников культурного наследия Рязани, а так же активно набирать учеников, проводить мастер-классы и так далее.

Сохранение культурного облика города важно не только для утонченного эстетического чувства рязанцев, но и для сферы туризма, развитие которой может способствовать общему развитию экономики города. Забота о культуре целесообразна со всех сторон, это может быть интересно и идеалистам, и прагматикам. Поэтому мы надеемся, что после открытия мастерской, заинтересованные в развитии города люди посетят ее и, может быть, даже захотят научиться реставрационному ремеслу. Но пока надо закончить работы в самом доме. Волонтеров для этого дела тоже приветствуем, кстати. А то сами всё сделаем и будем лавры пожинать.