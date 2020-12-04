Что нужно знать о коксартрозе: причины, лечение и профилактика

Протез тазобедренного сустава на выставке в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из самых распространенных дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов – коксартроз – деформирующий остеоартроз тазобедренного сустава. Его жертвами чаще становятся люди старше 40 лет, а причиной – изнашивание хряща тазобедренного сустава. Развивается заболевание постепенно, и если вовремя не обратить на него внимания, может привести к нарушению двигательной функции и даже замене сустава.

«Комсомолка» обратилась к доценту кафедры травматологии, ортопедии и спортивной медицины Рязанского государственного медицинского университета Игорю Фокину, для того чтобы врач рассказал о причинах, признаках, лечении и конечно же профилактике этого недуга.

ПРИЧИНЫ

В большинстве случаев боли в суставах связаны с дегенеративными изменениями в хрящевой ткани. Проблема в том, что хрящу не хватает кровоснабжения. С возрастом, после травмы, из-за недоразвития суставов или по другим причинам происходит уменьшение трофики хряща и суставных поверхностей. Хрящ перерождается, он теряет свою эластичность и начинает разрушаться – иными словами окостеневать.

А происходит это из-за ряда причин.

– Их много, но все они в конечном итоге сводятся к тому, что хрящевой ткани не хватает кровоснабжения, – подчеркнул доктор.

Внешние причины:

- курение,

- алкоголь,

- переохлаждение,

- травмы и инфекции, затрагивающие тазобедренный сустав.

Внутренние причины:

- нарушение развития сустава,

- анатомические особенности сосудистой сети,

- эндокринные патологии – у больных ожирением, сахарным диабетом, гипотиреозом или гипопаратиреозом существует предрасположенность к заболеванию.

- заболевания костно-мышечной системы, которые приводят к патологическому перераспределению нагрузки на суставы.

СИМПТОМЫ

На первых этапах главный симптом коксартроза – ноющая и тянущая боль в области тазобедренного сустава, которая нарастает со временем и чаще после физической нагрузки.

Как отмечает Игорь Фокин, согласно классификации Н.С. Коссинской, выделяют три стадии развития деформирующего артроза:

1 стадия – умеренная боль при отсутствии скованности в движениях. Начальные изменения уже видны на рентгене – небольшое сужение суставной щели и единичные костные выросты, остеофиты.

2 стадия – симптомы нарастают, ноющая боль может быть даже в состоянии покоя. Человек может хромать, а его сустав – хрустеть. Рентген красноречиво говорит о деформации головки бедренной кости, многочисленных остеофитах и сужении суставной щели на треть.

3 стадия – сильные боли в суставе, ограничение движений, развивается атрофия мышц бедра и ягодиц. На рентгене видна глубокая деформация сустава и сужение просвета щели вплоть до полного соединения костных поверхностей.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и спортивной медицины РязГМУ Игорь ФОКИН.

ЛЕЧЕНИЕ

– Это длительное, хроническое заболевание, которое если уж началось, то так и будет сопровождать вас всю жизнь. Период боли будет сменяться периодом ремиссии, поэтому, мы можем лишь затормозить заболевание. Наша задача не дать возможность первой стадии остеоартроза перейти во вторую или третью стадию, – подчеркнул доктор Фокин.

На ранних стадиях применяется консервативное лечение. А это значит, что доктор подберет вам комплекс нестероидных противовоспалительных средств, витаминотерапию и хондропротекторы, которые позволяют сохранить оставшийся сустав. Восстановить трофику кровоснабжения хряща помогут физиопроцедуры, массаж и гимнастика.

Стоит отметить, что при условии адекватного лечения 1 стадию коксартроза можно остановить, а вторую – приостановить на годы.

Что касается оперативного лечения, то сейчас медицина в этом направлении идет по двум путям: органосохраняющие операции — сустав сохраняют, делая необходимые операции и эндопротезирование — замена сустава полностью.

– Такую операцию назначают, когда консервативное лечение безуспешно, при 3-й стадии коксартроза. Она избавит больного от дискомфорта и боли, а главное – вернет ему радость движения! – пояснил доктор.

ПРОФИЛАКТИКА

Если вы спортсмен или у ваших родственников уже диагностировали коксартроз, то профилактика коксартроза пойдет вам на пользу.

Чтобы не допустить заболевание или остановить его на ранних стадиях, для начала нужно изменить образ жизни. А значит, вам необходимо избавиться от лишнего веса, ведь профилактика и лечение коксартроза – разгрузка тазобедренного сустава. Отдавайте предпочтение правильному питанию, включая в ежедневный рацион продукты, обеспечивающие хрящ кальцием, фтором, фосфором, магнием и витаминами.

Не забывайте про умеренные физические нагрузки, при патологиях стопы носите ортопедическую обувь, всегда вовремя лечите инфекционные заболевания и регулярно проходите обследования у ортопеда. Так, у вас появится возможность восстановить хрящ, и вылечить коксартроз на ранних стадиях развития.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Можно ли вылечить коксартроз?

– Если коксартроз появился, то это навсегда. Вылечить его невозможно, можно лишь приостановить! Поэтому, всем пациентам с подобным диагнозом, необходимо ежегодно проходить хотя бы не медикаментозное, но физиолечение. Массаж, ЛФК, электрофорез, фонофорез, магнитотерапия, вихревые и радоновые ванны — все это направлено на усиление кровоснабжения ткани. Поэтому, чтобы поддерживать свои суставы, нужно хотя бы раз в год заниматься своим здоровьем, даже если болевой синдром отсутствует. Если пропить таблетки, то можно лишь снять болевой синдром, но положительного эффекта это не даст. Лечение должно быть комплексным и включать физиотерапию и медикаментозную терапию, а главное проводится только по показаниям врача, – подчеркнул Игорь Фокин.

Помогает ли магнитотерапия при коксартрозе?

– Многие с недоверием относятся к таким видам физиопроцедур, а зря, – считает доктор, – Ведь так, мы продлеваем жизнь суставу и не доводим болезнь до крайних стадий. Магнитотерапия – это физиопроцедура, направленная на сохранение хрящевой ткани. Если ее проводить в комплексе, раз или дважды в год, то тогда можно добиться того, что коксартроз не дойдет до крайней стадии, и вам не придется делать операцию. Ведь человека в первую очередь беспокоит болевой синдром и ограничение движений в суставе, а физиотерапия и болевой синдром снимет и болезнь затормозит.

УПРАЖНЕНИЯ ПРИ 3-Й СТАДИИ КОКСАРТРОЗА

Многими докторами и врачами ЛФК разработаны гимнастические упражнения для лечения коксартроза. Не смотря на стадии недуга программа упражнений практически одинакова на любой стадии и различается лишь интенсивностью занятий. Тем не менее, многие специалисты считают, что в наиболее тяжелых случаях, а это 3 стадия коксартроза, следует воздержаться от занятий.Ведь главное правило всех упражнений – не допускать нагрузки на сустав и не делать упразднения через боль.. Поэтому, какие упражнения вам можно делать, а какие нельзя, решит врач, помня про индивидуальные особенности вашего организма и степень развития болезни. Травматолог- ортопед назначит упражнения, а врач ЛФК не только подберет индивидуальную программу занятий с учетом степени тяжести заболевания, но и обучит технике их выполнения.

Но в некоторых случаях занятия физкультурой противопоказаны. Если у пациента грыжи позвоночника или паховой области, тяжелые кардиальные и сердечно-сосудистые патологии, обострение коксартроза, то лечебная физкультура ему запрещена. Также стоит прекратить заниматься, если у вас повысилось давление или температура, а также обострились хронические и инфекционные болезни.

СПРАВКА «КП»

Коксоартроз – деформирующий остеоартроз тазобедренного сустава. Одна из наиболее часто диагностируемых патологий костно-мышечной системы связана с дегенеративными изменениями суставного хряща, костной ткани и околосуставных структур, что приводит к стойкой утрате функций сустава.

Поражение сустава может быть односторонним и двусторонним. Если боли беспокоят с одной стороны, то при отсутствии леченияони могут перекинуться и на другую сторону.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если появился болевой синдром в области тазобедренного сустава, посетите врача. Рентгеновский снимок четко определит, есть или начало заболевания или нет.