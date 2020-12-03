Валерий Конопацкий: Работаем рука об руку с администрацией Рязани и городской Думой

Валерий Конопацкий с главой администрации Еленой Сорокиной и вице-спикером Гордумы Ларисой Максимовой. Фото из архива В. Конопацкого.

В ряде СМИ появились сообщения о том, что два районных Совета ветеранов – Советского и Октябрьского округов – «выгоняют на улицу». К ним же причислили даже областную общественную организацию. Появились одиночные пикеты, которые, правда, долго не простояли. Их участников пригласили в администрацию Рязани и разъяснили ситуацию, сложившуюся на тот момент. И мы пошли тем же путем: получили информацию, что называется, из первых уст.

«МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ОДНУ ЗАДАЧУ, КОТОРУЮ СТАВИТ ПРЕЗИДЕНТ»

Новостные сайты, названия которых мы не будем приводить по этическим соображениям – ошибиться может каждый, в своих публикациях ссылались на областной Совет ветеранов и конкретно – на Николая Пешкова. Мы поговорили с ним в первую очередь.

– Я подполковник запаса, у меня выслуга 41 календарный год, – коротко рассказал о себе и. о. председателя региональной общественной организации. – Проблема возникла два с половиной месяца назад, когда областному Совету ветеранов и двум районным организациям было предложено закрыть контракт, который был ранее, и оформить новый на помещения, которые мы занимаем.

24 ноября в Рязани появились одиночные пикеты. Практически тут же Николаю Викторовичу позвонила журналистка с вопросом: «Какое отношение организация имеет к этим формам протеста?» Возникает телефонный диалог:

– Где находятся пикеты? На площади Ленина?

– Нет, у областного правительства.

– Что написано на плакатах?

– Что вы не в состоянии оплатить услуги ЖКХ…

На этом разговор закончился, Пешков от комментариев отказался. Более того, спустя буквально пару часов его и других представителей ветеранских организаций пригласили в городской Совет ветеранов.

– Нас приняли начальники трех управлений горадминистрации Рязани, – рассказал Николай Викторович. – Они пояснили, что этот вопрос до конца не проработан – для этого нужно время. Нас заверили, что затруднение, касающееся помещений ветеранских организаций, однозначно будет разрешено положительно для них. И попросили дать время до середины декабря.

Полной неожиданностью для Пешкова стало появление в интернете «его» интервью по этому злободневному для ветеранов вопросу:

– Подключились СМИ, выдав свою версию, якобы я высказывался негативно. Я понял, что нас хотят втянуть в противостояние с администрацией Рязани и областным правительством. Мы не идем ни на какие конфликты! Мы находимся в одной лодке с госструктурами, выполняем одну задачу, которую ставит президент. Конкретно наша организация занимается ветеранами, но не решает какихто коммерческих вопросов. А «мое» интервью пусть останется на совести журналистов тех СМИ, которые это разместили, не проверив. Я не мог сказать, что нас в течение трех суток из помещения выбросят.

Николай Пешков: Журналисты вложили в мои уста слова, которых я не говорил Фото: Павел АВЕРИН

В этот момент подумалось: «Как хорошо, что человек солидного возраста не знает такого словечка, как «хайп».

«НИКТО НИКОГО НЕ ВЫГОНЯЕТ. ЭТО, ВСЕГО-НАВСЕГО, БУМАЖНЫЙ ВОПРОС»

Далее мы отправились к председателю организации Валерию Конопацкому в городской Совет ветеранов. Он располагается в добротном здании на улицу Дзержинского, 67. И никто, как выяснилось, на него не посягает – это так, к слову.

– Эта история вызвала во мне бурю возмущения, – встретил

Валерий Иванович. Правда, перед этим предложил чаю. – Прекрасно понимаю, что сейчас, накануне выборов в Государственную Думу, резко активизируется работа политических партий и общественных движений. «Молодые» партии будут заявлять о себе в полный голос. Я никого не обвиняю, ведь в сложившейся ситуации вокруг ветеранских организаций есть и негативная роль СМИ. Нельзя использовать непроверенную информацию – тем более в отношении ветеранов, людей, которых легко обидеть.

Конопацкий уверил, что речь в рассматриваемом нами контексте шла лишь о переоформлении договоров. Появилась новая организация, «Техобеспечение», в структурах власти Рязани, которая в настоящий момент систематизирует отношения в городском хозяйстве:

– Никто никого не выгоняет. Это, всегонавсего, бумажный вопрос.

Затем Валерий Иванович развернул перед нами красочную панораму работы городского Совета ветеранов: здесь и Дни воинской славы, и памятные даты в истории страны и края. Это встречи, на которых обсуждаются злободневные вопросы из жизни Рязани.

Во время нашего визита в кабинете Валерия Конопацкого все свободное пространство было уставлено подарками к новогодним праздникам. И, надо отдать должное, что в фирменных пакетах известных торговых марок были вовсе не безделушки.

– Это куплено на субсидии администрации Рязани, – подчеркнул председатель городского Совета ветеранов. – По этой статье, в частности, были проведены шахматные турниры ветеранов войн и боевых действий, экскурсии – мы ездили в музейусадьбу Льва Толстого и паркдендрарий нашего земляка Сергея Худекова. Мы за эти деньги всегда отчитываемся.

Особая статья расходов – дни рождения пожилых людей.

– Видите ежемесячные списки, – демонстрирует пачку листов с фамилией Конопацкий. – Каждый месяц мы дарим цветы и подарки ветеранам – ведь их становится все меньше и меньше. И непосредственное участие, в том числе финансовое, в этом принимает как председатель Гордумы Юлия Владимировна Рокотянская, так и депутаты.

«ДАЖЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЫ НЕ ПРЕКРАЩАЕМ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ»

– Что касается лично главы администрации Елены Борисовны Сорокиной: взаимодействуем раз в неделю стабильно, – заверил нас председатель городского Совета ветеранов. – С ней и ее заместителями решаем вопросы городского масштаба пенсионеров и ветеранов. Нет такой недели, когда бы мы эту тему не обсуждали. Самое главное для меня как председателя городского Совета: Елена Борисовна понимала и понимает всю важность проводимой нами работы, поэтому есть финансирование и возможность нормально содержать организацию.

По словам Конопацкого, глава администрации Рязани практически всегда присутствует на встречах ветеранов:

– Чтобы говорить о качестве совместной работы, надо спросить об этом людей – они расскажут, какие мероприятия мы провели. Даже в таких сложных условиях сегодняшнего дня мы фактически не прекращаем совместную работу. Дистанционно, но общение идет.

Председатель Совета ветеранов особо подчеркнул, что сейчас они совместно с городскими властными структурами ищут новые формы и методы работы с людьми, которые относятся к категории 65+ и находятся на самоизоляции:

– Они не должны чувствовать себя одинокими. И хорошо, что это понимают люди, которые облечены властью в Рязани.

ОФИЦИАЛЬНО

Советы ветеранов начали создаваться в 1986 году, когда была образована Всесоюзная организация ветеранов войны и труда. В регионах страны стали появляться филиалы организации, которые начали заниматься работой с ветеранами и пенсионерами, помогали им в социальных вопросах, обеспечивали возможность быть востребованными на своем же предприятии. Советы ветеранов создаются и работают для того, чтобы защищать права своих пенсионеров, ветеранов войны и труда, помогать в реализации этих прав.

На правах рекламы.