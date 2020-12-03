Земля отдает свои богатства только трудолюбивым людям.

28 сентября на Доске Почета Рязанской области появились новые лица и среди них Валерий Чижов, тридцать с лишним лет отработавший машинистом погрузочных машин на АО «Касимовнеруд», основная сфера деятельности которого – горнодобыча.

В состав предприятия сегодня входят два карьера: Касимовский и Акишинский, разрабатывающие одноименные месторождения.

Настоящий передовик производства

Валерий Чижов, родившийся в 1966 году, получил среднее образование, был учеником токаря на Касимовском карьере, два года отслужил в рядах Советской армии, недолго отработал оператором полуавтоматических линий на Касимовском приборном заводе, а с июля 1987 года и по сию пору трудится машинистом погрузочной машины или универсального фронтального погрузчика. Надо отметить, что поработал он и на отечественной, и на импортной технике.

- Никогда не думал о том, чтобы куда-то уйти отсюда. Можно сказать, прикипел и телом, и сердцем, и душой, - признается Валерий Владимирович. - Конечно, можно сказать, что здесь себя и нашел. Будем надеяться, что развиваться и предприятие наше будет в дальнейшем, и жизнь будет налаживаться, - добавляет он.

Чести занесения на Доску Почета Рязанской области Валерий Чижов удостоен за многолетнюю и плодотворную трудовую деятельность. Это подтверждает Руслан Поляков, начальник производства АО «Касимовнеруд».

- За все время работы Валерия Владимировича не было у него ни одного замечания и никаких нареканий в его адрес. Всегда он полностью выполняет свои обязанности. Ему не надо говорить: «сделай то-то и то-то», он с утра получает наряд и задание на работу – сразу же приступает к выполнению, - подчеркивает Руслан Геннадьевич.

- Человек он ответственный, работоспособный. Берет Чижов наставничество над молодыми работниками, которых на время стажировки к нему и устраивают, - добавил один из руководителей предприятия.

Что немаловажно, Валерий Чижов периодически представляет на рассмотрение своему руководству предложения, направленные на улучшение результатов хозяйственной деятельности, устранение потерь и снижение производственных затрат. Учитывая специфику работы на горном предприятии, он успешно реализует мероприятия по совершенствованию повседневной деятельности, включая организацию системы погрузки автомобильного транспорта.

С уверенностью в завтрашнем дне

Надо понимать, что работа на предприятии горнодобывающей отрасли реально обладает своей спецификой.

И Касимовский, и Акишинский карьеры АО «Касимовнеруд» расположены на правом берегу реки Оки в 20 км выше по течению города Касимова. Разработка месторождения карбонатных пород здесь началась в 1928 году, и теперь нам довольно трудно представить, что тогда применялась ручная разборка камня и перевозка его на тачках по деревянным настилам на баржи. Да, основным видом доставки являлся речной флот.

Начиная с 1952 года, когда карьеры объединились и вошли структурным подразделением в Касимовское карьероуправление Министерства промышленности строительных материалов СССР, проходила механизация горных работ и всего производства в целом: поступали экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и буровые станки. К тому же, были построены дробильно-сортировочные установки (ДСУ).

- В 1963-ем на Акишинском карьере вводится в эксплуатацию ДСУ-1 производственной мощностью 450 000 кубических метров щебня и 500 000 тонн карбонатных пород, а в 1966-ом запущено ДСУ-2, на котором мощность составляла 350 000 кубических метров и 200 000 карбонатных пород, - рассказывает Василий Гах, главный инженер АО «Касимовнеруд».

28 сентября на Доске Почета Рязанской области появились новые лица и среди них Валерий Чижов

- Если говорить о сегодняшнем положении вещей, то надо отметить, что ДСУ у нас уже полностью модернизированы, - добавляет Василий Иванович. - Еще 60-ые годы началось техперевооружение. Появились первые буровые станки, а до этого были перфораторы. Технические устройства, эксплуатируемые на ДСУ, у нас теперь совсем современные, если говорить точно, - это современные грохота среднего и тяжелого класса, большие дробилки. Сейчас уже применяем гидравлические экскаваторы. Нам, конечно, нужно сбыт свой держать на нужном уровне. Везде идет борьба за марочность, за качество. В Рязанской области в последнее время появилось много конкурентов у нас, но мы держим позиции.

Поставки во все сопредельные регионы

С 2016 года на предприятии было запущено применение технологий глубокой переработки карбонатных пород с образованием минимального количества отходов производства, а в настоящий момент налажено применение без взрывной технологии добычи карбонатных пород, а так же применение эффективных дробильно-сортировочных агрегатов.

Продукция АО «Касимовнеруд» востребована предприятиями, производящими лако-красочные и кровельные материалы, в стекольной, химической и пищевой промышленности, на бумажно-целлюлозном производстве, а также на заводах силикатного кирпича.

- Большим спросом пользуется наш щебень не только в Рязанской, но и Московской, Владимирской областях. Кроме того, мы реализуем щебень и в Тамбовской области, - рассказывает Марина Левина, ведущий специалист отдела продаж АО «Касимолвнеруд». Карбонатную породу отправляем водным путем в Набережные Челны и в Нижний Новгород. Известняковую нашу муку поставляем опять же и в Тамбовскую, и в Тульскую область.

Продукция АО «Касимовнеруд» будет включена в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Она по всем критериям соответствует нормативам ГОСТа, и имеет очень хороший состав. В известняке из Касимовском карьера образцовое содержание магния, известняк Акишинского карьера практически на 97% состоит из кальция. Качеством продукция АО «Касимовнеруд» по праву можно гордиться.

Не останавливаться на достигнутом

Всем, кто работает на АО «Касимовнеруд», добавляет уверенными в завтрашнем дне и тот факт, что это горно-добывающее предприятие в 2016 году вошло в состав Bonolit Group – крупнейшей в России структуры, объединяющей заводы-лидеры по производству автоклавного газобетона на территории ЦФО и ПФО.

В ближайшее время Bonolit Group планирует открытие завода по производству извести с применением современных технологий глубокой переработки карбонатных пород. Новое предприятие появится в районе Акишинского карьера.

Недавно предприятие презентовало «Дорожную смесь «Касимовнеруд», а в ближайших планах – производство пищевых добавок для кормов, которые нужны птицефабрикам.

В том, что планы развития будут реализованы, не стоит сомневаться, потому что на АО «Касимовнеруд» действительно работают люди ответственные и трудолюбивые, почти все, как Валерий Чижов, чье имя занесено теперь на Доску Почета Рязанской области.

Будь в курсе

В 2019 году, согласно критериям национального рейтинга качества товаров и услуг, как указано в Экспертном заключении, в результате ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной деятельности РФ и согласно финансово-эколномическим показателям, АО «Касимовнеруд», получило «Звезду качества» и было удостоено почетного звания «Лучшее предприятие России - 2019».