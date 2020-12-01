Похоронный вопрос: подешевеют ли в Рязани ритуальные услуги?

Эксперты боятся монополизации похоронного рынка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы РФ Антон Жарков решил бороться за наведение порядка на рынке ритуальных услуг. Как он сам сказал, его инициатива, если ее утвердят, приведет к снижению стоимости похорон и защитит граждан от мошенников.

Внесенный в нижнюю палату российского парламента документ посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. В числе прочего парламентарий считает нужным:

- обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такой деятельности;

- вести реестр недобросовестных компаний;

- установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан;

- создать специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение.

Как сообщил «Комсомолке» представитель рязанской компании «Городская ритуальная служба», если закон вступит в силу, ритуальные услуги не подешевеют.

— Нет, не подешевеют наши услуги и возможна монополизация рынка именно из-за того, что будут созданы так называемые специальные диспетчерские центры, через которые будут приниматься заявки на погребение. Это позволит какой-то одной крупной компании, скажем так, аффилированной с муниципальными властями, наложить руки на всю ритуальную отрасль в Рязани.

А вот много лет отработавшая в отрасли руководительница ИП Карпова, в сферу обслуживания которой входят Шацкий и Путятинский районы, согласна с автором законопроекта:

— Думаю, предлагаемые депутатом Госдумы меры действительно могут привести к тому, что ритуальные услуги подешевеют. Порядок надо навести, надо ужесточить требования к качеству ритуальных услуг и к деятельности похоронных служб.

Кстати, по новому закону, как считает депутат Антон Жарков, ужесточится и ответственность регионов за содержание кладбищ, усилиться государственный контроль в похоронном деле.

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