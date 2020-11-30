Уличный грач закрыл на карантин всю семью в рязанской многоэтажке

Сердобольный рязанец принес птицу в квартиру, но получил серьезные проблемы. Фото: Алексей ФОКИН

В первой половине ноября специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили опасное инфекционного заболевание - хламидиоз - у грача, который находился в одной из квартир дома №21 корпус 3 по улице Зубковой.

— Самый вероятный вариант появления грача в квартире... Птицу либо подстрелили, либо у грача было сломано крыло. Он не смог летать, а добрый человек решил его подлечить и принес в свой дом, — рассказывает орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский. — Другой вариант – грач уже серьезно болел и поэтому не мог уже летать. По всей видимости грач принес инфекцию с улицы, так как в домашних условиях заболеть он никак не мог. Под крышей человеческого жилища у грача лишь проявились симптомы болезни.

По словам начальника главного управления ветеринарии Рязанской области Людмилы Гавриковой, там, где выявили хламидиоз (орнитоз) устанавливается карантин, а больную и подозрительную по заболеванию птицу убивают. Правда, бескровным методом. Каким именно, ветеринары не уточняют.

— Люди заражаются орнитозом во время общения с больными птицами, поэтому была опасность заражения всех, кто проживает по указанному адресу. Мы им рекомендовали обратиться к врачам.

Как стало известно «Комсомолке», во время карантина грача забрали из семьи, убили, а потом сожгли. Но в квартире находились и другие пернатые… Всем волнистым попугайчикам пришлось пройти процедуру антибиотикотерапии, а также лабораторное исследование. Все они здоровы, но как бы там ни было, квартиру ветеринары продезинфицировали и установили месячный карантин.

СПРАВКА «КП»

Хламидиоз птиц – это заболевание, которое является общим для человека и животных. Хламидия птицы может попасть в организм человека воздушно-капельным путем. Например, когда уличные голуби машут крыльями, они подбрасывают возбудителей в воздух, и если не закрыть лицо, то можно случайно вдохнуть целое облако микробов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!