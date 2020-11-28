Рязанский дом белого аиста: итоги научного эксперимента

Родители очень трепетно заботились о своих малышах: кормили, поили и укрывали от солнца и дождя. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В конце прошлого года Рязанская область стала центром реализации уникальной научной программы по изучению биологии и экологии, а также воспроизводству белого аиста. Главной целью эксперимента было создание нового устойчивого очага гнездования, а также предпосылок для появления новых гнезд и впоследствии заселения аистами всей территории области. Инициатором этого проекта выступили общественные активисты, а поддержали – ученые-орнитологи из разных уголков России, Русское географическое общество и региональное министерство природопользования. Финансовую поддержку оказала ГК «Зеленый сад». Генеральным информационным спонсором проекта выступил рязанский филиал газеты «Комсомольская правда».

Недавно участники программы подвели итоги первого года работы созданного центра реинтродукции «Рязанский дом белого аиста». В этой публикации мы вспомним, как все начиналось, и расскажем о результатах программы.

Оказавшись в «Рязанском доме белого аиста», не размножавшиеся ранее Руслана и Гоша достроили гнездо и отложили яйца. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ИЗУЧЕНИЕ ВИДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Программа по сохранению и увеличению численности аиста как естественного биоиндикатора природной среды включала три основных направления реализации:

1. Охрана вида в пределах ареала обитания, включая биотехнические мероприятия по созданию искусственных гнезд, пропашка и прокос пойменных участков, зарыбление мелководных водоемов.

2. Изучение вида, его экологии и биологии, кормовой базы, разработка и апробация методик содержания вида в полувольных условиях и реинтродукции аиста в природную среду обитания в районе села Кораблино Рязанской области, где расположен центр.

3. Экологическое просвещение и образование населения.

Выложенную на поддоне рыбу аисты разбирали почти мгновенно. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

– По проекту для увеличения популяции белого аиста в Рязанской области в районе Кораблина предполагалось собрать 10-15 особей белого аиста из разных регионов обитания, что позволило бы избежать инбридинга (близко родственного скрещивания – Ред.), – рассказывает орнитолог Рязанского дома белого аиста Антон Барановский. – Кроме того, для собственного воспроизводства предполагалось создать гнездящуюся пару: нелетающая самка должна была привлечь дикого самца, пара - вывести потомство, самец - научить птенцов жить в природе, а потом увести в места зимовок. Но это все предполагалось лишь в теории.

ПИТОМЦЫ ЦЕНТРА

В течение года в питомнике кипела жизнь. 21 февраля сюда привезли шесть аистов из Центра реабилитации диких животных «Феникс». Их собрали в разных районах Калужской области осенью 2019 года: пять особей – птенцы 2019 года рождения, не улетевшие на юг, и особь 7-8 лет с травмой крыла, потерявшая партнера.

Питомцы центра реинтродукции регулярно проходили осмотр ветеринара. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

1 апреля 2020 программа вступила в свою самую главную стадию – в Рязань из псковского «Дома белого аиста», созданного орнитологом НП «Себежский» и «Смоленское Поозерье» к. б. н. Мариной Сиденко, доставили нелетных аистов Руслану и Гошу. Пара дала потомство и вывела двух чудесных птенцов.

6 августа гостями РДБА стали 5 летных белых аистов из Центра помощи диким животным «Велес» в Ленинградской области. Местным из всех обитателей питомника был лишь один аист – раненый слеток из Шацкого района.

Характер у птенцов проявился рано: во время опасности Фунтичка была активной и смелой, а Паша предпочитал притвориться мертвым. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

– Подготовительные мероприятия по адаптации птиц к жизни в естественной среде обитания мы провели с применением методики «Способ карантинного содержания птенцов дальневосточного аиста», разработанной в Болоньском заповеднике в 2002-2003 годах, – рассказал консультант Рязанского дома белого аиста Виталий Тягунин. – Она прошла успешную апробацию при карантинном содержании птенцов дальневосточного аиста в России и при содержании и реинтродукции окинавского пастушка в Японии. В то же время методика показала универсальность: она работает не только при подготовке птиц к выпуску в природу, но и как стимулятор репродуктивной функции птиц.

В течение всего периода, пока птенцы росли, учились есть и летать, за этим могли наблюдать не только ученые, но и все любители птиц. При поддержке компании МТС прямо над гнездом Русланы и Гоши была установлена видеокамера, что позволило организовать круглосуточную онлайн-трансляцию в интернете.

К началу слета с гнезда птенцы догнали по размерам своих родителей. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Все птицы, оказавшиеся летными, в том числе Паша и Фунтик – птенцы Русланы и Гоши были отпущены на волю. Однако природа внесла свои коррективы: в результате травмы крыла Фунтик потерял способность летать, шацкий птенец погиб от нападения собаки, один из самых активных питерских аистов был убит лисой за территорией питомника. После отлета птиц на юг ученые РДБА получили информацию, что один из улетевших питерских аистов попал в пензенский зоопарк и теперь живет там. Паша, путь которого специалисты отслеживают с помощью трекера, судя по всему, будет зимовать не в дальних странах, а в районе дельты Волги. Если же зима будет суровой, то, скорее всего, по берегу Каспийского моря двинется в Иран или в Закавказье.

«АПРОБИРОВАННАЯ В ЦЕНТРЕ ПРОГРАММА ЭФФЕКТИВНА»

Перед отлетом на юг на птенцов Пашу и Фунтичку надели отслеживающие трекеры. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В целом итоги проделанной работы сотрудники Центра считают положительными.

– Всего ввезено 14 птиц, из них 10 или 72% адаптировано к жизни в природе и к началу перелета на зимовку, – рассказывает орнитолог Антон Барановский. – По статистике в природе выживает не более 20% особей первого года жизни. Кроме того, это повторная адаптация к жизни в природе уже ликвидированных естественным отбором особей (кроме слетков, выращенных у нас), которые спасены человеком. Для повторного выпуска в природу птиц готовили по специальной методике. О ее эффективности говорит факт отсутствия негативной информации о шести первых выпущенных птицах. Кроме того, примененная в центре методика работает на 50% и при коротком периоде адаптации. Именно так было со второй группой: из пяти особей две улетели на миграцию, одна была травмирована изначально, одна не улетела и одна погибла, учитывая синантропность вида и около года нахождения с человеком.

– Проработав почти год, вы сделали для себя какие-то выводы, которые позволят улучшить результаты в следующем году?

– Безусловно. Мы пришли к заключению, что для достижения 100% результата птиц можно выпускать только к моменту прилета аистов с зимовки в конце марта – начале апреля, птиц к выпуску необходимо готовить с применением апробированной в центре методике подготовки к жизни в природе птиц, проживших какое-то время с человеком.

– Таким образом, можно сказать, что примененные методы оказались успешными?

– С учетом полученных результатов можно сделать предварительный вывод об успешности реализации проекта: отмечается хорошая кормовая база и условия обитания, – говорит консультант Виталий Тягунин. – В целях увеличения численности популяции аистов необходимо продолжение проведения биотехнических мероприятий, в частности, строительство в пригодных для обитания биотопах искусственных гнездовий. Комплексная Программа по исследованию и сохранению мест обитания белого аиста стала на территории Рязанской области экологической программой, в рамках которой сотрудничают государственные и общественные российские организации, бизнес. Такое сотрудничество демонстрирует возможность объединения усилий в вопросах сохранения окружающей среды для будущих поколений, несмотря на полярность интересов.

Зимуют птицы в большом вольере с теплым домиком. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

На сегодняшний день в Рязанском доме белого аиста планируют программу работ на следующий сезон. Среди планов, которые сегодня обсуждают ученые, проверка здоровья оставшихся на зимовку птиц, а также подготовка к приему в центре новых питомцев – пяти птиц из калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» и размножающуюся пару из реабилитационного центра в Сокольниках «Орнитарий».

Пожелаем птицам комфортных условий зимовки, а ученым – новых интересных задач, которые позволят значительно расширить ареал обитания белого аиста в Рязанской области. И, конечно, мы все с нетерпением ждем возвращения домой Паши – птенца Русланы и Гоши.

СПРАВКА «КП»

По международному статусу белый аист относится к видам, положение которых в природе вызывает наименьшие опасения. Однако в разных частях обширного ареала численность его различна. В западных частях численность белых аистов сокращается, несмотря на благожелательное отношение людей к этим птицам. Вероятно, это связано с интенсификацией сельского хозяйства, сокращающим кормовую базу птиц, а также с их отравлением в связи с интенсивным применением ядохимикатов и удобрений. В России, наоборот, численность аистов увеличивается в результате сокращения использования сельскохозяйственных территорий. Мировая популяция белого аиста насчитывает 150 000 гнездящихся пар, и около одной трети из них обитает на территории России, Белоруссии и Украины. Что касается региональной охраны, белый аист включен в Красную книгу Казахстана.

Выпущенные на волю аисты довольно долго держались на территории питомника. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».