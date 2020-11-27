Мемориал павшим воинам открыли в Рязани вопреки безразличию и халатности

Матери дождались достойного увековечения имен своих героических сыновей.

27 ноября, в преддверии Дня матери, на Новогражданском (Старом Сысоевском) кладбище, появился мемориал воинам, павшим в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни. И одновременно восторжествовала справедливость, поскольку борьба за достойный монумент, увековечивающий имена 58 героев, продолжалась аж четыре года.

А началось все с частной инициативы двух солдатских матерей Афониной Валентины Александровны и Белокуровой Надежды Александровны. Их сыновья героически погибли в Чечне и женщины решили добиваться достойной памяти для своих детей. Могилы солдат, павших в локальных войнах, рассеяны по всему Новогражданскому кладбищу. Наспех сделанный мемориал воинам-афганцам существовал, но достойного впечатления не производил. Однако решив добиваться строительства нового монумента, матери еще не предполагали через какие круги чиновничье-бюрократического ада им предстоит пройти.

Эскиз мемориала утверждали сами матери погибших бойцов.

- Мы боролись за этот мемориал 4 года, - вспоминает Надежда Александровна. – Куда мы только не обращались за помощью, в скольких организациях, ведомствах побывали, сколько чиновничьих кабинетов обошли. Поначалу были одни отписки. Мол, возможностей помочь нет. Зато издевательское «с уважением» писать не забывали.

Ситуация стала меняться, когда к разрешению вопроса подключились рязанское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и депутат Рязанской городской Думы Инна Орешина. Совместными усилиями удалось убедить город выделить из бюджета 700 тысяч рублей, однако этих денег хватило только на реконструкцию старого мемориала. Причем работы были выполнены настолько халтурно, что уже через несколько месяцев пластик стал отваливаться, а шпатлевка осыпаться.

Пришлось начинать все заново. Кабинеты, обращения, отписки, игнорирование. Но матери солдатов, депутат и общественники не сдались, решили идти до конца. Обязывал долг памяти перед павшими воинами. В итоге дошли с обращениями до первых лиц региона. Только их личное участие позволило сдвинуть вопрос с мертвой точки. Нашлись и средства, и возможности увековечить имена рязанцев-героев. К обустройству мемориала подключился МУП «Ритуал», гранитная мастерская «Ярд» на совесть выполнила работы по гравировке плит.

- Эскиз мемориала утверждали мы сами, вносили предложения, почти все их учли, - вспоминает Надежда Белокурова. - Изображение воина для монумента тоже мы сами подбирали для гравера. Можно сказать, это собирательный образ всех рязанских солдат. Мастер потом нас благодарил, говорил, что душу отводил, когда над памятником работал. Сам Афганистан прошел. И фразу «Помните о нас» тоже мы с Валентиной придумали. Это самое важное, что нужно сегодня от нас душам 58 безвременно ушедших героев.

Александр Костров и Владимир Бурмистров отметили всех, кто помогал открытию мемориала.

Мемориал торжественно открыли председатель рязанского отделения ВВО «Боевое братство» Александр Костров и заместитель главы администрации города Рязани Владимир Бурмистров. Шефство над монументом памяти взяли на себя учащиеся средней школы №40, которые и прежде заботились о захоронениях воинов на Новогражданском кладбище. Теперь все посетители кладбища не смогут пройти мимо масштабного мемориала, не воздав долг памяти солдатам, павшим за мир и процветание своей Родины.

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