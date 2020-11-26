Многоквартирный дом на Черновицкой в ходе капремонта год простоял без кровли

Зайцев скрупулезно собирал бумаги по этому делу - их набралось на толстую папку. Фото: Павел АВЕРИН

В редакцию «Комсомолки» обратился 90-летний Михаил Васильевич Зайцев. Человек почтенных лет добивается правды во всех инстанциях – прокуратуре, суде, органах исполнительной власти – обращался даже к президенту страны. Суть обращения проста: он ищет справедливого наказания для тех, кто чинил безобразия в 2015-2106 годах при капитальном ремонте мягкой кровли на многоквартирном доме (МКД) №13 по улице Черновицкой.

«РАБОТЫ НЕ ВЫПОЛНИЛ, А ПРИПИСАТЬ – ПРИПИСАЛ»

Теперь только факты. В 119 квартире указанного дома живет сын Зайцева – Александр. А квартира оформлена на сноху – Елену Зайцеву. Почему спорным вопросом занимается Михаил Васильевич, станет понятно читателю в ходе нашего короткого повествования.

Так вот, в 2015 году проходил капитальный ремонт крыши. Фонд капремонта (гендиректор Игорь Квашнин) заключил договор с подрядчиком – ООО «Спецстройрегион» (директор Дмитрий Кузьменко). Как позже выяснил Зайцев, подрядная организация, что называется «нахватала домов», да и не справилась. Заключив договор 25 сентября сразу на 8 многоквартирных домов ООО «Спецрегионстрой» обязалось отремонтировать их за 57 календарных дней.

10 октября начали снимать всю мягкую кровлю с плоской крыши дома 13, где живет семья Зайцева-младшего. 40 дней снимали, закончили 20 ноября. И у подрядчика закончился срок договора! Он исчез – испарился, как будто его и не было.

Дом простоял без кровли ноябрь и декабрь 2015 года – квартиру 119 залило первый раз 16 декабря. Елена Зайцева вызвала экспертов и составила акт. Но уже 23 декабря квартира была залита повторно. Случай вновь заактировали.

- Никаких мер не принималось, весь январь дом простоял без кровли, - возмущается Зайцев-старший.

И только 17 февраля 2016 года Фонд капитального ремонта нашел другого подрядчика - «Росгражданстрой» (директор Валерий Воронков), который произвел консервацию крыши – застелил рубероидом в два слоя. 4 марта был подписан акт выполненных работ на 222 тысячи рублей – об этом Михаил Васильевич узнал уже в прокуратуре. А завершение ремонта крыши оставили на осень.

Затем Фонд заключил еще один договор с «Росгражданстроем», подрядчику дали уже 180 дней для завершения работ только лишь на одном объекте.

- Для чего руководители Фонда капитального ремонта так поступили, дав подрядчику полгода? - задается вопросом Михаил Зайцев (кстати, в прошлом начальник отдела снабжения и реализации Рязанского нефтезавода) и сам же отвечает на него. – Чтобы он взял на себя всю сметную стоимость – работы он не выполнял, а приписать – приписал. Об этих безобразиях я писал везде и всюду, вплоть до Президента.

Работы по замене мягкой кровли проводились с 10 октября 2015 по 20 сентября 2016 года – одиннадцать месяцев (!) дом простоял без настоящей полноценной кровли. И всем нипочем!

- Работы, надо отдать должное, провели качественно, пока не течет, - констатирует факт Михаил Васильевич. – Но при этом был составлен Акт выполненных работ, в котором подрядчик приписал себе то, что не делал. За консервацию он уже получил 222 тысячи, а затем завершал работы стоимостью 1 миллион 700 тысяч. Деньги же он получил, как за «голую» крышу – 4 миллиона 181 тысячу рублей по составленному акту. Получается, что украли более двух миллионов рублей.

ДЕНЕГ ОТ «РОСГРАЖДАНСТРОЯ» НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

За то, что квартира Зайцевых была дважды залита, суд в январе 2107 года определил денежное наказание в 145 тысяч рублей. Сто тысяч от подрядчика до сих пор Зайцевы так и не получили…

- Дело даже не в деньгах, а в справедливом решении вопроса, - с этим высказыванием воспитанного во времена СССР человека нельзя не согласиться. Как говорится, почувствуйте разницу: два миллиона и сто тысяч. – Но даже не исполнен судебный приказ, и никто ничего не предпринимает, кому это положено делать.

Отметим, что ООО «Росгражданстрой» с тех пор не кануло в Лету, а значится как действующее предприятие. Кстати, тогда же, в январе 2017 года неожиданно для всех должность гендиректора Фонда капремонта оставил «по собственному желанию» Игорь Квашнин. Что многие расценили как подарок судьбы для него, ведь по отчетности Фонда всплыли весьма неприглядные факты. Оказывается, в отчет о проделанном капитальном ремонте включались дома, к обустройству которых никто и не думал приступать. Отремонтированными значились на бумаге около сотни крыш, а на деле капремонт кровли был проведен в гораздо меньших объемах. Было подозрение, что Игорь Квашнин не забывал о собственном бизнесе и бизнесе своих партнеров. В результате проведенных Фондом конкурсов подряды на сумму в 33 миллиона рублей достались аффилированным с чиновником бизнес-структурам.

Тем временем рязанские судебные приставы собрали в один пакет все денежные претензии к ООО «Росгражданстрой» и передали в Отдел по особому производству.

- Это значит, что у фирмы многомиллионные долги по налогам. И наш исполнительный лист на 100 тысяч, - Зайцеву тогда уже дали понять, что до столь «мелкой» суммы дело дойдет нескоро. Если вообще дойдет

«БЕГ ПО КРУГУ» В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ

И Михаил Васильевич, как он сам выражается, начал борьбу за перевод долга на заказчика работ – Фонд капитального ремонта. 25 сентября 2019 года Зайцев подал частную жалобу через Советский районный суд в Судебную коллегию Рязанского областного суда.

- Коллегия рассмотрела ее и приняла решение: «Иск Зайцевой Е.Н. к Фонду капитального ремонта принять». Советский суд Рязани принимает дело к отдельному разбирательству, - свекор Елены перебирает бумаги, скопившиеся за это в время в толстую папку.

Но Фонд находится территориально в другом районе Рязани, и бумаги из Советского райсуда отправили в Октябрьский. В конце декабря дело на 203 листах туда поступило.

- И тут начинается эпопея, - видно, что воспоминания Михаилу Васильевичу неприятны. – Судья собирает в феврале 2020 года ознакомительное заседание, от ответчика никто не является, никаких вопросов мне никто не задает. Она переносит суд на март. От Фонда приходит юрист, которая просит перенести заседание в связи с тем, что Фонд даст письменное объяснение по этому вопросу.

Служитель Фемиды переносит заседание на 2 июня. От имени ответчика опять никто в суд не приходит.

- А далее зачитывает письмо от и.о. гендиректора Фонда капремонта Сорокиной с просьбой отказать в иске, - рассказывает этапы судебной эпопеи Зайцев. – и… в иске отказывает. Все мои доводы не принимает во внимание, при этом говорит: «Можете написать на меня жалобу».

Михаил Василевич обратился с жалобой в Коллегию Рязанского областного суда. Необходимо это было сделать через Октябрьский суд, где два раза ему отказали по разным причинам. Все же 19 августа, после третьей попытки, собралась Коллегия.

- Председательствующая потребовала предъявить диплом о высшем юридическом образовании, я говорю: «Зачем? Я защищаю своих детей». У меня высшее военное образование и высшее экономическое, - Зайцев разволновался так, что пришлось даже сделать перерыв в нашей беседе.

В настоящее время Михаил Васильевич обратился в Верховный суд страны.

И в качестве заключения. Фонд капремонта как-то похвастался в СМИ, какую крупную сумму сумел сэкономить. Деньги с иском Зайцева несопоставимые. Сэкономил на таких, как он? Эту статью просим считать официальным обращением в прокуратуру Рязанской области:

- Господа прокуроры! Дайте полноценную правовую оценку действиям руководства Фонда. Разъясните через наше издание, в чем неправ Зайцев, и какие законные основания имеет Фонд капремонта в отказе выплаты в 100 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Закон допускает наказание и подрядчика, и Фонда капремонта

Верховный суд, рассматривая аналогичное дело из Рязани (!), посчитал, что ответственность за неисполнение или плохое исполнение фондом своих обязательств прописаны в части 5 статьи 178 и части 1 статьи 188 Жилищного кодекса. По ним сумма возмещаемых убытков зависит от размера уплаченных за капремонт взносов. Но частью 6 статьи 182 того же Жилищного кодекса установлена ответственность регионального оператора за действия или бездействия привлеченного им подрядчика. То есть фонд несет ответственность перед собственниками квартир за последствия некачественного ремонта.

Из приведенных выше норм права следует, что жилищным законодательством установлены разные виды ответственности регионального оператора перед собственниками помещений в многоквартирном доме;

1. Ответственность за неисполнение своих обязательств (часть 5 статьи 178, часть 1 статьи 188 ЖК РФ), при которой региональный оператор отвечает за собственное противоправное поведение как сторона, нарушившая обязательство.

2. Ответственность за действия привлеченной региональным оператором подрядной организации перед собственниками в соответствии с принципом полного возмещения убытков. (часть 6 статьи 182 ЖК РФ).