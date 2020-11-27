Глеб Прилепин и Анфиса Охлобыстина о рязанской гололедице: Мы не станем ругать городские службы, заслуживающие только сочувствия

Глеб Прилепин и Анфиса Охлобыстина.

Так получилось, что благодаря политическим амбициям и общественным устремлениям своих знаменитых родителей, Рязань привлекла и их не менее одаренных отпрысков. Анфиса Охлобыстина – дочь актера Ивана Охлобыстина и Глеб - 22-летний сын писателя Захара Прилепина занимаются в нашем городе общественной деятельностью, связанной с культурой. В настоящий момент ребята вместе с другими волонтерами ремонтируют одну из квартир, расположенных в городской усадьбе Попова на улице Щедрина. Когда ремонт закончится, там откроют небольшой культурный центр, в ней расположится и мастерская, в которой любой желающий сможет обучиться резьбе по дереву.

Нам же ребята интересны с точки зрения людей, родившихся и выросших в других городах, но проводящих в Рязани достаточно времени, для того чтобы увидеть областную столицу во всей красе. С ее проблемами и радостями, красотой и некоторым уродством. В общем, увидеть город так, как его не видит турист.

Специально для читателей «Комсомолки» мы попросили Глеба и Анфису поделиться своими мыслями о том, чтобы в Рязани можно было изменить к лучшему, а чем горожане могут гордиться.

ОЖИДАЕМАЯ КАТАСТРОФА?

Проблема, которую мы хотим осветить сегодня - ожидаемая неподготовленность городских служб к борьбе с гололедом. Почему проблема ожидаемая? Но тут и так все понятно - она повторяется из раза в раз, из года в год, а люди, отвечающие за ее решение, только разводят руками, мол, внезапное похолодание. Ничего не могли поделать. И столько подкупающей искренности в их глазах, в этих зеркалах души, что трудно усомниться. Так и представляешь себе вот эти картины из кино-катастроф, когда волна оледенения действительно мчится по земле со скоростью 100 метров в секунду, отчего всякие птицы и букашки превращаются в ледышки буквально на лету. И раз уж такое дело, то мы действительно не станем ругать пресловутые городские службы, заслуживающие только сочувствия. Они же, в конце концов, не обязаны выполнять свою работу. Где вообще это видано! И мы бы посочувствовали даже, но вот проблема - во всей этой ситуации большего сочувствия заслуживают все-таки немного другие люди.

Пожилые люди чувствуют себя на улицах особенно уязвимо. Фото: Евгения ГУСЕВА

О чем это мы? Наш знакомый рязанский травматолог поделился информацией, что за дни гололеда, сковавшего Рязань в конце ноября, количество людей, попадающих в травмпункты, увеличилось в разы. То есть ошибки городских служб могут быть хоть оправданными, хоть совершенными по халатности - это не так важно, ведь отвечать за них собственным здоровьем приходится простым людям. Даже наши столичные тушки уже по нескольку раз распластались на льду, но мы все-таки бойцы культурного фронта, мы и не такое можем вынести. А что делать пожилым людям или людям с ограниченными возможностями?

В конце концов, мы уверены, что это не нормально, когда перед снегопадом на улицах города почему-то начинается человекопад. Забота о гражданах и, конечно, обеспечение их безопасности, являются важными функциями государства, и мы думаем, что вправе рассчитывать на исполнение государством этих функций. Даже немного неловко, что прежде чем разбирать проблемы в сфере экологии или образования, приходится останавливаться на таких очевидных моментах. Однако всему свое время, и другие актуальные темы в Рязанской области мы осветим в следующий раз. А пока, пускай хотя бы лед тронется для начала.