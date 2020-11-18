Сасовцы гордятся своими свершениями

Евгения Рубцова, глава городской администрации Сасова (вторая справа), на открытии активного физкультурного маршрута «Путь к здоровью».

Вопросы культуры

Радостным известием в 2020 году стал тот факт, что сасовская Детская школа искусств вошла в число победителей проведенного Министерством культуры РФ конкурсного отбора в рамках реализации Послания Президента Владимира Путина.

Общая сумма затрат превысила 22 миллиона рублей. Из них более 18 миллионов – федеральные средства, 3 миллиона 302 тысячи – областные, 222 тысячи – муниципальные.

В результате электронного аукциона подрядной организацией стала «Опора» из Рязани. Работы начались в июне и завершились в октябре. Отремонтированы почти 700 кв. м. помещений школы, крыша, фасад, благоустроена прилегающая территория. Заменены системы отопления, водо- и электроснабжения, а также канализация. Установлены современные системы безопасности и видеонаблюдения.

Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова лично контролировала ход проведения ремонтных работ.

- В целом мы довольны качеством выполненных работ. Подрядчик ответственный, добросовестный. Строители немного не уложились в сроки, но с таким объемом работ это не страшно, – рассказала Евгения Рубцова. – Сдать объект «Опора» могла и раньше, но мы заметили дефекты, носящие косметический характер. Только после их устранения директором школы Натальей Манухиной и директором подрядной организации Михаилом Чернышовым был подписан акт приемки выполненных работ».

Построенное еще в конце XIX века здание сасовской Детской школы искусств сохранило единый «купеческий» стиль.

– Мы благодарим Правительство Рязанской области, Министерство культуры и туризма за поддержку нашего проекта и выделенные средства. Дети города Сасово своими успехами заслужили право учиться в комфортной и красивой школе, – указала Евгения Рубцова.

В школе искусств теперь смогут заниматься даже сасовские дошколята.

Дошкольное образование под особым контролем

С 2019 года в Сасово реализуется нацпроект «Демография». В городских детсадах получают образование 1090 детей.

Дошкольным учреждениям оказывают всемерную помощь такие крупные промышленные предприятия, как станкостроительный завод «Саста». В 2020-ом, например, за счет собственных средств для детсада №11, над которым завод шефствует, он не только провел ремонт стыковочных швов и покраску фасада здания, но изготовил еще и две детские площадки. Это дорогого стоит.

Детский сад №13 стал центром раннего развития детей. На его базе уже более года функционирует группа для детей от 1 года до 3 лет. Ее посещает 11 малышей. Стоит отметить, что в 2020-ом из областного бюджета выделили 1,5 млн. рублей на ремонт группы для детей от 2 месяцев до 1 года.

Детский сад №11 в 2019-ом стал победителем во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад». Детские сады №3 и №4 в 2020-ом стали победителями во Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский сад года».

– Традиционно коллективы наших детских садов участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня. В 2020 году сразу пять руководителей дошкольными учреждениями стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ», – отметила Евгения Рубцова.

С первого класса сасовские мальчишки и девчонки все полученные в детских садах навыки применяют в процессе обучения.

Сасовские школьники учатся отлично

Начальник управления образования города Сасово Светлана Горохова рассказала:

– Ежегодно наши выпускники показывают высокие результаты на ЕГЭ по русскому языку и математике. Анализ также показал, что результаты на ЕГЭ по информатике и физике в этом году выше, чем в прошлые годы. На таком же уровне остались результаты по химии и литературе. По итогам обучения 11 выпускников были награждены федеральными медалями «За особые успехи в обучении» и 8 – знаком Губернатора Рязанской области «Медаль за особые успехи в учении».

К этому следует добавить, что одаренные сасовские дети традиционно принимают участие во Всероссийских школьных олимпиадах.

В сасовских школах №№ 3, 6 и 106 в этом году начали работу центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на ремонт помещений для которых в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» было выделено более 1,5 млн. рублей. Для каждого общеобразовательного учреждения, участвующего в проекте, на приобретение оборудования выделили свыше 1 млн. рублей. В «Точках роста» сегодня имеется высокотехнологичное оборудование: квадракоптеры, 3-D принтеры, компьютеры, техника виртуальной реальности, все для оснащения медиазон и т.д.

В сасовской школе №6 создан информационно-библиотечный центр, который функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки. Каждому среднему учебному заведению в настоящее время доступен и необходим такой вариант модернизации школьной библиотеки.

В школе №6 установлена система контроля управления доступом, которая представляет собой турникеты, проход через которые осуществляется с помощью магнитных карт. Родители очень довольны: ребенок прибыл на место, прошел через турникет, а мамы и папы получили SMS-оповещение.

Евгения Рубцова, глава городской администрации Сасова, и министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов на открытии площадки для сдачи норм ГТО.

Родители тех ребят, которые учатся в школах №№1, 2 и 3, выражают свое удовлетворение и тем, что эти средние образовательные учреждения принимают участие в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». В них обновляется материально-техническая база, приобретаются новые средства обучения и воспитания – интерактивное и компьютерное оборудование, для чего каждой из этих трех школ выделено около 2,3 млн. рублей.

С таким техническим оснащением учеба, конечно же, будет в радость, но с квадракоптерами, согласитесь, можно так набегаться, что у всякого аппетит разыграется. Сасовские школьники горячим питанием всегда были обеспечены за счет средств муниципального бюджета. Для младшеклассников завтраки теперь стали еще более полноценными.

Вся система образования города Сасово по итогам работы в 2019-ом заняла первое место в рейтинге эффективности муниципальных органов управления образования.

Физкультурой и спортом занимается более 45% сасовцев

И.о. заместителя министра физической культуры и спорта региона Игорь Мишин и глава администрации города Сасово Евгения Рубцова 21 октября этого года приняли участие в открытии маршрута «Путь к здоровью» – одного из маршрутов социально-физкультурного проекта «Сеть активных физкультурных маршрутов Рязанской области».

Игорь Мишин в своем выступлении на открытии подчеркнул:

– Благодаря созданной в Сасове инфраструктуре город первым из райцентров подхватил областную инициативу создания маршрутов, и сегодня мы открываем здесь «Путь к здоровью». Как известно, спорт – это здоровье, и наша основная задача – вовлечь максимальное количество наших граждан в систематические занятия физической культурой и спортом. Уверен, данный проект послужит еще и повышению привлекательности региона в сфере активного отдыха и туризма.

Евгения Рубцова в свою очередь отметила, что физкультурный маршрут «Путь к здоровью» в городе расположен таким образом, чтобы жители старой части города и жители микрорайона без каких-либо сложностей могли самостоятельно добраться до городского парка, где есть все условия для занятий физической культурой и спортом, современные спортивные объекты.

Протяженность маршрута составляет 5,2 км, преодолеть его можно за 80 минут.

Стоит обратить внимание, что в Сасово ежегодно проводится более 250 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня, работают 2 спортивные школы, в которых открыты 16 отделений по видам спорта, физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной «Планета спорта», плавательный бассейн «Нептун», физкультурно-спортивный клуб «Кристалл», 15 спортивных залов и 47 спортивных площадок. В 2019-ом введен в эксплуатацию спортивно-рекреационный кластер «Парк-Стрит», а на стадионе «Центральный» открылась новая спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. Оборудование закупило региональное министерство, а участок выделен за счет городского бюджета.

Сасово сегодня и завтра – это город спортивных традиций, которые будут продолжаться, когда еще большее число жителей выберет для себя активный, здоровый образ жизни, приобщится к занятиям физкультурой, а сасовские спортсмены будут ставить новые рекорды и добиваться побед, внося свой вклад в развитие города Сасово и всей Рязанской области.