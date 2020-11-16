Ребята, айда в школьные информационно-библиотечные центры!

Баграмовская средняя школа Рыбновского района.

Ошибается тот, кто думает, что библиотека – это огромный книжный шкаф, пропахший пылью многовековой мудрости. Надо понимать, что, попадая в ее стены, любой оказывается внутри пространства, которое имеет практически неисчерпаемый потенциал для всестороннего развития личности.

Преобразование библиотек в творческие пространства – одна из сегодняшних тенденций.

В 2019 году Рязанская область среди немногих регионов стала победителем в конкурсном отборе на получение федеральной субсидии: средства, определенные Министерством просвещения Российской Федерации, в текущем году были направлены на модернизацию технологий и содержания обучения, в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. И в этом большом и очень важном направлении школьной библиотеке отводится значительная роль. Она должна стать центром, работа которого будет способствовать качеству реализации образовательных проектов и программ.

Средняя школа №6 города Сасово.

Каждый найдет свое

Библиотека образовательного учреждения сегодня является центром информационной поддержки и развития интеллектуального потенциала учащихся, а сотрудники библиотеки – партнерами учителей в решении этой важнейшей педагогической задачи.

Школьная библиотека уже сегодня помогает учителям, предоставляя в их распоряжение материалы для подготовки уроков (информацию, книги, статьи, программные средства); она помогает ученикам, предоставляя им материалы для знаний.

Для того чтобы школьные библиотеки развивались как информационно-библиотечные центры, необходимо сформировать информационную базу для развития их деятельности, в целом их ресурсное обеспечение, и, конечно же, позаботиться об информационной культуре учителей, учащихся, родителей.

Рязанский институт развития образования (РИРО) в 2020 году разработал региональную «Концепцию развития сети школьных информационно-библиотечных центров» (ШИБЦ), в которой были определены основные направления формирования развития данных центров на базе общеобразовательных организаций Рязанской области.

О методическом сопровождении замолвите слово

В РИРО в настоящее время начал работу региональный информационно-библиотечный центр (РИБЦ), который осуществляет методическое сопровождение функционирования ШИБЦ Рязанской области. Одна из его задач – укрепление сетевого взаимодействия между всеми ШИБЦ, поиск и разработка эффективных практик, взаимодействие с коллегами из других регионов и с ресурсными организациями федерального уровня с целью совершенствования работы библиотек и популяризации их деятельности как методических и ресурсных центров не только муниципального, но и регионального уровня.

Сегодня в регионе создано 5 ШИБЦ на базе следующих образовательных организаций: средней школы №50 города Рязани, средней школы №7 города Касимова, средней школы №6 города Сасово, Кораблинской средней школы №2, Баграмовской средней школы Рыбновского района.

РИРО для школьных информационно-библиотечных центров приобрели мебель и самое современное оборудование. Все это было передано институтом данным центрам в безвозмездное пользование. Школы же постарались подготовить соответствующие помещения в срок и очень профессионально. Кроме того, РИРО оформил для каждого ШИБЦ годовую подписку на электронные издания «ЛитРес». Для школы и ее учеников это важное подспорье: они могут использовать, не выходя из дома, электронные версии тех книг, в которых есть большая необходимость, но которые могут быть доступны в традиционном виде не каждому.

Кораблинская школа №2.

Сегодня фактически у ШИБЦ открылось новое дыхание. Все новые возможности центры уже используют в своей работе. Руководители библиотек вместе со своими читателями создают интереснейшие проекты, вместе с учителями работают над вопросами развития функциональной грамотности у ребят, делятся своим опытом на региональных семинарах и межрегиональных конференциях. Не осталась без внимания и реализация образовательных программ с учетом Федеральных образовательных стандартов для начальной школы, а также по различным предметам, в том числе по обществознанию, физической культуре, астрономии, ОБЖ, географии, предметным областям «Искусство» и «Технология».

Пожелаем же всем, кто сегодня воплощает этот важный и интересный проект, больших профессиональных побед!