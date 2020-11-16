Алексей Ситников, чье фото размещено на КПП «Чарли»: Я даже понять не могу, откуда они его взяли

Алексей Ситников. Основательный русский мужик. Его фото располагается на КПП "Чарли" в Берлине. Фото: Павел АВЕРИН

Наш коллега Константин Могилин буквально раскопал этот удивительный факт на безбрежных просторах интернета. Оказывается, на всемирно известном КПП «Чарли» в Берлине как олицетворение СССР размещена фотография нашего земляка Алексея Ситникова. Мы созвонились и поехали в Касимов, где ныне он и живет.

НА ГРАНИ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Нынешнее молодое поколение не воспринимает такие понятие как «холодная война», «противостояние Востока и Запада» и «гонка вооружений». Люди постарше помнят, что мир несколько раз был буквально на волоске от третьей мировой войны. И, если про Карибский кризис еще молодежь где-то слышала, то про «танковое противостояние» в Берлине знают крайне мало.

Здесь едва не случилось прямое столкновение СССР и США. В 1958–1962 годах разразился Берлинский кризис, ставший одним из самых напряженных моментов в противостоянии двух мировых сверхдержав, пик которого пришелся на июнь-ноябрь 1961 года. И вот в октябре здесь произошло событие, вошедшее в историю как «танковое противостояние». Советские и американские тяжелые бронированные махины стояли друг против друга на минимально возможном расстоянии – выстрела. Они были готовы к бою, который, к счастью, так и не начался: ведь неизвестно, какой трагедией обернулось бы это столкновение. Но с этого момента обычный, казалось бы, контрольно-пропускной пункт приобрел мировую известность.

Фото: Denis ZHabkin.

Чекпойнт Чарли на границе ГДР и Западного Берлина – вообще уникальное место. Его нередко называют культовым. Еще бы: ведь оно символ «холодной войны» и почти полувекового разделения Германии. Здесь на протяжении десятилетий тысячи восточных немцев встретили свою гибель в этом ставшем историческим месте. Именно он был одним из проходов в многокилометровой Берлинской стене. С Запада можно было проходить, а вот с Востока – ни-ни.

К счастью, автор этих строк своими глазами видел еще действующий «Чарли». Тогда наступало «потепление», повсюду появились надписи «Wir sind ein Volk!» - «Мы один народ», и до падения Берлинской стены оставались всего месяцы.

«КУДА ПОШЛЮТ, ТАМ Я БЫЛ ГОТОВ СЛУЖИТЬ»

Как оказалось, на КПП «Чарли» олицетворением мира социализма выставлен фотопортрет нашего земляка, уроженца Ермишинского района, а ныне жителя Касимова Алексея Ситникова. Мы встретились с ним не в самый удобный для него момент – жена Елена приболела, поэтому беседа наша проходила в одном из касимовских кафе. Неизвестно, почему он согласился встретиться с журналистом «Комсомолки» – по его словам, нескольким федеральным изданиям он отказал.

- С 17 до 18 лет работал в лесокомбинате, в армию призвался, попал в Ковров, в учебный центр, где я получал военную специальность наводчик-оператор БМП-2, - 46-летний Ситников сразу производит впечатление эдакого основательного русского мужика, который слов на ветер не бросает – тщательно их взвешивает.

Кстати, несколько СМИ написали, что Алексей живет именно в Коврове Владимирской области. Так вот, полгода пролетело, и в 1993 году Ситников для продолжения службы был отправлен в Берлинскую бригаду – тогда уже была объединенная Германия.

- Посчитал это честью – служить в Берлине?

- Честь – не честь: куда пошлют там я был готов служить, - ответил Алексей. И сразу подумалось, сколько скрытого смысла в этих простых на первый взгляд словах. – Потом только осознал, когда в Берлин попал: Западная группа войск, Берлинская бригада – да, действительно честь большая.

Вместе с Ситниковым в Берлине служили еще несколько рязанцев – Сергей Костин, Виктор Горшков. С сожалением наш собеседник признается, что связи с сослуживцами е поддерживает – «как-то не срослось, времена сложные были сразу после того, как из армии пришли».

- Границы уже не было, Берлинской стены –тоже, - вспоминает Алексей. – Служить начал в первой, показательной, роте 154 отдельного мотострелкового батальона. Жили в казарме на первом этаже. Приезжали иностранные делегации – мы показывали, как живут солдаты уже российской армии.

Фото: Toberlin.ru

«С МУЗЫКОЙ Я НЕ В ЛАДАХ»

А теперь об инсталляции Франка Тиле, которая и размещается на КПП «Чарли». Она состоит из двух огромных световых витрин, содержащих цветные фотографии-портреты. Два молодых солдата – американский и «советский» – смотрят на территорию друг друга, обозначая тем самым линию раздела и переход между бывшими зонами влияния мировых держав.

- А как была сделана эта знаменитая фотография?

- Меня специально никто не фотографировал, я даже не могу понять, откуда ее взяли, - пожимает плечами Ситников. - Я думаю, что это из солдатского клуба. Меня причислили к музыкантам по аксельбанту, но с музыкой я не в ладах (улыбается). Может, снимали для какой-то Доски почета.

Почему искали музыканта? Да потому, что американский визави Ситникова, Джефф Харпер, играл в военном оркестре армии США. Сейчас он живет в американской глубинке, но однажды, узнав про свой портрет, съездил все-таки в Берлин. А вот Алексею так и не удалось увидеть свое изображение на границе двух ранее противоборствующих систем.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ТУДА СЪЕЗДИТЬ»

У Ситникова есть сын Максим 22 лет и 14-летняя дочь Ирина. Сам Алексей узнал, что его протрет располагается на берлинской Фридрихштрассе, когда в свет вышел фильм «Зачем пришли, и почему ушли», посвященный десятилетию вывода советских войск из Германии.

- Я сам этот фильм не смотрел, мне друзья позвонили. Только он закончился, они звонят: «Леха, мы тебя по телевизору видели!». На следующий день его повторяли, я включаю – действительно, мой портрет.

- Жизнь можно поделить на «до» и «после» того, когда узнали про свой портрет в центре Берлина?

- Когда портрет промелькнул в этом фильме, как-то и не задумывался. Гордиться – не гордиться… Да, это приятно, почетно осознавать.

- А хотелось туда съездить?

- Да, хотелось. Я на форумах Берлинской бригады узнал, что сослуживцы мои были там, ходили по тем местам, где располагались наши казармы. Фотографии публикуют – интересно.

Сегодня в Берлине на этом месте располагается Музей холодной войны. А фотопортреты Алексея Ситникова и Джеффа Харпера в числе других экспонатов КПП «Чарли» выставлены на аукцион. Стартовая цена двенадцати экспонатов – 90 тысяч евро.

И в заключение хотелось бы задаться вопросом: не спешат ли немцы вырвать эту страницу в истории, которая, как известно, всегда развивается по спирали.

ОФИЦИАЛЬНО

Чекпойнт Чарли – пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. НАТО использовало в названии своих КПП литеры латинского алфавита, по аналогии с ротами в ВС США:

- КПП «A» (Альфа) под Хельмштедтом-Мариенборном — для перехода из Западной в Восточную Германию;

- КПП «B» (Браво) в Древиц-Потсдаме — для перехода из Западного Берлина в ГДР и для перехода из ГДР в Западный Берлин;

- КПП «C» (Чарли) на Фридрихштрассе — для перехода из Западного в Восточный Берлин.

29 августа 1986 года трем гражданам ГДР удалось преодолеть пограничные укрепления чекпойнт Чарли на самосвале. Последним беженцем из ГДР стал Ганс-Петер Шпицнер, который с дочерью пересек границу 18 августа 1989 года в багажнике союзнического автомобиля.