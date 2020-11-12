Как интернет-мошенники вымогают личные данные у рязанских десантников

Собирая личные данные пользователя, злоумышленники пытаются управлять впоследствии его действиями в сети. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Виртуальная жизнь в России есть почти у каждого. Кому-то социальные сети заменили истрепанный дневник, которому можно рассказать самое потаенное, кому-то - семейный фотоальбом с самыми личными снимками. А кто-то делится с подписчиками своими сокровенными переживаниями или устраивает с ними жаркие дебаты. При этом многие забывают, что заглянуть на страничку может кто угодно, в том числе и недоброжелатели, а возможно, и самые настоящие преступники, в своих корыстных целях сообщающие максимум информации о вас.

ВОЕННЫЕ - В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В Рязани долгие годы работает прославленное высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Наряду с обычными подразделениями в составе этого учебного заведения существуют и секретные, деятельность которых подпадает под закон о защите государственной тайны. Но, даже несмотря на это, находятся «хитрецы», пытающиеся обходными путями эти сведения получить.

В популярной социальной сети «ВКонтакте» работают две группы: «Подслушано РВВДКУ» и «РВВДКУ». Оба сообщества как бы являются неформальным местом общения выпускников, сотрудников и курсантов десантного училища. Но судя по всему, администратором этих пабликов является одно и то же лицо, скрывающееся под псевдонимами Сергей Козлов и Артем Табаков. Любопытно, что в профиле Табакова указано, что он проживает в Париже и имеет определенное отношение к вооруженным силам иностранного государства. Страница же Козлова вообще практически пуста, а среди его немногочисленных друзей попадаются замороженные администрацией «ВКонтакте» профили.

Оба паблика под тем или иным предлогом собирают данные военнослужащих. И если «РВВДКУ» в основном делает это в рамках всевозможных опросов, то «Подслушано РВВДКУ» дошел до того, что в какой-то момент стал предлагать военным займы под 10%, но с целым рядом дополнительных условий.

Так, для того чтобы одолжить у паблика сумму до пяти тысяч рублей, военнослужащий должен был отправить личным сообщением фотографию военного билета (лицевую сторону и страницу места службы), фото паспорта с пропиской, а также записать видеоролик. В нем желающий получить займ должен на камеру назвать свое полное имя, подразделение, факультет и номер учебной группы, а также наговорить на камеру текст, в котором обязуется вернуть займ.

Справедливости ради надо отметить, что подавляющее большинство курсантов почувствовали явную сомнительность такого предложения и не повелись на подобные посулы. Но пара простачков все же нашлась.

ФОТОГРАФИЯ ИЗ ОТПУСКА МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ

Аккредитованный эксперт по кибербезопасности АНО «Центр защиты детей от интернет-угроз» Елена Иванова советует всегда относиться к информации, которую вы публикуете в соцсетях максимально ответственно:

- Необходимо понимать, что той информацией, которую вы размещаете в интернете, могут воспользоваться люди, имеющие отнюдь не благородные цели. Например, когда вы размещаете фотографии из отпуска, это может говорить о том, что ваша квартира пуста. А если вы до этого разместили снимки, сделанные рядом с вашим домом, то вычислить ваш адрес для злоумышленников не составит никакого труда. Не стоит публиковать информацию, в которой содержатся ваши персональные данные. Казалось бы, безобидные снимки, на которых вы делитесь со своими друзьями радостью от удачной покупки, могут навести на вас людей, желающих вас обмануть или обокрасть. Не стоит вообще делиться информацией, говорящей о ваших доходах и финансовом положении. Дорогая одежда, автомобили, недвижимость и гаджеты - все это может сыграть против вас.

Мы не утверждаем, что за популярными пабликами может стоять кто-то с недобрыми замыслами, мы этого просто не знаем, впрочем, так же, как и не знаем обратного. Но перед тем как принять участие в каком-нибудь безобидном опросе или размещать фотографии, нужно хорошенько подумать, как эта информация может отразиться на вас или ваших близких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!