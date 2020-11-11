Через физику – к радиофотонике

Радиофотоника - путь, на котором молодых инженеров ждет множество открытий.

В последние годы школьники стали реже выбирать для итоговой аттестации физику и профильную математику, предпочитая сдавать «более легкие предметы». Однако, следуя этим путем, многие из ребят упускают для себя реальную возможность поступить на бюджет в престижный вуз и впоследствии быть гарантированно трудоустроенным.

По легкому пути

- Действительно, такая тенденция сейчас есть, - рассказывает ректор Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина (РГРТУ) Михаил Чиркин. - На мой взгляд, у этого явления имеется как минимум две причины. Первая - это подсознательный страх перед ЕГЭ, который, я считаю, абсолютно иррационален. Искусственно созданный ажиотаж вокруг единого госэкзамена в школе привел к тому, что дети запуганы: они слишком боятся не сдать ЕГЭ и потому выбирают наиболее легкие для себя пути. Вторая причина, по мнению доктора физико-математических наук, кроется в отсутствии заинтересованности предметом у нынешних школьников.

- Физика - предмет, который требует осмысленной работы педагога, - считает Чиркин. - Много ли сейчас учителей, которые способны вовлечь школьника в мир этой удивительной науки? А сколько вообще вузы выпускают сейчас учителей физики и математики? Я вам скажу: ничтожно мало. Абсолютно недостаточно, чтобы отвечать тем задачам, которые стоят сегодня перед промышленностью страны и регионов. В эпоху развития новейших технологий и хай-тека нам как никогда необходимы грамотные специалисты, готовые двигать науку и экономику вперед. Чтобы решить эту проблему нужна комплексная работа, и начинать ее необходимо прямо сейчас.

Бюджетные места – есть

По словам Михаила Чиркина, возможность получить качественное, современное инженерно-техническое образование в Рязани есть, и эта цель вполне достижима - стоит только приложить немного усилий.

- Наш вуз ведет в этом направлении колоссальную работу: создаются новые образовательные программы, заключаются договоры о сотрудничестве с предприятиями, преподаватели проходят курсы повышения квалификации... К примеру, в этом году на факультете радиотехники мы запустили совершенно новую, разработанную совместно с НИЯУ МИФИ образовательную программу «Радиофотоника», - рассказывает профессор.

Радиофотоника - это смежная дисциплина, которая затрагивает микроэлектронику и радиотехнику. Появилась она всего лишь несколько лет назад, когда был открыт способ передачи информации посредством радиосигнала, заключенного в оптоволоконные линии связи. Соединение двух технологий позволило создать всю современную смарт-технику и, несомненно, станет основой для дальнейших изобретений.

- Программа полностью бюджетная, - продолжает ректор. - В этом году у нас состоялся первый набор: двадцать студентов. Это ребята из Рязани, области и соседних регионов. Кстати, возможно, что в эту группу придут и новые студенты спустя какое-то время.

Дело в том, что все образовательные программы, и «Радиофотоника» не исключение, в радиоуниверситете разработаны с учетом того, что люди в процессе обучения на младших курсах только начинают понимать себя.

- Отучившись год или два, студент уже лучше осознает свои образовательные потребности, нежели когда поступал в вуз, и потому может сделать более обоснованный выбор будущей специальности. А мы охотно даем ему такую возможность, - объясняет Михаил Чиркин.

До третьего курса на «Радиофотонику» можно свободно перевестись с любого другого направления факультета радиотехники - пока идут общие дисциплины. С третьего же - сделать это будет сложнее, поскольку появятся спецпредметы.

- С введением специальных дисциплин начинается более глубокое, профессиональное погружение в науку, - говорит руководитель образовательного учреждения. - Осваивать радиофотонику студенты будут не только с теоретической, но и с практической стороны.

В рамках программы «Радиофотоника» специалисты РГРТУ и НИЯУ МИФИ разработали несколько онлайн-курсов для студентов радиотехнический специальностей.

Помогут в этом производственные предприятия - как Рязани, так и соседних регионов. Ознакомительная практика начнется уже на первом курсе. С профессиональным оборудованием и техникой студенты познакомятся на втором курсе. После третьего года обучения ребят ждет уже серьезная производственная практика, которая на четвертом курсе переходит в преддипломную. Студентов, которые хорошо проявят себя в учебе и на практике, всегда охотно готовы принять в ряды своих сотрудников передовые промышленные предприятия.

Удивительная наука – физика

Рязанец Кирилл Крысанов в этом году поступил в радиоуниверситет, и судьба сама распорядилась так, что попал он в группу по радиофотонике.

- Изначально даже не думал, что буду учиться по этой программе, - делится первокурсник. - Когда подавал документы, что такое радиофотоника - даже представления не имел. Но, поступив на факультет радиотехники, оказался именно здесь.

Кирилл признается, что с физикой и математикой у него никогда проблем не было, а усиленно готовиться к ЕГЭ начал только в 11-м классе, с репетиторами.

- Физика - интересная наука, ведь это то, что нас окружает, - говорит Кирилл. - То есть всему, что написано в учебнике, всегда можно найти подтверждение в жизни. Конечно, в вузе совсем другой уровень изучения предмета, более глубокий. Но если не отлынивать, то учиться не так уж и сложно. Первокурсник с нетерпением ждет, когда придет время практики и профильных дисциплин. Кроме того, помимо основной образовательной программы, рязанский вуз предлагает своим студентам различные образовательные курсы.

Онлайн-образование

В рамках образовательной программы «Радиофотоника» специалисты НИЯУ МИФИ и рязанского радиоуниверситета тоже готовят несколько бесплатных онлайн-курсов. Два из них уже опубликованы и доступны для студентов. Базовый курс «Физика микроэлектронных структур» выложен на национальной платформе открытого образования, а более специфичный курс «Введение в современные нанотехнологии» в англоязычном варианте опубликован на международной платформе EDX.

- То, что один из курсов создан на английском языке, очень важно, - считает заместитель директора института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Денис Веселов. - Чтобы научиться создавать новые приборы, студенту крайне необходимо пользоваться первоисточниками по данной теме. Сейчас такой литературы гораздо больше в иностранном варианте. Как пояснил Денис, информация в курсах представлена довольно красочно и иллюстративно - такой подход помогает лучше усваивать материал. Записаться на них может студент любой образовательной программы (не только «Радиофотоники»). После обучения, которое включает 32 аудиторных часа, и успешной сдачи экзамена, учащийся получит сертификат. Информация о наличии соответствующего сертификата при желании студента может быть занесена в диплом.

- С помощью этих онлайн-курсов мы планируем сформировать у обучающихся базовые знания и творческий подход к науке, а также начать формирование новых углубленных знаний и навыков в области создания и применения нанотехнологий для целей радиотехники, - отметил представитель НИЯУ МИФИ.

Как говорит ректор РГРТУ, хай-тек реализуется с помощью простых с исполнительской точки зрения приемов. Здесь, как на войне, срабатывают только простые решения. Но в их основе всегда лежит очень серьезная физика. И эту физику надо изучать, ведь это язык инженеров, - считает Чиркин. - Радиофотоника не единственная такая область, но одна из наиболее важных для нас и быстроразвивающихся. Поэтому не надо бояться сдавать физику - этот экзамен может стать дверью в удивительный мир радиотехники и неожиданных открытий.