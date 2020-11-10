Вам подарок! В свой День рождения Сбер приглашает рязанцев на «Зеленый день».

9 ноября прошла всероссийская онлайн пресс-конференция первого заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк» Льва ХАСИСА, посвященная ставшему уже традиционным «Зеленому дню». В дни акции рязанцы, как и миллионы россиян, смогут приобрести нужные товары и услуги экосистемы Сбера и его партнеров со скидками до 70%.

ЭКОСЕРВИСЫ СБЕРА И 170 БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ

В этом году Сбербанк отмечает 179-летие, и по доброй традиции в свой День рождения готовит сюрпризы. Идея радовать подарками в свой праздник, а не получать их, возникла в 2018 году, и страна оценила это начинание.

- Миллионы людей, десятки наших бизнес-партнеров остались довольны после проведения первого «Зеленого дня». В прошлом году за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок - 760 тысяч, а сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей. Уверен, мы преодолеем прошлогодние рекорды. В этом году акция будет столь же популярной, ведь нам есть, что предложить. Позвольте нам сделать подарок для вас, – отметил Лев Аронович.

Акция «Зеленый день» пройдет 11 и 12 ноября для частных клиентов, а для корпоративных продлится с 11 по 17 ноября. В этом году спектр предложений в «Зеленый день» поражает разнообразием. Широко будут представлены компании экосистемы Сбера: ДомКлик, Сбер Еаптека, «Самокат», «Кухня на районе», Okko, СберЗдоровье, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, СберСтрахование, Работа.ру, 2ГИС, СберЛогистика, СберМобайл и другие. В акции примут участие порядка 170 внешних бизнес-партнеров Сбера. Среди них такие гиганты, как McDonald’s, Xiaomi , «Победа», «Детский мир», «Эльдорадо» и другие крупнейшие компании из разных областей торговли и сферы услуг.

УМНОЕ ТВ, ЛЕКАРСТВА НА ДОМ, КВАРТИРЫ СО СКИДКОЙ

Из наиболее ярких предложений в «Зеленый день» Лев Хасис отметил несколько. По его словам, он сам одним из первых купил годовую подписку на сервис СберПрайм. Эта подписка позволяет бесплатно слушать миллионы музыкальных треков на платных сервисах, смотреть десятки тысяч фильмов на Okko, получать товары цене магазинов с бесплатной доставкой, покупать готовую еду со скидкой в Delivery Club, получать бесплатную доставку из Сбер Еаптеки и дает другие преимущества.

- Сервис подписки СберПрайм - наш флагманский продукт. Годовая подписка на него стоит 999 рублей – это около 80 рублей в месяц. При покупке СберПрайм в «Зеленый день» цена будет составлять 999 рублей за два года, или 40 рублей в день – меньше стоимости чашки кофе. Так что, если вы еще не подписались на СберПрайм, то сейчас самое время, - поделился Лев Хасис.

При покупке СберПрайм в «Зеленый день» цена будет составлять 999 рублей за два года, или 40 рублей в день – меньше стоимости чашки кофе.

В состав экосистемы Сбера недавно вошел лидер аптечной интернет-сферы - Еаптека. В «Зеленый день» при заказе от 500 рублей рязанцам предложат бесплатную доставку. Для этого нужно подписаться на СберПрайм и зарегистрироваться на СберЕаптеке. Если ваш первый заказ произойдет в «Зеленый день» и составит 4000 рублей и более, то вы получите скидку 1000 рублей.

Еще одно выгодное предложение от экосистемы Сбера - уникальная цена на SberBox. Это «коробочка» сделает «умным» любой современный телевизор и откроет доступ к платным сервисам. В «Зеленый день» стоимость SberBox будет на 1000 рублей ниже и составит 2490 рублей.

Многих рязанцев наверняка заинтересует специальное предложение от ДомКлик.

- Многих наших клиентов интересует ипотека, и мы решили сделать предложение от сервиса ДомКлик. В «Зеленый день» будут скидки на квартиры в 600 жилкомплексах по всей стране. Если ипотека одобрена, то квартиру можно будет забронировать на сайте ДомКлик, - рассказал Лев Хасис.

Скидки и возможность бронирования квартиры будут доступны клиентам с одобренной ипотекой СберБанка только 11 и 12 ноября на странице акции «Зеленый день» и на главной странице ДомКлик. Подать онлайн-заявку на ипотеку СберБанка за 5 минут и получить решение за 1 день можно на ДомКлик.

Подробности акции и все акционные предложения вы найдете на сайте www.sber.ru.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Управляющий директор «Эльдорадо» Сергей ЛИ:

- Мы с удовольствием принимаем участие в уже третьем «Зеленом дне», потому что видим, как акция набирает популярность. На этот раз мы предложим скидки более чем на 500 товаров. Это товары для кухни, уборки, ухода за собой и домашних развлечений. Сейчас люди стали больше времени проводить дома, чаще пользоваться бытовыми приборами. Например, у нас продажи холодильников выросли на 25%, стиральных машин - на 20%. Покупатели хотят выгодные предложения по бытовой технике и мы поможем людям удовлетворить насущные потребности.

Вице-президент компании «Макдоналдс» в России Дарья НАЗАРКИНА:

- «Макдоналдс» и Сбер - лидеры рынка, и мы решили объединить усилия, чтобы россияне получили удобные сервисы. У нас есть интересные совместные пилотные проекты, и скоро вы о них узнаете. В этом году мы впервые участвуем в акции «Зеленый день», и приготовили очень выгодные предложения. Наш новый продукт, которым мы гордимся - куриные стрипсы. В дни акции он будет доступен за 99 рублей.

Основатель и директор Сбер Еаптеки Антон БУЗДАЛИН:

- Благодаря Сберу у нас появляются большие возможности для развития, мы будем работать в интеграции с другими сервисами его экосистемы. Со Сбербанком мы сможем сделать доставку быстрой, а покупку простой. Мы помогаем людям и приходим на выручку в сложных ситуациях. Так, весной держали цены на респираторы и маски.

Гендиректор компании Сбер Маркет Асан КУРМАНГУЖИН:

- За год, что мы присоединились к экосистеме Сбера, мы показали бурный рост, открылись во всех субъектах РФ. Второй раз примем участие в акции «Зеленый день», и подготовили совместную программу «Дешевле, чем на полке». Клиенты Сбера получат скидку до 50% на более чем 300 товаров - от детского питания до молочной продукции. Мы хотим, чтобы онлайн покупки стали выгоднее не только для экономии времени, но и для бюджета семьи.

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