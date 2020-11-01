Из гнезда в монастырь

ФОТО: Татьяна БАДАЛОВА

В предыдущей публикации мы вместе с орнитологами выясняли, почему некоторые аисты перестали мигрировать в теплые края. Тогда же ученые затронули очень важный аспект – влияние человека на утрату перелетными птицами природных инстинктов и численность популяции. В этой статье мы собрали несколько историй спасения пернатых в России, Беларуси и на Украине и попросили специалистов объяснить, добро или зло все же делают люди, выхаживающие раненых птиц.

НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО?

В псковском «Доме белого аиста» живет Федя из деревни Большое Загорье Псковского района. Привез его сюда местный житель Станислав, чьи родители продолжительное время заботились о птице. А началась история с того, что птенец подавился ужом, принесенным в гнездо родителями. К счастью, малыш не погиб. Пытаясь освободиться от ужа, он выпал из гнезда, расположенного на водонапорной башне, и получил травму крыла. Родители Станислава подобрали аистенка, вытащили из глотки змею и забрали домой. В течение двух месяцев он находился под постоянной опекой людей. В результате ранения в конце лета аист не смог улететь на юг со своими сородичами. По словам Станислава, из трех птенцов, появившихся в том гнезде на башне, только один улетел в Африку. Второго насмерть сбил автомобиль. А Федя в итоге попал в центр реабилитации.

– К сожалению, статистика говорит о том, что очень много аистят погибает в первый год жизни, – говорит руководитель псковского «Дома белого аиста» к. б. н. Марина Сиденко. – Некоторые исследователи считают, что смертность для первогодков может составлять 60-75%.

НОВАЯ ЖИЗНЬ В ПТИЧНИКЕ

Как известно, аисты питают особое расположение к фонарным столбам и линиям электропередач. Они любят селиться повыше на открытых пространствах. Вот такой столб в украинском селе и облюбовала пара аистов. Местных электриков семейство здорово раздражало, и однажды они разрушили гнездо, но аисты оказались упрямее и заново его сложили. Пара вывела четырех птенцов, но еды на всех, очевидно, не хватало, и одного из них родители выбросили из гнезда. Падая, аистенок застрял одной лапкой между веток гнезда и болтался, ударяясь головой о столб. Чтобы выручить малыша из беды, сбежалась вся округа. Долгое время никто не мог придумать, как добраться до птенца без пожарных. Пока местная жительница Нелли Митина не догадалась забраться на самую длинную лестницу и попытаться достать аистенка шваброй, привязанной к жерди. Когда его, наконец, удалось снять, оказалось, что у птенца была разбита голова, глаз заплыл, и он не мог встать на ноги.В итоге спасительница взялась его выхаживать.

Первое время птенец не ел и не пил, но любовь и забота помогли ему окрепнуть. В новом доме его кормили куриным филе, а воду в первое время буквально заливали прямо в рот. Когда он начал ходить, женщина, у которой уже были собаки и коты, решила не подвергать жизнь малыша новой опасности и отвезла его в монастырь. Там был большой птичник, и монахи с радостью приняли страдальца.

– Спустя некоторое время я поехала проведать питомца. И он меня узнал – стал танцевать и подпрыгивать. Послушники, ухаживающие за птичником, очень удивились, потому что прежде аистенок никого чужого к себе не подпускал, – вспоминает Нелли Митина.

Через несколько недель спасительница вновь навестила аистенка, но его уже не было в монастыре. По рассказам монахов, научившись летать, он стал отлучаться с территории на речку. Но с каждым днем все реже возвращался ночевать. В последний раз его видели кружащим над птичником – он будто прилетал прощаться. Выходившие птенца люди надеются, что он вернется в родные края.

СПАСЛИ ИЛИ ПОГУБИЛИ?

История аиста Лехи – яркий пример ложного спасения птицы. Его, гуляющего по белорусскому городу Логойску, увидели местные жители, отловили и привезли в Центр спасения диких птиц и животных «Сирин». Проведенный специалистами осмотр показал, что аист совершенно здоров и полон сил – ни ранений, ни травм у него не было.

Первое время Леха вел себя очень скромно, но, когда с наступлением весны птиц выпустили на улицу, показал себя во всей красе. Начал гонять своих сородичей, отбирал еду у живущих в центре хищников – лисы и собаки, преследовал работников, если видел в руках ведро с провизией. После потасовки с чайкой, в которой она осталась без ноги, Леху решили вывезти на свободу, чтобы он мог вернуться к самостоятельной жизни.

Только сотрудники и питомцы «Сирина» вздохнули, как в центр приехали супруги пенсионного возраста с коробкой, в которой был аист. Он гулял по дачному кооперативу, и муж с женой, решив, что птица на грани смерти, «спасли» ее. И да, это был Леха. Так птицу во второй раз вырвали из природы и поместили под опеку людей.

– Эта история о том, что не надо спасать аистов, ни осенью, ни весной, – говорит руководитель центра Ирина Трояновская. – Вот история такого аиста, которого забрали. Он перезимовал у людей и больше теперь никуда не хочет. Хотя вполне может жить самостоятельно. Ослабленных и истощенных птиц в наш центр ни разу зимой не привозили, привозили только разжиревших от людской доброты. Люди звонят часто и беспокоятся: «Аист стоит и не шевелится». Когда мороз, он не шевелится, чтобы меньше энергии тратить на движение и больше – на обогрев, это нормально. Забирать аиста не надо, максимум, что можно сделать – это привезти ему рыбы, подкормить и уехать, и то нужно постараться сделать это максимально незаметно.

В центрах реабилитации в одном помещении зачастую живут самые разные виды птиц, спасенных людьми от смерти.

ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЫЖИТЬ

Пенсионер из Новогрудского района Беларуси Николай Перко спас аистенка, выброшенного родителями из гнезда. В тот момент, когда он складывал в скирду скошенную траву, с растущего рядом дуба в нее упал маленький, еще не оперившийся птенец. Мужчина понял, что таким образом взрослые аисты избавились от лишнего рта в семействе, и решил «усыновить» осиротевшего малыша. Так безымянный аистенок стал Гошей и поселился в отдельном вольере. Питание у питомца было отменное – в пятиразовом меню была килька, говядина, куриные сердечки, печенка.

Вскоре Гоша из разряда птенцов перешел в разряд слетков, то есть начал самостоятельно летать, причем, по наблюдениям Николая Михайловича, оторвался от земли раньше своего оставшегося в гнезде брата. Находясь на полном пансионе, Гоша даже не сделал попытку улететь на юг с другими птицами. Окрестные луга и болота стали его прогулочной зоной, не брезговал аист и вылазками в чужие дворы, если видел, что там можно разжиться едой. Николай Михайлович был даже рад, что пернатый друг не покинул его, хотя в действительности, по словам орнитологов, прижившийся на одном месте аист просто не захотел терять свою кормовую базу. Вскоре счастье пенсионера удвоилось – в начале осени на двор к нему прилетела мама Гоши. У нее не было части ноги, и когда самец с птенцом улетели, она, по сути, лишилась кормильца, который обеспечивал ее едой все это время. За несколько дней регулярного полноценного питания аистиха окрепла и даже начала драться со своим сыном, стараясь вырвать у него то рыбу, то кусок курицы.

Энтузиазм пенсионера, который содержит двух птиц, обреченных на смерть, поддерживают не все орнитологи. Например, орнитолог «Рязанского дома белого аиста» к.б.н Антон Барановский считает, что вмешиваться в ход естественного отбора нежелательно, особенно если речь идет не об уникальных животных. В частности, Спасенные аисты – птицы, которых выбраковала природа, не смогут вернуться в свою среду обитания и стать частью популяции. В лучшем случае они превратятся в подобие домашних кур.

С УТКАМИ ЖИТЬ, НО ОСТАТЬСЯ АИСТОМ!

Есть в Курской области уникальное село Октябрьское. А уникально оно тем, что здесь в нескольких метрах от жилых домов расположена колония белого аиста. Только на одной улице Октябрьского расположено более 24 жилых гнезд – свободных опор электропередач почти не осталось. Людей птицы практически не боятся. И люди трепетно и бережно относятся к своим пернатым соседям. Поэтому когда в селе появился раненый аистенок, можно было не сомневаться, что в беде его не оставят. Из-за травмы крыла малыш не смог отправиться с сородичами на юг, и его взяла на постой одна из местных семей.

Всю зиму он прожил среди домашней птицы и так влился в коллектив, что обедал и гулял вместе с утками и гусями. Казалось бы, судьба молодого аиста была предрешена – он должен был стать еще одним постоянным жителем птичьего двора. Но случилось чудо (а как иначе могло быть в уникальном поселении?). Наступила весна, в село вернулись аисты, и аистенок очень быстро вспомнил, что он вовсе не домашняя птица, а дикая. Через некоторое время после возвращения в стан аистов, он соорудил гнездо и нашел себе подругу. Так в Октябрьском стало на одну семью больше.

– Такой ленточной колонии, как в Октябрьском селе, нет больше нигде в мире – здесь 30 гнезд расположены всего в нескольких метрах от жилых домов, – говорит доцент Курского государственного университета Владимир Миронов. – В Армении есть поселение из сорока гнезд, располагающееся на опорах контактной сети на железнодорожной станции, в Калининграде на старом здании кирхи гнездится около 30 пар.

Но крупнейшей считается колония из 60 пар аистов, живущих на крыше собора в испанском городе Альфаро.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».