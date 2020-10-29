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Общество

Спасти аиста: нужно ли помогать не улетевшим на юг птицам

По словам орнитологов, нередко излишняя забота со стороны людей приводит к утрате особями природных инстинктов
Татьяна БАДАЛОВАТатьяна БАДАЛОВА
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Если птица держится неподалеку от жилых поселений, это не значит, что нужно сразу начинать ее кормить.

Если птица держится неподалеку от жилых поселений, это не значит, что нужно сразу начинать ее кормить.

В Центральную Россию пришла настоящая холодная и промозглая осень. Перелетные птицы направились на юг, а остальные активно готовятся к зимовке. По данным орнитологов, на зимовку в нашей стране остается более 70 видов птиц. Это связано с изменением климата в сторону потепления. В основном пернатые полагаются на свои адаптивные способности и просто стараются обильнее питаться, чтобы к холодам увеличить жировую прослойку. А некоторые, как, например, сойки, поползни, кедровки, делают запасы на зиму. Чтобы помочь птицам выжить зимой в условиях российской зимы, мы мастерим кормушки и подкармливаем их круглый год. Уличные столовые всегда полны крикливых и драчливых посетителей. Но в последнее время в зимнем небе можно увидеть и больших белоснежных птиц – аистов. Не улетают в теплые края они по разным причинам, но в 99% случаев в этом виноват антропогенный фактор. Чтобы выяснить, почему это происходит, как выживают эти птицы зимой и чем человек может им помочь, мы решили поговорить со специалистами центра реинтродукции «Рязанский дом белого аиста».

НЕ СБИВАЙТЕ ПТИЦАМ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ!

– Буквально с начала осени нам начали поступать обращения от жителей с просьбой забрать аистов, которые не улетели на юг, – рассказал нам консультант центра Виталий Тягунин. – При этом, судя по описаниям людей, птицы выглядят здоровыми, летают и в руки не даются. В процессе беседы зачастую выясняется, что не улетели они неслучайно – их подкармливали местные жители, или начали подкармливать, решив, что аисту грозит гибель. Когда же мы просили людей оставить птиц в покое и не мешать им готовиться к отлету, на нас обижались за «жестокосердие». В результате некоторые из аистов, которых доброхоты кормили особенно активно, не стали покидать территорию, где регулярно находили питание.

Оказывается, иной раз рука помощи может сбить биологические часы у птицы и тем самым нарушить привычный сценарий жизни. Орнитологи предупреждают: если начать подкармливать перелетную птицу, она может не улететь и остаться в месте внезапно появившейся кормовой базы, пока не погибнет от зимних холодов. Причины задержки отлета у птиц могут быть разными, обусловленными как внешними факторами (погодные тенденции и т. п.), так и состоянием самой особи. И вмешиваться нужно только в том случае, если это действительно жизненно необходимо.

КОГДА ПОРА ВМЕШАТЬСЯ?

Однако существует тонкая грань между ослабленным и больным аистом и аистом прикормленным. И те, и другие тянутся к людям, и важно понимать, когда необходимо приблизиться и птице, чтобы оказать ей помощь, а когда держаться на расстоянии и позволить ей вспомнить об инстинктах.

– Если птица летает, но ослабла и тянется к людям, у нее что-то не так со здоровьем, и значит, надо подкармливать и наблюдать за ней, – говорит калужский орнитолог Юрий Галчёнков.

Пока не выпал снег и температура не снизилась до нуля, специалисты советуют брать в дом только явно раненых или больных. Остальных трогать не следует. Увидев аиста, когда холода уже наступили, ни в коем случае не бросайте на произвол судьбы. Это тяжелый для них период, когда много энергии уходит на обогрев тела. А пищи при этом становится все меньше: насекомые попрятались и впали в зимнюю спячку. Вы можете оставлять еду в определенном месте, чтобы аист не погиб от голода.

– Кормить птиц можно только в конце ноября, когда температура днем понизится до -5°С и подкорм станет просто необходим. Подкармливайте птицу курицей и рыбой, – рекомендует орнитолог «Рязанского дома белого аиста» Антон Барановский. – Пищи давать нужно столько, сколько съест ваш подопечный. Не забывайте о воде – она должна быть обязательно.

Благодаря быстрому обмену веществ тело птицы согревается, вырабатывая много энергии, поэтому аисту в холодное время года важно больше питаться. Но постарайтесь не напугать особь, поскольку эти птицы подвержены стрессам.

– Серьезное похолодание если не погубит аиста сразу, то, по крайней мере, приведет к отморожению пальцев – не все зимы будут такими мягкими, как последняя, – объясняет Юрий Галчёнков.

К предостережениям присоединяется руководитель псковского «Дома белого аиста» к. б. н. Марина Сиденко:

– Далеко не все верят и понимают, что у аистов могут происходить отморожения пальцев, поэтому в условиях российских зим одной кормежки недостаточно. Однажды ко мне попал аист, пытавшийся зимовать в Смоленской области. Привезли его к нам в конце декабря в крайней степени истощения, с отмороженными пальцами. Концевые фаланги пальцев у него высохли, почернели и отвалились. И это был летающий аист, без видимых травм.

НУЖНЫ ЛИ В ПРИРОДЕ ВЫБРАКОВАННЫЕ ГЕНЫ?

Марина Сиденко – женщина уникальной судьбы, посвятившая свою жизнь спасению прекрасных белых птиц. И когда она узнает, что в округе нашли раненого, ослабленного аиста или беспомощного аистенка, у нее нет иного выхода, как прийти к нему на помощь и забрать в свой центр реабилитации. Многие птицы так и остаются навсегда в ее доме в качестве домашних питомцев. К сожалению, вернуться в природу в силу тех или иных обстоятельств им уже не суждено. Впрочем, по словам орнитологов, птицы от этого не страдают. Они очень быстро привыкают жить в тепле, безопасности и без необходимости постоянно искать себе пропитание.

– Аисты уже тысячу лет живут рядом с человеком и давным-давно поняли, что из такого соседства можно извлекать много пользы. Не одну сотню лет насчитывает и история помощи людей аистам, – говорит Марина Сиденко.

Но есть в среде специалистов и другое мнение. Некоторые орнитологи относятся к спасению птиц не с такой горячностью и во многих случаях предпочитают не нарушать законы естественного отбора в природе.

– В университете меня учили, что это занятие чрезвычайно вредное. Спасая особь, попавшую под действие отбора, мы возвращаем в популяцию отбракованные гены, – утверждает Антон Барановский. – Мы столкнулись с подобной ситуацией в нашем центре реинтродукции, когда приняли раненого слетка из Шацкого района. Птица была, по сути, выбракована в результате отбора, и возвращать ее обратно в естественную среду не следовало. Но нам ее привезли, и беда нашла слетка – оставшись ночевать на земле, он стал жертвой неустановленного хищника и погиб.

НА ЗАМЕТКУ

Каких птиц и как необходимо подкармливать зимой?

Больше всего нуждаются в подкормке мелкие виды птицы: синицы, воробьи, поползни и другие. Поскольку в маленьком организме обмен веществ протекает быстрее, птицам требуется много пищи, чтобы восполнить энергетические затраты и выжить. Как только силы будут на исходе, голодная особь замерзнет.

Если не хотите погубить оставшихся на зимовку птиц, кормите их разнообразными зернами:

- нежареные семена подсолнечника, просо, овес, канареечное семя;

- подсушенный белый хлеб;

- несоленое сало или мясные обрезки.

Категорически запрещено давать птицам:

- чипсы и другие продукты, содержащие соль;

- черный хлеб.

ВАЖНО!

11 сентября Паша, птенец нелетной пары аистов Русланы и Гоши из «Рязанского дома белого аиста», отправился в свое первое путешествие на юг. Поскольку орнитологи заранее надели на него трекер, стало возможным отслеживать путь птицы. В последний раз специалисты получили сигнал из Волгоградской области. Паша там находился несколько дней, перемещался на расстояния в несколько сотен метров. Сотрудники «РДБА» полагают, что он там кормился. А затем сигнал исчез. Предположительно он двинулся дальше и исчез из зоны связи.

Как нам объяснила Эльвира Николаенко, директор «Сибэкоцентр», где были приобретены трекеры, такое нередко случается.

– Когда птица уходит из зоны связи, трекер накапливает локации и начинает их выдавать, когда птица возвращается в зону связи. Наши птицы регулярно отсутствуют на связи месяц и больше. Но стоит им выйти на связь, постепенно трекер присылает данные за весь период молчания. Однажды мы так две недели получали данные за полгода.

В первый год жизни аистов гибнет до 80% молодняка. Сказывается неопытность и опасные условия перелета. Но в «Рязанском доме белого аиста» надеются, что Паша лишь временно исчез с радаров и с ним все хорошо.

Кроме Паши «Рязанский дом белого аиста» покинули девять птиц: шесть аистов первой группы, привезенной из калужского центра реабилитации «Феникс», и трое из петербургского центра реабилитации «Велес».

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Живой уголок: Окно в природу

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