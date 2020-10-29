Спасти аиста: нужно ли помогать не улетевшим на юг птицам

Если птица держится неподалеку от жилых поселений, это не значит, что нужно сразу начинать ее кормить.

В Центральную Россию пришла настоящая холодная и промозглая осень. Перелетные птицы направились на юг, а остальные активно готовятся к зимовке. По данным орнитологов, на зимовку в нашей стране остается более 70 видов птиц. Это связано с изменением климата в сторону потепления. В основном пернатые полагаются на свои адаптивные способности и просто стараются обильнее питаться, чтобы к холодам увеличить жировую прослойку. А некоторые, как, например, сойки, поползни, кедровки, делают запасы на зиму. Чтобы помочь птицам выжить зимой в условиях российской зимы, мы мастерим кормушки и подкармливаем их круглый год. Уличные столовые всегда полны крикливых и драчливых посетителей. Но в последнее время в зимнем небе можно увидеть и больших белоснежных птиц – аистов. Не улетают в теплые края они по разным причинам, но в 99% случаев в этом виноват антропогенный фактор. Чтобы выяснить, почему это происходит, как выживают эти птицы зимой и чем человек может им помочь, мы решили поговорить со специалистами центра реинтродукции «Рязанский дом белого аиста».

НЕ СБИВАЙТЕ ПТИЦАМ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ!

– Буквально с начала осени нам начали поступать обращения от жителей с просьбой забрать аистов, которые не улетели на юг, – рассказал нам консультант центра Виталий Тягунин. – При этом, судя по описаниям людей, птицы выглядят здоровыми, летают и в руки не даются. В процессе беседы зачастую выясняется, что не улетели они неслучайно – их подкармливали местные жители, или начали подкармливать, решив, что аисту грозит гибель. Когда же мы просили людей оставить птиц в покое и не мешать им готовиться к отлету, на нас обижались за «жестокосердие». В результате некоторые из аистов, которых доброхоты кормили особенно активно, не стали покидать территорию, где регулярно находили питание.

Оказывается, иной раз рука помощи может сбить биологические часы у птицы и тем самым нарушить привычный сценарий жизни. Орнитологи предупреждают: если начать подкармливать перелетную птицу, она может не улететь и остаться в месте внезапно появившейся кормовой базы, пока не погибнет от зимних холодов. Причины задержки отлета у птиц могут быть разными, обусловленными как внешними факторами (погодные тенденции и т. п.), так и состоянием самой особи. И вмешиваться нужно только в том случае, если это действительно жизненно необходимо.

КОГДА ПОРА ВМЕШАТЬСЯ?

Однако существует тонкая грань между ослабленным и больным аистом и аистом прикормленным. И те, и другие тянутся к людям, и важно понимать, когда необходимо приблизиться и птице, чтобы оказать ей помощь, а когда держаться на расстоянии и позволить ей вспомнить об инстинктах.

– Если птица летает, но ослабла и тянется к людям, у нее что-то не так со здоровьем, и значит, надо подкармливать и наблюдать за ней, – говорит калужский орнитолог Юрий Галчёнков.

Пока не выпал снег и температура не снизилась до нуля, специалисты советуют брать в дом только явно раненых или больных. Остальных трогать не следует. Увидев аиста, когда холода уже наступили, ни в коем случае не бросайте на произвол судьбы. Это тяжелый для них период, когда много энергии уходит на обогрев тела. А пищи при этом становится все меньше: насекомые попрятались и впали в зимнюю спячку. Вы можете оставлять еду в определенном месте, чтобы аист не погиб от голода.

– Кормить птиц можно только в конце ноября, когда температура днем понизится до -5°С и подкорм станет просто необходим. Подкармливайте птицу курицей и рыбой, – рекомендует орнитолог «Рязанского дома белого аиста» Антон Барановский. – Пищи давать нужно столько, сколько съест ваш подопечный. Не забывайте о воде – она должна быть обязательно.

Благодаря быстрому обмену веществ тело птицы согревается, вырабатывая много энергии, поэтому аисту в холодное время года важно больше питаться. Но постарайтесь не напугать особь, поскольку эти птицы подвержены стрессам.

– Серьезное похолодание если не погубит аиста сразу, то, по крайней мере, приведет к отморожению пальцев – не все зимы будут такими мягкими, как последняя, – объясняет Юрий Галчёнков.

К предостережениям присоединяется руководитель псковского «Дома белого аиста» к. б. н. Марина Сиденко:

– Далеко не все верят и понимают, что у аистов могут происходить отморожения пальцев, поэтому в условиях российских зим одной кормежки недостаточно. Однажды ко мне попал аист, пытавшийся зимовать в Смоленской области. Привезли его к нам в конце декабря в крайней степени истощения, с отмороженными пальцами. Концевые фаланги пальцев у него высохли, почернели и отвалились. И это был летающий аист, без видимых травм.

НУЖНЫ ЛИ В ПРИРОДЕ ВЫБРАКОВАННЫЕ ГЕНЫ?

Марина Сиденко – женщина уникальной судьбы, посвятившая свою жизнь спасению прекрасных белых птиц. И когда она узнает, что в округе нашли раненого, ослабленного аиста или беспомощного аистенка, у нее нет иного выхода, как прийти к нему на помощь и забрать в свой центр реабилитации. Многие птицы так и остаются навсегда в ее доме в качестве домашних питомцев. К сожалению, вернуться в природу в силу тех или иных обстоятельств им уже не суждено. Впрочем, по словам орнитологов, птицы от этого не страдают. Они очень быстро привыкают жить в тепле, безопасности и без необходимости постоянно искать себе пропитание.

– Аисты уже тысячу лет живут рядом с человеком и давным-давно поняли, что из такого соседства можно извлекать много пользы. Не одну сотню лет насчитывает и история помощи людей аистам, – говорит Марина Сиденко.

Но есть в среде специалистов и другое мнение. Некоторые орнитологи относятся к спасению птиц не с такой горячностью и во многих случаях предпочитают не нарушать законы естественного отбора в природе.

– В университете меня учили, что это занятие чрезвычайно вредное. Спасая особь, попавшую под действие отбора, мы возвращаем в популяцию отбракованные гены, – утверждает Антон Барановский. – Мы столкнулись с подобной ситуацией в нашем центре реинтродукции, когда приняли раненого слетка из Шацкого района. Птица была, по сути, выбракована в результате отбора, и возвращать ее обратно в естественную среду не следовало. Но нам ее привезли, и беда нашла слетка – оставшись ночевать на земле, он стал жертвой неустановленного хищника и погиб.

НА ЗАМЕТКУ

Каких птиц и как необходимо подкармливать зимой?

Больше всего нуждаются в подкормке мелкие виды птицы: синицы, воробьи, поползни и другие. Поскольку в маленьком организме обмен веществ протекает быстрее, птицам требуется много пищи, чтобы восполнить энергетические затраты и выжить. Как только силы будут на исходе, голодная особь замерзнет.

Если не хотите погубить оставшихся на зимовку птиц, кормите их разнообразными зернами:

- нежареные семена подсолнечника, просо, овес, канареечное семя;

- подсушенный белый хлеб;

- несоленое сало или мясные обрезки.

Категорически запрещено давать птицам:

- чипсы и другие продукты, содержащие соль;

- черный хлеб.

ВАЖНО!

11 сентября Паша, птенец нелетной пары аистов Русланы и Гоши из «Рязанского дома белого аиста», отправился в свое первое путешествие на юг. Поскольку орнитологи заранее надели на него трекер, стало возможным отслеживать путь птицы. В последний раз специалисты получили сигнал из Волгоградской области. Паша там находился несколько дней, перемещался на расстояния в несколько сотен метров. Сотрудники «РДБА» полагают, что он там кормился. А затем сигнал исчез. Предположительно он двинулся дальше и исчез из зоны связи.

Как нам объяснила Эльвира Николаенко, директор «Сибэкоцентр», где были приобретены трекеры, такое нередко случается.

– Когда птица уходит из зоны связи, трекер накапливает локации и начинает их выдавать, когда птица возвращается в зону связи. Наши птицы регулярно отсутствуют на связи месяц и больше. Но стоит им выйти на связь, постепенно трекер присылает данные за весь период молчания. Однажды мы так две недели получали данные за полгода.

В первый год жизни аистов гибнет до 80% молодняка. Сказывается неопытность и опасные условия перелета. Но в «Рязанском доме белого аиста» надеются, что Паша лишь временно исчез с радаров и с ним все хорошо.

Кроме Паши «Рязанский дом белого аиста» покинули девять птиц: шесть аистов первой группы, привезенной из калужского центра реабилитации «Феникс», и трое из петербургского центра реабилитации «Велес».

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».